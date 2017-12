Autofotka týdne: Alfa Romeo našla silnici do řidičského nebe

Dupnu na plyn a 515koňový šestiválec, pro jehož hlas asi vývojáři Alfy upsali duši ďáblu, odfrkne a zařve. Nissan v posledním tažení nechám za zády a vyrážím nastoupat 1700 výškových metrů nejkrásnější silnice světa.

Dubaj, to je v očích zbytku světa bezmezný rozmařilý luxus: mrakodrapy dotírající na nebesa, nejdražší všecko na světě, slavný hotel ve tvaru plachty, který jako taxíky používá rollsy, a horko, co se dá přežít jen v klimatizovaném uzavřeném bytě, autě nebo kanceláři. Teď je tam snesitelných třicet - podle místních zima, takže oblékají druhou vrstvu a jdou lyžovat na sjezdovku, kterou si postavili v hale.

Tenhle blázinec přitahuje specifické typy: boháče, snoby, obdivovatele pompézního luxusu i ty, kdo umějí vydělat peníze, od byznysmenů po „ajťáky“, které Dubaj vítá s otevřenou náručí.

To bohatství emirátu u Perského zálivu má teď kouzlo i pro autaře, a není to proto, že tam policie patroluje v Bugatti Veyron nebo McLarenu (služební auta dubajských policistů si prohlédněte zde). Mají tam totiž nově silnici, která aspiruje na titul nejlepší cesty světa.

Objevila ji Maria Conti z Alfy Romeo, když hledala, kde značka představí světu své nasupené SUV Stelvio Quadrifoglio. „Ukazovala jsem ji šéfkonstruktérovi na mapách v Googlu a říkal, že jsem se zbláznila,“ vypráví pobaveně šarmantní Italka.

Dubaj na pohled nabídne mimo svého blyštivého hlavního města akorát písek, duny a zaprášenou nehostinnost nekonečných plání, kde se potulují velbloudi a vychrtlé kozy. Když ale vyjedete na sever, panorama se změní. Tam nahoře na hranici s Ománem je Džabal Bil Ajs (Jabel Jais), nejvyšší pohoří celých Emirátů. Najednou tam z úplné roviny, kde snad vidíte zakřivení zeměkoule, vyroste 1934 metrů vysoká hora.

Džabal Bil Ajs Džabal Bil Ajs (1934 m n. m.) je hora v jihovýchodní části Arabského poloostrova v jihozápadní Asii. Nachází se na státní hranici mezi Ománem a Spojenými arabskými emiráty. Nejvyšší vrchol hory sice leží na území Ománu, ale bezejmenný pahorek (1910 m n. m.) v západní části masivu představuje nejvyšší bod Spojených arabských emirátů (území emirátu Rás al-Chajma).

Do toho nádherného pohoří teď nově našmodrchali Jabel Al Jais Road; když o ní Alfa Romeo mluví jako o Stelviu emirátů, není to nadsazené. Realita je ještě šťavnatější. Pravda, možná tomu chybí napjatost a fascinace nebezpečím té uzoučké pentličky v alpském průseku Stelvio, po které se první SUV v historii značky z Arese jmenuje. Na Džabal Bil Ajs je to spíš taková horská autostráda: větší, rozmáchlejší, bezpečnější a v celé délce tříproudová.

Asfaltový koberec tam natahují už několik let, hotová byla letos v červenci, ale v horní části se ještě některé části dokončují.

Zaklikacená širokánská silnice šplhající do nebe má na to být jednou z nejparádnějších silnic světa.

U paty hor se stoupací pruh rozdělí na dva a pak je to pětatřicet kilometrů skvělého asfaltu. Oblouky různých poloměrů se střídají, navazují na sebe ladně, jen do mála z nich nevidíte. A hlavně tu skoro nepotkáte kolo a výletující domorodci, kteří jsou schopni rozbalit si piknik přímo u krajnice před nárazníkem své omšelé toyoty, ohleduplně uhýbají.

A není to jen ráj autařů, trénuje tam třeba i dubajský národní tým silničních cyklistů. Plánují z toho udělat turistickou destinaci s hotely, lanovkami, rampou na paragliding, golfovým hřištěm, sjezdovkami a dalšími atrakcemi. Teď je tam kouzelně pusto.

Pro Alfu to byla jedinečná příležitost. Na Džabal Bil Ajs se stala průkopníkem, žádná jiná automobilka tam ještě svá auta nepředstavovala. A protože je Stelvio nejdůležitějším modelem značky, převezla letecky prvních deset vyrobených Stelvií QV do Dubaje a nechala nás po Džabal Bil Ajs svézt. První jízdní dojmy přineseme v následujícím týdnu.