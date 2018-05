Bezklíčové startování: pohodlí, které může zabíjet

Na první pohled se jedná o jednu z nejpříjemnějších inovací, které se objevily v automobilovém průmyslu za posledních 20 let. Bezklíčový vstup a startování vymysleli v roce 1995 u Siemensu, v roce 1998 se poprvé objevil v třídě S od Mercedesu a dnes ho (přinejmenším v podobě bezklíčového startování pomocí tlačítka) najdeme i v těch nejmenších autech včetně Škody Fabia. Celé to funguje velice snadno, čidla registrují klíč ve vaší kapse a pak už stačí jen zatáhnout za kliku ke vstupu nebo zmáčknout tlačítko k nastartování.



Podobné pohodlí s sebou však nese rizika. ADAC už před dvěma lety upozornil, že se auta s bezklíčovým odemykáním a startováním (také Keyless Go, KESSY atd.) dají snadno ukrást. Stačí, aby zloději operovali ve dvou. Jeden z nich má u sebe zesilovač rádiového signálu, druhý čeká u auta, aby zatáhl za kliku, nastartoval a odjel. Velice snadno se tímto způsobem podařilo ukrást auta všech možných značek, od Audi až po Ford nebo Nissan.

Nová data z USA ukazují, že odolnost proti krádeži není jediným problémem, který je s touto komfortní výbavou spojen. Podle New York Times zemřelo od roku 2006 za velkou louží 28 lidí, protože nechali v garáži auto s nastartovaným motorem. Příčina? Po vystoupení z vozidla vybaveného systémem bezklíčového startování s klíčem v kapse si mysleli, že je motor zhasnutý. Nebyl a v noci se tito lidé otrávili oxidem uhelnatým. Dalších 45 se přiotrávilo a někteří mají trvalé následky.

Případy často spojuje vyšší věk řidičů, kteří nejsou na novou technologii zvyklí. Když řídit začínali, byla naprosto neznámá, dnes je podle New York Times standardem u poloviny ze 17 milionů aut, která se v USA ročně prodají. Na vině jsou rovněž tiché moderní pohonné jednotky. Sarší šoféři snadno zapomenou, že motor zapomněli stiskem tlačítka vypnout a od auta s klíčem v kapse odejdou. Jeden z dokumentovaných případů úmrtí ukazuje, že se přes noc v domě zvedne koncentrace oxidu uhelnatého (CO) až na třicetinásobek toho, co člověk vydrží.

Problémová Toyota

Ve Spojených státech už od roku 2011 existuje návrh na povinné vybavení nových automobilů speciálními zvukovými signály, které by na běžící motor odcházejícího řidiče upozornily. Úřad NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) dokonce připravil federální zákon, který by funkci zavedl do povinné výbavy. Nakonec vše vyšumělo. Výsledkem je to, že zatímco někteří výrobci se snaží takovou funkci zavést z vlastní iniciativy, jiní ji zcela ignorují.

New York Times poukazuje na problém zejména v případě Toyoty. Její vozy figurují asi v polovině zdokumentovaných úmrtí. V jejím případě zazní několik varovných pípnutí (řidiči je evidentně mohou snadno ignorovat nebo nezaznamenat), ale motor sám nezhasne. U Fordu k tomu dojde po 30 minutách. Americká automobilka zavedením tohoto systému reagovala na žalobu z roku 2013.

Problémem však zůstávají starší vozidla, která tuto ochranu nemají. Náklady na její doinstalování přitom nejsou nikterak závratné. V případě General Motors bylo automatické vypnutí pohonné jednotky doinstalováno v rámci svolávací akce v roce 2015 a stálo pouhých pět dolarů na jeden vůz.