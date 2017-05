Konec nafty u Fabie a Rapidu za rok, 1,6 TDI dostane nádrž na močovinu

Škoda Karoq se představí ve čtvrtek 18. května, zákazníci kteří si auto objednají mezi prvními, je dostanou na přelomu září a října. Ale už teď je podle informací iDNES.cz jisté, že za půl roku se bude provedení auta měnit. Konkrétně půjde o verzi s turbodieselem 1,6 TDI. Tento motor se dosud obešel bez technologie čištění výfukových plynů od oxidů dusíku (NO X ) známé jako SCR (co to je, čtěte v boxu).



SCR

Selective Catalytic Reduction = selektivní katalytická redukce snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech tím, že vstřikuje do výfukového potrubí před katalyzátor aditivum na bázi močoviny. Aditivum dopadá na speciální povrch, kde se promíchá s výfukovými plyny, vycházejícími z filtru pevných částic (DPF). Jejich teplo okamžitě rozkládá močovinu na čpavek, který začne reagovat s oxidy dusíku (NOx) ve výfukových plynech. Dochází pak k rozkladu oxidů dusíku na neškodný dusík a kyslík.

Podle nového měřicího cyklu spotřeby WLTP (v rámci zavedení ekonormy Euro 6c) ovšem už tento motor za pár měsíců neprojde.

Tento systém je ovšem z pohledu nákladů na výrobu vozu velmi drahý, každé auto vyrobené bez něj tedy automobilce ušetří. I proto se Škodě vyplatí těch pár prvních měsíců auto vyrábět bez SCR. Podle informací ze zákulisí stojí zpřísněné požadavky emisních, ale také bezpečnostních norem (SCR, ale třeba také systém nouzového volání ecall) u auta velikosti Karoqu ve výrobě jednoho vozu asi devadesát eur (to je asi 2,5 tisíce korun), což je u auta s půlmilionovou cenovkou z pohledu výrobce opravdu hodně.

Hrdlo pro dolévání roztoku, se kterým pracuje systém SCR je obvykle umístěn vedle tankovacího hrdla nafty.

V případě nového testu emisí WLTP v rámci Euro 6c mají výrobci stejně jako v předchozích případech ještě několik měsíců přechodného období. Auta nově homologovaná od září 2017 musejí plnit novou normu, ta homologovaná podle nynějšího předpisu bude možno bez úprav vyrábět a prodávat až do září 2018.

Součástí nového předpisu je požadavek na test emisí v reálném provozu se speciálním měřicím nařízením (více čtěte zde). Tento test má ovšem mnoho zádrhelů, jen minimální vypovídací hodnotu a obrovskou chybovost. Auto jezdí s měřicím zařízením uchyceným na tažném zařízení v běžném provozu, každý model se musí otestovat ve velké škále kombinací a jednotlivých dostupných variant (motory, jejich kombinace s převodovkami atd.). Například škodováci si lámou hlavu nad tím, jak tento test provést na malinkém modelu Citigo, pro který neexistuje schválené tažné zařízení.

Přibližně v polovině roku 2018 tak bude přesně z tohoto důvodu amen s dieselovými verzemi Fabie a Rapidu, poslední dieselová provedení vyrobí Škoda před začátkem září. Pro malá a laciná auta je totiž SCR tak drahé, že by už dnes o poznání vyšší cenu v porovnání s benzinovými verzemi vyšponovalo na neúnosnou mez. Rapid je navíc aktuálně po faceliftu a má před sebou asi dva až tři roky života do představení nové generace. Upravovat tak starý model by v takovém rozsahu nemělo smysl. SCR totiž mimo jiné vyžaduje umístění nádržky a čepovacího hrdla na vodný roztok močoviny, se kterým pracuje a celý systém odlučování NO X . Nové škodovky využívající tento systém mají dolévací otvor vedle hrdla nádrže.

Celý spěch dostat v Evropě do provozu (schválit) na poslední chvíli co největší množství nových modelů má ještě jeden zajímavý rozměr v podání koncernu Volkswagen. Automobilka, která aktuálně shání peníze na zaplacení obří pokuty za aféru Dieselgate, vyplatila začátkem roku zaměstnancům abnormálně velké bonusy. Je pravda, že se značkám německého koncernu skvěle daří a prodeje rostou. Pozadí - byť nevyřčené - je ovšem prozaičtější. Volkswagen tak chce své zaměstnance popostrčit k nakupování nových aut.