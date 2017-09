Avia je zpátky. Nový model se jmenuje Initia, je samozřejmě modrá

Avia je tradiční českou strojírenskou firmou, jejíž kořeny sahají až do roku 1919. Od svého založení se věnovala především letecké výrobě, po druhé světové válce k ní přibyla i produkce nákladních automobilů. Od 60. let minulého století se nákladní automobily, vyráběné na základě francouzské licence vozu saviem, staly hlavním výrobním programem firmy, která je dodávala nejen na domácí trh, ale ve velkých sériích i do zahraničí. Po roce 1989 několikrát změnila vlastníka a v roce 2016 automobilku koupil holding Czechoslovak Group.