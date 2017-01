S další značkou motorek je amen. Skončila Victory

„Bylo to neuvěřiteně těžké rozhodnutí pro mě, můj tým i představenstvo společnosti. V posledních osmnácti letech jsme investovali mnoho finančních prostředků, ale také naše srdce a duše. Jsme mimořádně hrdí na to, co náš tým za tuto dobu vykonal. Od vzniku firmy bylo navrženo a vyrobeno téměř šedesát modelů motocyklů Victory, které posbíraly 25 prestižních ocenění,“ oznámil tento nelehký krok předseda představenstva a generální ředitel společnosti Polaris Scott Wine.

Podle tiskového prohlášení Polarisu vedlo k ukončení produkce více faktorů včetně sílícího tlaku konkurence a nízké profitability. Jak dále uvádí, mělo by toto rozhodnutí přispět k větší ziskovosti Polarisu a upevnění pozice na trhu. Cílem těchto změn je kromě jiného i další zlepšení pozice sílící značky Indian.

Společnost Polaris garantuje všem majitelům motocyklů Victory dlouhodobou výrobu náhradních dílů i dodržení všech záručních podmínek. Všechny síly budou nyní namířeny na podporu značek Indian Motorcycles a Slingshot. V konečném důsledku má toto rozhodnutí přispět k inovacím špičkových produktů, které jsou jádrem firemní strategie a zároveň podpořit růst a zvýšit tak hodnotu akcionářům.