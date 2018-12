Vlajková loď Citroënu se představuje Evropě. Je to SUV bez 4x4 s tříválcem

Citroën dál sází především na pohodlí, ale s tradičním hydropneumatickým pérováním se rozloučil už loni. Posledním modelem, který ho mohl mít, byl C5. A právě jeho výroba skončila v polovině loňského roku, poslední skladové vozy se doprodávaly ještě několik měsíců, ale teď už je čas na nástupce. Také se jmenuje C5, ale s dodatkem Aircross a s původním modelem nemá nic společného. A to ani koncept.

C5 Aircross je SUV nebo crossover, jak chcete. Vůz se už nějakou dobu prodává v Číně. To však neznamená, že se auto bude do Evropy z Číny dovážet. Produkce pro starý kontinent bude probíhat v továrně ve francouzském Rennes.

Zde si dovolíme malou odbočku, v Evropě Citroën má v nabídce už jen tři klasická auta, ostatní modely jsou SUV (crossovery) a nebo MPV. Klasika zůstala jen u malých modelů: C1, C3 a C-Elyssé. Klasické C4 zmizelo a C5 taktéž. Přitom v Číně se klasický Citroën C5 po dalším faceliftu prodává dál a v nabídce je dokonce ještě větší model C6. Oba jsou dražší než SUV C5 Aircross.

Ovšem v Evropě bude C5 Aircross největším a nejdražším modelem, sama automobilka ho prezentuje jako svou „vlajkovou loď“. Cenu zatím nezveřejnila, můžeme odhadovat, že bude začínat nad hranicí půl milionu korun.

Vyloženě sportovní ambice běžné citroëny neměly nikdy, značka se vždy soustředila především na komfort. To by měl být hlavní benefit i této novinky. Sice bez hydropneumatického pérování, ale s jeho moderní a levnější variantou. To jsou tlumiče s hydraulickými dorazy (Progressive Hydraulic Cushions), které doplňují sedadla Advanced Comfort. O těchto tlumičích, které mají v podstatě další dva tlumiče na koncích píšeme podrobně v tomto článku. Už jsme je vyzkoušeli ve faceliftovaném Cactusu. Kvalit hydropneumatického pérování nedosahují, ale komfortní jsou zcela jistě.

C5 Aircross není malé auto, na délku měří 4,5 metru, rozvor je solidních 2,73 metru, šířka vozu je 1,84 metru. V autě vysokém 1,64 metru se sedí poměrně vysoko, což je podle automobilky záměr, aby měl řidič dobrý výhled. Kufr není malý, pojme 580 litrů, pokud se trojice samostatně posuvných sedadel posune směrem k řidiči, zvětší se kufr až na 720 litrů. S dětmi by se tak asi dalo jet, s dospělými těžko. Po sklopení sedadel se do auta vejde 1 630 litrů.

Na interiéru si Citroen dal záležet, měl by být prostorný a hlavně komfortní. Speciální sedadla jsme již zmínili. Hluk odfiltrují silnější skla v oknech a palubní deska potěší měkčeným plastem. Středová konzola je mohutná a vysoká, prosklení výrazné, především pokud si zákazník připlatí za velkou prosklenou střechu. Za příplatek bude k dispozici 12,3 palce velký displej místo klasických budíků, který doplní osmipalcový displej na středovém panelu.

Celý C5 Aircross je koncipován tak, aby si ho zákazník mohl maximálně individualizovat. V interiéru bude na výběr pět různých stylů. Od základního až ke koženým sedadlům v různých barevných kombinacích. Každá varianta kombinuje jiné barevné provedení interiéru, jiné materiály a detaily, kterými se jednotlivé varianty dost odlišují. Je jasné, že vyjma základní verze budou další za příplatek, který pravděpodobně nebude u verze s kůži Nappa nízký.

Stejně bude možné upravovat i exteriér. Citroën nabídne sedm barev karoserie s možností černého lakování střechy a barevných doplňků pro prvky Airbump. Ty jsou na předním nárazníku, předních dveřích a pod střešním nosičem. Automobilka se chlubí, že celkem bude na výběr 30 kombinací, když k tomu přidáme individualizaci interiéru, tak se dvě úplně stejná auta potkají jen obtížně.

Přestože je nová C5 Aircross SUV, tak to není auto do terénu. Důvod je prostý, chybí pohon všech kol. Komu by čtyřkolka chyběla, pro toho má Citroën imitaci v podobě jednoho z režimů stabilizačního programu Grip Control, který se jmenuje 4x4. Ten pomůže s výjezdem na zasněžené silnici nebo polní cestě. Tam se novinka vydat teoreticky může, světlá výška je slušných 23 centimetrů.

Ale je možné, že příští rok se čtyřkolka v nabídce objeví a mohl by to být slibovaný plug-in hybrid, kde by kola zadní nápravy roztáčely elektromotory. Zatím si C5 Aircross musí vystačit se čtyřmi agregáty. K těm pak výrobce přidává šestistupňovou manuální převodovku a nový osmistupňový automat Aisin japonské provenience.

Benzinové motory splňují emisní normu Euro 6.2 a mají výkon 130 nebo 180 koní. Tak je výrobce i značí a moc se nechlubí tím, že základní pohonná jednotka je tříválec 1,2 Puretech. Citroën se ostatně motory v první zprávě o novince příliš nezabývá, píše o nich až k jejímu konci, daleko za popisem individualizace interiéru nebo polstrování sedadel.

Tříválec není příliš adekvátní motorizace k „vlajkové lodi“ značky. Ale to je trend dnešní doby. Silnější agregát má čtyři válce a objem 1,6 litru. V případě vznětových agregátů budou na výběr taktéž dva motory se stejnými výkony: 1,6 poskytne 130 koní, dvoulitr (pravděpodobně) 180 koní. Nejslabší zážehový motor bude k dispozici jen s manuální převodovkou, nejsilnější diesel pouze s automatem. U zbylých dvou motorů bude na výběr.

Zde se sluší připomenout, že předchozí C5 se prodával s nejmenším motorem o objemu 1,6 litru a vznětový i zážehový agregát mohl mít až šest válců a objem tři litry. Jenže tato etapa motorismu je pryč, teď si bude pod kapotou nejvyššího modelu vrnět tříválec. Což pro běžné jízdy po městě a okolí bude bohatě stačit.

Novinka bude řidiče chránit celou sadou různých asistentů. Od pomocníka při sjíždění z kopce po poloautomatickou jízdu na dálnici. Auto je vybavené radarem a kamerou, která sleduje prostor před vozem. Udrží ho v jízdním pruhu, umí automaticky zastavit a rozjet se a zabrání střetu s chodcem. Na dálnici se tak dá jet automaticky, jen s rukama na volantu. Za příplatek si bude možné auto vylepšit parkovací kamerou, možností 360stupňového pohledu na vůz nebo zrcadlením smartphonu na displej.