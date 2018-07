Fiesta ST má teď tříválec a je komfortnější. Na dravosti jí to neubralo

Fiesta ST patřila v předchozím vydání ke špičce své kategorie (jak jezdí čtěte zde), navíc byla za skvělé peníze. S tím se pojí špatná zpráva, že nové vydání už pod půlmilion jako předchůdce nebude. Dobrá zpráva je, že nové ST je skvělé. Řízné, chuligánské, rychlé, ale zároveň každodenně použitelné.



Nejostřejší Fiestu vyšlechtili tak, že se s ní dá každé ráno jet do práce, odpoledne na nákup a není to otrava. Přesně to jemné doladění v zájmu normální použitelnosti předchozí malé ST trochu postrádalo. Nebojte, rozhodně s tím nepřišla o svůj charakter. Jen je prostě za normálních podmínek mnohem přívětivější.

Ale hlavní disciplíny má samozřejmě nejradši. Při podřazování ve sportovním režimu (přepínání jízdních módů je jednou z novinek) parádně prská do výfuku. Ten má vůbec skvělý zvuk - bručivý, řízný.

Ford Fiesta ST v číslech motor: benzinový přeplňovaný tříválec 1,5 litru, vysokotlaké přímé vstřikování paliva a nezávisle proměnné časování sacích i výfukových ventilů

max. výkon: 147 kW/200 k (v 6000 ot./min)

max. točivý moment: 290 Nm (1600-4000 otáček/min)

převodovka: šestistupňová manuální

délka x šířka x výška x rozvor (mm): 4068 x 1783 x 1469 x 2493

objem kufru: 311 l

objem nádrže: 42 l

pohotovostní/užitečná hmotnost (kg): 1187 / 448 kg

0-100 km/h: 6,5 s

max. rychlost: 232 km/h

cena: 522 990 Kč

Pocket rocket

„Kapesní raketa“ nebo taky „malorážka“, tak se těmto borečkům říká. Na okresky je to ideální. Ono, mít pětisetkoňový supersport je prima, ale leze to do peněz a na okresce se stejně nevyřádíte, protože zařadíte nejvýš trojku. To ve fiestě můžete provětrat celou tříválcovou maštal.

Právě tříválec nebývale velkého objemu 1,5 litru byl největším otazníkem nové Fiesty ST. Tak ten otazník si klidně umažte. Pokud nemáte k tříválcům iracionální odpor a netrpíte předsudky, nic mu objektivně vytknout nemůžete. Z principu konstrukce se vytáčí hezky svižně, turbo přidá švuňk a nechybí mu gradace (to bývá u moderních turbomotorů častá bolístka). Oproti předchůdci s 1,6litrovým čtyřválcem přidalo nové vydání dvacet koní.

Tříválec točte klidně až k omezovači, nejvíc razance má asi do pěti tisíc otáček, pak vám ještě tisíc stále dostatečně razantních zbývá a před šesti a půl zasáhne elektronika. V nízkých otáčkách pak motor umí, když není třeba tolik výkonu, odpojit nepostřehnutelně jeden z válců (přerušit dodávku paliva a odpojit ventily), šetří se tak palivo. Pravda, toto se nejvíc líbí hračičkům ve vývojovém centru a těm co měří spotřebu. Za deset litrů benzinu budete jezdit stejně.

Tříválcové staccato zaslechnete jen v některých pásmech otáček, jinak budou uši vnímat hlavně pečlivě odladěný hlas výfuku, jehož intenzita se mění také podle zvoleného jízdního režimu.

Muziku tvrdí příplatkový mechanický samosvorný diferenciál Quaife, který na výjezdu se zatáčky pomůže vnějšímu kolu zahryznout speciálně namíchanou michelinku do asfaltu a razantně a efektivně z oblouku zdrhnout. Těch pětadvacet tisíc navíc za něj dejte.

Samosvorný diferenciál mezi předními koly „netahá“ za volant, tím občas nabušené předokolky zvlášť se „samosvorem“ otravují řidiče. To se v nejmenším ST podařilo dokonale eliminovat i díky systému vektorování točivého momentu, ve kterém elektronika přibrzďuje podle potřeby přední kola a pomáhá tak „čistit“ trajektorii v oblouku a eliminovat nedotáčivost.

Klid i radost

Nová Fiesta ST je přesně ten delikátně vyvážený mix jistoty a raubířiny. Ve vysokých rychlostech je klidná, dlouhé táhlé oblouky vykrouží naprosto suverénně, v těch utaženějších předvede zarputilost a v šikanách rozvernost. Na zaklikacené okresce se s jistotou a lehkostí překlápí z levé do pravé, právě v těch chvílích je asi nejšťastnější.

Polohou za volantem v parádních a hezky nízko uchycených anatomech Recaro i zpětnou vazbou velmi rychlého řízení, na jehož sebemenší pohyb freneticky reaguje, dává řidiči jistotu. Za jízdy cítíte, jak auto sedí pevně na zadních bězích. Jsou uchycené na podélných ramenech propojených torzní příčkou, které dostaly unikátní pružiny se směrovým vinutím. Ty pomáhají odolávat bočním silám a vedou přesně kolo. Nevýhodou bude, že jsou zcela unikátní pro tento model, takže je po letech budete shánět jen u Fordu a pozor: levá není zaměnitelná s pravou (ale tlumiče jsou normální, dodává je Tenneco). Pružiny se vyrábějí tvářením za studena, aby byly co nejtrvanlivější a co nejpevnější. Rozteč závitů ani průměr nejsou po celé délce pružin stejné a jejich charakteristika byla vypočítána speciálně pro použití u ST.

I když jsou nízkoprofilové pneumatiky Michelin Pilot Super Sport se speciálně namíchanou směsí (ty taky seženete výhradně v servisech Fordu) nazuté na velkých osmnáctipalcových ráfcích (základní jsou o palec menší), stále ještě dokáže podvozek elasticky pracovat, ne jen toporně odskakovat. O všech nerovnostech víte, ale není to tupý lomoz, rázy dokáže podvozek změkčit na únosnou mez. To je největší pokrok od předchozí generace, která byla na české asfaltové bramboračce občas bezradně uskákaná. Pro tvrďáky: není to úkrok od ultimativnosti, spolupráce tlumičů a pružin kromě vyššího komfortu přidá také jistotu. To, že má auto tvrdý podvozek, totiž ještě automaticky neznamená, že je sportovní a jisté.

Na nerovnostech v zatáčce samozřejmě zadní propojená kola odskočí, ale u hot-hatche to mnozí spíš vyhledávají. Vše je ovšem naladěno tak, aby z toho nebyla nepředvídatelnost.