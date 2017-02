Českem se žene fičák. Držte pevně volant a pozor na nákladní auta

Jízda v silném větru vyžaduje hlavně opatrnost. Je třeba být stále ve střehu, abyste mohli včas reagovat, spadlých stromů, značek nebo popelnic se po řádění fičáku válí po cestách spousta.



Základním pravidlem je pevně držet volant a maximálně se věnovat řízení. Velmi ostražití buďte v místech, kde se střídá terén: na výjezdech z lesa, v místech, kde končí zářez dálnice, na mostech, tedy tam, kde je možné očekávat nejvyšší možné nápory větru. Auto, do kterého se opře vítr, je třeba pořád řídit - i když jedete po rovném úseku, často je nutné stále korigovat směr volantem. Ležérní držení volantu jednou rukou si opravdu odpusťte, chyťte ho pevně oběma rukama (návod je tady). V extrémních situacích je třeba ihned zapomenout na hrdinství a co nejrychleji zastavit a vyhledat úkryt.

VIDEO: Silný vítr převrátil na Vysočině náklaďák s polystyrenem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pozor na dveře Opatrní buďte i při takové banalitě, jako je otvírání dveří. Když zaparkujete s autem tak, že vám fouká do zad, umí silný poryv větru dveře, které jste zvyklí při vystupování otvírat jen ledabyle, vyvrátit. Protože z kabiny auta nevíte, kterým směrem vítr fouká, držte dveře pevně za madlo (klidně oběma rukama) i při otvírání.

Ve velkém větru jsou nejvíce ohroženy lehké vozy s velkou plochou, tedy hlavně osobní dodávky a malé lehké nákladní vozy. Prudký vítr může snadno smést auto z vozovky (zde).

Silný poryv větru umí rozhoupat dodávku nebo kamion tak, že může být nebezpečný i pro další vozy, které míjí. Nejhorší jsou lehké dodávky a 3,5tunové přívěsy. Jsou vysoké, s relativně malou stabilitou.

Velký čtyřicetitunový kamion je těžký, má sice velkou boční plochu, ale když je zatížený, neměl by mít s větrem takový problém. Prázdný kamion je na tom o poznání hůř. Do velké plochy plachty se opře vítr a s kamionem má řidič co dělat.

Když už se do auta opře vítr, dáváme okamžitě „kontra“ (točíme volantem na druhou stranu, než kam cestuje auto). Když vítr ‚rozhodí‘ přívěs, nikdy nebrzdíme, snažíme se situaci srovnat přidáním plynu.

U dálnic řidiče o tom, odkud vítr fičí, informují speciální ukazatele, jakési dlouhé pruhované „ponožky“. Řidič tak může být o sekundu dříve připraven, odkud ho poryv větru zasáhne.