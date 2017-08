VW nabízí Němcům až 10 tisíc eur za starý diesel, přidá se i Škoda

Největší světová automobilka rovněž nabízí pobídky v hodnotě 1 000 až 2 380 eur na nákup vozu s alternativním pohonem, tedy elektrickým, hybridním a na zemní plyn. Všechny nabídky je možné využít od nynějška do konce letošního roku. Vykoupená auta má Volkswagen podle prvních prohlášení šrotovat.



„Není vyloučeno, že tato akce bude časem rozšířena i na další trhy, včetně českého. Zatím je ale předčasné s tím počítat, teď je jisté jen to, že se akce aktuálně týká vozů zakoupených a provozovaných v Německu,“ uvedl pro MF DNES mluvčí Škoda Auto Vítězslav Pelc.



Výše šrotovného na staré auto se bude odvíjet od modelu, který si zákazník vybere. Dva tisíce eur slevy bude na malinký VW UP!, na model Polo to budou tři tisíce eur, pět tisíc na Golfy, Tiguan a Beetle, šest tisíc na Touran, osm na Passat a Sharan a deset tisíc eur na velký Touareg.



Nový golf v Německu nyní startuje na ceně 17 850 eur, to je 467 tisíc korun, v Česku je základní cena 411 900 korun. Sleva pět tisíc eur znamená v přepočtu 130 tisíc korun.

Podle informací Bildu, jejichž zdroj neuvedl, se nabídka vztahuje na jakoukoli značku koncernu, pokud kupovaný vůz je VW. Německý koncern už ovšem oznámil, že se akce rozšíří také na další značky Audi, Seat, Škoda, Porsche i divizi Volkswagen užitkové vozy. Například Škoda má podle magazínu Focus takto nabídnout až pět tisíc eur slevy na superb, španělská značka Seat má dát až osm tisíc eur šrotovného a další tisíc navrch, pokud si zákazník vybere auto na zemní plyn (CNG).

Ve Spojených státech úřady koncem července schválily plán VW na úpravu či odkup většiny naftových aut, kterých se týká skandál kolem falšování testů emisí. Dohoda předpokládá, že většina majitelů těchto aut obdrží odškodné 5 100 až 10 000 dolarů (zhruba 118 až 232 tisíc korun). Majitelé se navíc mohou rozhodnout, zda budou požadovat opravu auta, nebo aby Volkswagen jejich vůz odkoupil.

Vstřícné kroky automobilových firem, kterým klesá prodej naftových vozů, jsou mimo jiné důsledkem zvýšeného tlaku veřejnosti a politiků kvůli několika skandálům v poslední době. Vedle problému manipulací s emisemi dieselových motorů ze strany koncernu Volkswagen se nyní do popředí dostala údajná dlouholetá kartelová ujednání německých automobilek Volkswagen, BMW, Daimler, Audi a Porsche.

Srovnávací test: Co změní svolávání aut kvůli dieselgate (červen 2016):



VIDEO: Srovnávací test: co změní svolávačka kvůli dieselgate? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Automobilky, které sídlí a vyrábějí v Německu se v uplynulém týdnu sešly na takzvaném dieselovém summitu, který svolala ministerstva dopravy a životního prostředí. Automobilky tam měly vysvětlit svůj postoj a dohodly se na dalších krocích.



Volkswagen tak není jediný, kdo nově přichází z takzvaným šrotovným na stará auta. Mnichovský výrobce prémiových aut BMW podle informací magazínu Whatcar? nabídne odkup dieselových aut do normy Euro 4 (platná do roku 2011), za které nabízí slevu až 2000 eur na nákup svých elektrických nebo hybridních modelů. Ford chce za auta splňující ekonormy Euro 1 až Euro 3 (do roku 2006) nabízet bonus na nákup nového vozu dva až osm tisíc eur.

Japonská Toyota nabídne za staré naftové auto až čtyři tisíce eur slevy na nový hybridní model, zjistil Automotive News Europe.

Šrotovným se Německo snažilo oživit ekonomiku v roce 2009. V době recese německá vládla vytvořila program na podporu omlazení vozového parku. Na celé akci vydělal hodně právě koncern Volkswagen, Škoda Fabia byla díky tomu chvílemi nejprodávanějším malým autem na německém trhu (čtěte zde).