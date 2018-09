Dieselgate odstartoval hloupý nápad namluvit Americe, že nafta je eko

Celou kauzu sleduje Jack Ewing, reportér deníku The New York Times, který v exkluzivním rozhovoru pro server iROZHLAS.cz odhalil, jak to celé začalo.

„V 60. byl v USA nejprodávanějším autem z dovozu VW Brouk. Pak přišla Toyota a další japonské značky, které VW odsunuly na druhou kolej. Od té doby se německá automobilka snaží znovu získat svůj podíl na americkém trhu,“ popisuje prapůvod vzniku celé aféry.

V USA je podle Ewinga dnes Volkswagen úzce profilovanou značkou. „A to automobilku po desetiletí štve. Volkswagen vymýšlel strategii, jak se ve Spojených státech uplatnit, a to je i jeden z důvodů, proč ke skandálu došlo. Řekli si totiž, že to zkusí s dieselem.“ Jenže Volkswagen na to šel dost krkolomně a riskantně. Celou kampaň na propagaci slavných TDI tam postavil na tom, že jsou ekologické.

„Když se ukázalo, že lžou, nesli vinu nejen z klamání regulátorů, ale i spotřebitele. Pokuty v USA jsou přitom mnohem drakoničtější a drsnější než v Evropě,“ vysvětluje a připomíná, že americký právní systém dává řidičům mnohem větší příležitost domoct se u soudu svých práv a odškodnění, protože v USA znají systém hromadných žalob, kdy se lidé spojí dohromady a soudí se jako skupina. „Volkswagen jen v případě hromadných žalob vyplatil asi 600 tisícům řidičů 15 miliard dolarů,“ komentuje Ewing tříleté výročí Dieselgate.

„Volkswagen měl v USA image automobilky pro lidi, kteří se chovají šetrně k životnímu prostředí a snaží se pečovat o udržitelný rozvoj,“ vysvětluje Ewing. A právě odhalení, že je to přesně naopak, Ameriku naštvalo. „Teď VW obrátil a začal dělat velká SUV, což je úplně jiný trh, a docela se mu daří. Při tom, co se všechno stalo, se prodeje celkem drží, ale Volkswagen v USA samozřejmě čelí spoustě dalších výzev,“ říká americký novinář.

A připomíná, že v USA diesel nikdy nebyl tak rozšířený. „To byl ten velký nápad Volkswagenu, který ovšem naprosto selhal. Chtěli Američany naučit jezdit v dieselových autech,“ shrnuje.

Muž v pozadí

Reportér renomovaného amerického deníku psal o aféře mezi prvními a od začátku tušil, že půjde o velkou věc. Ve své knize „Rychleji, výše, dále: Skandál Volkswagenu“ odhalil jméno zaměstnance automobilky Stuarta Johnsona, který podvádění s emisemi na Volkswagen vyzradil. Johnson měl u Volkswagenu na starosti jednání s regulátory. Volkswagen na něj podle Ewinga tlačil, aby pomohl manipulace s měřením emisí ututlat.

Ten ovšem ještě společně s dalším inženýrem americkým úřadům vše vyzradil. Ewing připomíná roli tehdejšího velkého šéfa německého koncernu Martina Winterkorna: „Po celou dobu podvádění byl v křesle šéfa Volkswagenu, a to až do roku 2015, kdy rezignoval. Byl známý tím, že úpěnlivě dbal na každý detail, a chlubil se, že zná každý šroubek ve všech modelech, které VW vyrábí. Když se skandál provalil, řekl, že o ničem vůbec nevěděl.“