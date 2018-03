Fiat ustoupí v Evropě do pozadí. Mohl by zaříznout Tipo

„Dali jsme Jeepu prostor a budeme v tom pokračovat i nadále. Je to značka, která má výjimečnou sílu a bude tvořit hlavní část naší strategie až do roku 2022,“ vysvětlil Marchionne na probíhajícím autosalonu na západním konci Švýcarska.

„Potřebujeme udělat prostor pro silnější značky. Nezabíjím Fiat, vím, že má velkou budoucnost v latinské Americe a že v Evropě může stavět na síle modelu 500. Ale emoce musíme dát stranou: význam Fiatu se pro publikum zmenšil,“ prohlásil Marchionne na setkání s italskými novináři. A vzpomněl Lancii: „Sám mám Deltu Integrale a myslím, že to bylo nejlepší auto koncernu té doby. Ale poté značka ztratila význam.“

Naznačuje to i expozice Fiatu na autosalonu v Ženevě. Stánek italské značky je na jiném místě než obvykle a mnohem menší než v předchozích letech.

Novinkou Fiatu na autosalonu v Ženevě je model 124 Spider, který ovšem dostal pevnou karbonovou střechu. Nese označení 124 GT.

Tržní podíl Fiatu v Evropě klesá a už spadl pod pět procent. Dosavadní snahy k obratu nevedly, musí se změnit strategie. Budoucnost značky v této části světa proto vidí její šéf Marchionne v řadě modelů 500, v budoucnu i nadále počítá také s oblíbenou Pandou. Naopak ostatní modely to mají nahnuté.

Kompaktního modelu Tipo, který se prodává jako sedan, hatchback i kombi, se za dva roky od uvedení prodalo na evropských trzích 195 tisíc kusů. Přesto Marchionne nahlas přemýšlí o jeho předčasném konci. „Musíme si dát pozor, abychom se nehnali za vysokým tržním podílem za cenu nízkých marží,“ nechal se slyšet na autosalonu v Ženevě.

„Tipo je prodejně úspěšné a přináší zákazníkům vysokou hodnotu, ale pohybuje se v segmentu, kde je mnoho konkurentů a nízké marže.“

Jiný model má už svůj konec jistý. Punto, které se vyrábí už 12 let, podle informací iDNES.cz svoji kariéru ukončí letos v květnu.

Důvodů je celá řada, včetně postupného poklesu odbytu ze 400 na 50 tisíc kusů ročně, a v jejich čele stojí nové emisní normy. Upravovat letitý model pro novou metodiku měření spotřeby se zkrátka nevyplatí.

„Zmenšíme závislost na dieselech, ztrácejí podíl na všech evropských trzích,“ řekl Marchionne. „To znamená, že významně zredukujeme naši závislost na nich. Tímto směrem nás tlačí také nové regule. Vše ale samozřejmě stále závisí na trhu,“ dodal. A rozhovořil se také o budoucnosti Ferrari.

Hybridní SUV Ferrari

Ta bude dokonce elektrická. Šéf kultovní značky, která dnes nepatří přímo do koncernu FCA, oznámil že koncem roku představí Ferrari hybridní vůz. A ten podle Marchionneho otevře cestu k plně elektrickému modelu. „Dorazí,“ prohlásil, dodal ale také, že momentálně je to záležitost daleké budoucnosti.

Marchionne také oznámil, že na autosalonu ve Frankfurtu na podzim 2019 Ferrari představí SUV. Marchionne kdysi prohlásil, že auto na vysokém podvozku se znakem Ferrari dorazí jen přes jeho mrtvolu. „Změnil jsem názor. Letos v únoru se v USA prodalo 70 procent SUV a terénních pick-upů. A Evropa jde tím směrem neuvěřitelnou rychlostí. Také SUV bude mít hybridní pohon,“ dodal s tím, že čeká desetiprocentní podíl „terénního“ modelu na prodejích značky. Nejtvrdším oříškem byl podle Marchionnehio design: „Byl to nejkomplikovanější úkol, který kdy Flavio Manzoni (šéfdesignér Ferrari - pozn. red.) dostal.“

Sergio Marchionne na autosalonu v Ženevě

Na přetřes přišlo také nástupnictví na velitelském můstku koncernu FCA, Marchionne už dávno oznámil, že na odpočinek odejde s letošním rokem. Na samozřejmou otázku, kdo ho nahradí, odpověděl po „Marchionnovsku“: „Můj nástupce o tom neví. Dozví se to půl hodiny před oficiálním oznámením. Stejně to byl v mém případě a nevidím důvod, proč by to v jeho případě mělo být jiném,“ řekl nejlepší glosátor mezi kapitány dnešního autoprůmyslu.

Plány modelové strategie pro roky 2018 až 2022 Marchionne představí na setkání s investory 1. června.