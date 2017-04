Kdysi slavná britská značka MG zkusí Evropě nabídnout auta z Číny

Nádherný koncept, který patří k tomu nejlepšímu na šanghajském autosalonu, by mohl v roce 2020 zamířit do výroby. Stále by to měl být elektromobil, konkurovat chce teslám s cenovkou pod 30 tisíc liber (milion korun). To není jen spekulace, prozradil to šéf prodeje a marketingu MG pro britský trh Matthew Cheyne.

Nádherné čtyřmístné kupé umí zrychlit na stovku pod čtyři sekundy a má mít t dojezd přes 500 kilometrů.

Design přídě vychází z aktuální produkce MG, v ostatních liniích někteří hledají Aston Martin.