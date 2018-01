Diesel není odepsaný, elektřina ho dlouho nenahradí, předpovídá expert

„Rok 2017 lze v automobilovém průmyslu celosvětově považovat za mimořádně úspěšný. Odbyt rostl, zisky značně stoupaly. Jelikož celkové hospodářské podmínky jsou nadále velmi dobré, lze očekávat, že vzrůstající trend bude pokračovat i v roce 2018,“ vyjádřil se v rozhovoru pro německý server ntv.de Helmut Becker, renomovaný odborník na problematiku automobilového průmyslu a autor pravidelné rubriky o automobilovém trhu na webu teleboerse.de.

Prostředí pro prodej automobilů zůstává celosvětově příznivé: očekává se, že ke konci roku 2018 bude počet nově prodaných vozů činit 87 milionů v porovnání s rokem předchozím, kdy se prodalo 85 milionů aut, což odpovídá nárůstu ve výši zhruba tří procent.

Hlavním hybatelem růstu zůstane podle Beckera Evropa, nikoli však velké trhy, jako jsou Německo či Velká Británie, které už mají vzestup z velké části za sebou. Becker spoléhá spíš na jiho- a východoevropské trhy, které mají obrovský potenciál dohnat západní země. V Rusku, stejně jako v Brazílii lze očekávat nárůst přes deset procent.

Další růst, ve výši tří až čtyř procent, lze očekávat i v Číně, kde by měl prodej nových vozů dosáhnout hranice 25 milionů, což je pro srovnání dvojnásobek prodejů v celé západní Evropě. Becker zdůrazňuje, že přestože se Čína v podstatě „upsala“ elektromobilitě, a to především z ekologických důvodů (Peking stanovil pro počet prodaných elektromobilů na rok 2019 kvótu 11 procent), vytlačují elektromobily spalovací motory jen s velkými obtížemi. I tady zkrátka zůstává spalovací motor na prvním místě.

„Naopak americký trh zaznamenal v loňském roce lehký pokles, který bude podle prognóz pokračovat i letos,“ tvrdí Helmut Becker, který stejný vývoj očekává i ve Velké Británii, kde je celé hospodářství výrazně ovlivněno brexitem.

„Tématem číslo 1 zůstanou v letošním roce spalovací motory, především diesely, a elektromobilita. Přičemž je zcela jasné, že debata kolem dieselu je čistě záležitostí Německa. Číňané se o toto téma vůbec nezajímají a v Japonsku je diesel dokonce na vzestupu,“ zdůrazňuje v rozhovoru Becker s tím, že totéž lze říci i o jižní Evropě, a dodává: „Očekávám, že se negativní nastavení vůči dieselovým motorům změní. Důvodem bude i to, že se v současnosti vyvíjejí neuvěřitelně čisté dieselové motory, které jsou ovšem bohužel zatím v menšině a nemohou výrazně ovlivnit produkci výfukových plynů v centrech měst. Zastávám názor, že elektropohon z krátkodobého, ale ani dlouhodobého hlediska nemůže plošně nahradit spalovací motory – což se nezmění do doby, než bude možné elektromobil natankovat stejně rychle jako auto na naftu, než ujede stejnou vzdálenost a bude levnější než diesel. Za stávajících podmínek je e-auto pro masový trh absolutně nevhodné.“

Becker patří k odpůrcům elektromobility – negativně hodnotí především rychlost a pohodlnost nabíjení, jízdní komfort, ujetou vzdálenost a vysoké pořizovací i provozní náklady.

Tesla 3

Za příklad neúspěchu považuje Teslu Model 3, která byla myšlena pro masový trh: „Počty prodaných vozů daleko pokulhávají za plánovanými prodeji.“ Tesla podle něj ukázala, že je možné dostat do ulic elektromobily vhodné pro denní užívání, ovšem pouze pro lidi, kteří mají dost peněz a trpělivosti.



Budoucnost mají podle něj pouze hybridy či alternativy, jako je vodík nebo syntetické pohonné látky. Na tomto místě je ovšem třeba zmínit, že podle údajů německého Spolku automobilového průmyslu představí pouze německé automobilky do roku 2020 více než stovku nových modelů elektromobilů, včetně hybridů.

Ani Becker však neodsuzuje elektromobily paušálně. Za automobil roku 2017 bez sebemenších pochyb považuje Streetscooter – elektrickou dodávku německé pošty, za jejímž vývojem překvapivě nestojí žádná z velkých automobilek, ale sama pošta (prohlédněte si ji zde). „Streetscooter je pro mě autem roku, ne ani tak kvůli své kvalitě, jako kvůli konceptu. Po takovém vozu byla hospodářská a především společenská poptávka, na niž automobilový průmysl nebyl schopen reagovat,“ komentuje úspěch streetscooteru Helmut Becker.

VIDEO: Nabídka elektrické dovávky do poštovních služeb Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zda i rok 2018 nabídne podobné překvapení, si netroufá předpovídat. Očekává, že by téma elektromobility mohlo ledasčím překvapit – například vývojem syntetické nafty pomocí vody, oxidu uhličitého a elektřiny: „Proudu z větru a fotovoltaiky, CO 2 a vody máme nadbytek. Ovšem momentálně jde pouze o sen ekonomů, o hudbu budoucnosti.“

Jisté je podle něj každopádně to, že dieselové dopravní prostředky zažijí renesanci: „Všichni němečtí výrobci zásadně vylepšili a optimalizovali své dieselové agregáty, což je lukrativní i pro zákazníky.“ Nesmyslné paušální zákazy by podle něj znamenaly smrt: „Kdo má odvahu odstoupit od atomové energie, měl by mít především odvahu vyrábět čistý diesel a ne obětovat úspěšné průmyslové odvětví na ideologickém bitevním poli. Společenské důsledky takového rozhodnutí bych nechtěl zažít. A ostatně je ani nezažiju,“ uzavírá Becker.



Právě Německo se totiž na jednu stranu vydává cestou elektromobility, jenže akumulátory aut do zásuvky bude třeba nabíjet. Náš západní soused ovšem také systematicky pracuje na utlumování výroby elektřiny z jádra, nahradit ho mají alternativní zdroje; jako záloha, když nesvítí slunce ani nefouká vítr, pak budou sloužit uhelné elektrárny.