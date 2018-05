EU nechce mrtvé na silnicích. Nařídí další bezpečnostní výbavu aut

V EU v současnosti umírá při automobilových nehodách 26 000 lidí ročně. Oproti roku 2010 je to sice pokles zhruba o 20 procent, ale od roku 2013 už není znát žádné výraznější zlepšení. EU si proto dalo cíl snížit tento počet do roku 2030 na polovinu a do roku 2050 na nulu.

Prvním krokem by mělo být zavedení 12 povinných prvků výbavy od roku 2021. V současnosti jsou standardem jen některých modelů, u většiny ostatních jsou součástí příplatkové výbavy. Konkrétně jde o:

Pokročilý systém nouzového brzdění

Systém měření alkoholu v dechu s funkcí blokování nastartování vozidla

Detekce únavy

Systémy prevence rozptylování pozornosti (například hlasové ovládání telefonu, rádia apod.)

„Černá skříňka“ – záznamové zařízení o nehodě

Signalizace nouzového zastavení

Zlepšená ochrana cestujících při čelním nárazu a vylepšení konstrukce bezpečnostních pásů

Rozšíření zóny ochrany pro hlavy chodců nebo cyklistů na přídi vozu

Inteligentní asistent rychlosti

Systém udržování v jízdním pruhu

Systém ochrany u bočního nárazu

Couvací kamera nebo asistent parkování

Některé z výše uvedených věcí už nyní pomáhají vozům získat maximální ocenění v crash testech společnosti Euro NCAP – jde například o systémy udržování v jízdním pruhu nebo nouzového brzdění.

Analýza dechu řidiče

Naopak jedním z nejkontroverznějších návrhů je systém inteligentního asistenta rychlosti. Jde o systém, který reguluje maximální rychlost vozu podle platného omezení v daném úseku. Na jedné straně to mnozí budou brát jako příliš velký zásah do řízení, pokud by však šel systém jako všechny ostatní vypnout, ztratilo by jeho zavedení smysl.

Další dvě opatření mají inspiraci v USA. Couvací kamera je tam od letošního května povinnou výbavou. Probíhá zde také intenzivní diskuse o zavedení systémů, které analyzují řidičův dech. Pokud před jízdou pil alkohol, auto se vůbec nenastartuje. V některých zemích dnes toto zařízení musí mít v autě řidiči, kteří byli přistiženi při řízení pod vlivem alkoholu, nabízejí ho také někteří výrobci nákladních vozidel.

Dnes musí být v Evropě nově prodávané vozy vybaveny například systémy ABS a ESP či kontrolou tlaku v pneumatikách. Letos mezi takové povinné prvky přibyl systém nouzového volání pomoci E-Call.