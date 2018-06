Mrazivý řev a rychlost Mustangu Shelby. Zkrotí ho jen zkušení borci

Nejdřív špatná zpráva: ačkoli se aktuální generace Fordu Mustang konečně prodává globálně, provedení GT350 se to netýká. A nejspíš to tak zůstane – nejsilnější aktuální „tovární“ Mustang zůstane vyhrazen jen pro americké zákazníky, ti evropští mají smůlu. Tedy pokud samozřejmě nesáhnou po individuálním dovozu, což je asi jediná cesta, jak Shelby GT350 do Evropy dostat. Ale sehnat ho asi nebude úplně jednoduché, po ostrém mustangu bude velká poptávka.

Důvodem, proč se toto auto na evropský trh asi nepodívá, je cena. Ford by totiž musel nechat udělat zvlášť homologaci a ta by auto, které bude prodáváno v menších sériích, výrazně prodražila. Už tak startuje Shelby GT350 na ceně lehce přes 56 tisíc dolarů, tedy asi jeden a čtvrt milionu korun. Kdyby se k tomu připočetly náklady na homologaci, dovoz, místní clo a DPH, rázem by v showroomu Fordu toto provedení stálo klidně dva miliony korun. A to už je cena, na které začíná třeba BMW M3, takže Shelby GT350 by bylo auto jen pro pár nadšenců.

Brutální osmiválec

A to je velká škoda. Shelby GT350 je totiž úžasné auto, které by byla radost na evropských silnicích vídat. Už na první pohled je to řádně přiostřený Mustang, i když nepůsobí překvapivě nijak teatrálně, jak to u amerických svalovců bývá. Snad jen žlutý lak provedení, které jsme mohli vyzkoušet na testovacím polygonu Fordu v belgickém Lommelu, auto zvýrazňuje tak, že si jej nelze nevšimnout. Jinak jsou ale úpravy vzhledu decentní – auto dostalo nové aerodynamické prvky, třeba „lízátko“ vepředu nebo přítlačné křídlo na zádi, mírně přepracována je maska chladiče a nemohou samozřejmě chybět loga s kobrou odkazující na značku Shelby.

Hlavní změny se ovšem odehrály v technice. Nejenže byl přepracován podvozek a Shelby dostal lepivé semi-slick pneumatiky, které drží jako přibité. Ale velkou pozornost inženýrů si vysloužil osmiválec pod kapotou. Z něj se stala opravdová lahůdka. Už po nastartování zní skvěle, osmiválcový ryk je pak s narůstajícími otáčkami doveden k dokonalosti. Auto zní doslova šíleně a pomáhá tomu i fakt, že Ford u tohoto provedení nesáhl po přeplňování.

Ne že by američtí konkurenti v podobě Chevroletu Camaro ZL1 nebo Dodge Challenger Hellcat či Demon zněli špatně – to rozhodně ne, ale přeplňování dává zvuku trochu jiný charakter. U Mustangu je zvuk čistší, takový mechanický, místy až strojově kovový. Díky tomu, že osmiválec spoléhá na atmosférické plnění a že se přepracování dostala jak kliková hřídel, tak třeba olejová vana, navíc motor může točit až neuvěřitelných 8 250 otáček. Když jej vyženeme až k omezovači, běhá z toho mráz po zádech. Řidič v tu chvíli vnímá parádně už samotný mechanický zvuk motoru. Písty ve válcích, „cvrkot“ ventilů a zuřivé supění sání vytvářejí opravdu jedinečný akustický koncert, který ještě podtrhuje výtečný zvuk vyladěného výfuku. Všechny složky jsou přitom v krásné harmonii, není to tak, že by tu motor nebo výfuk zbytečně převládal. A tak to má být, řidič vůz krásně vnímá.

Rychlost neskrývá

Osmiválec, který dostal zvýšený objem na 5,2 litru a jehož výkon narostl o 105 koní na parádní porci 526 plnokrevníků, překvapí chutí po otáčkách. Onen mechanický koncert si za volantem GT350 vychutnáte opravdu snadno, protože motor se do otáček hrne nečekanou rychlostí. Není to extrémní vysokootáčková pila, ale oproti standardnímu osmiválci 5.0 litru v provedení GT je změna dramatická. Standardnímu motoru je třeba dát trochu čas, než se rozhodne se vytočit do rychlejšího tempa, u GT350 k tomu ale agregát není třeba zbytečně přemlouvat.

Svou syrovostí a tím, že vlastně vůbec nemaskuje rychlost, překvapí Ford Mustang Shelby GT350 především. I když auto zkoušíme na velké testovací ploše, kde v podstatě v okolí nic není, zpoza volantu tu rychlost jasně vnímáme, každých pět kilometrů v hodině navíc servíruje Mustang s velkým dramatem a za zvukového doprovodu osmiválce to vypadá, že auto je ještě mnohem rychlejší, než co říkají papírová data.

Není to ale proto, že by Mustang byl děsivý z hlediska mechaniky nebo po stránce jízdních vlastností. Shelby je prostě zkonstruován tak, že tu rychlost řidiči chce dát pocítit a to je paráda. Pro běžnou jízdu to bude znamenat, že si jej řidič užije, i když nepojede zrovna nijak ostře. Na druhou stranu zapomeňte, že by to bylo pohodlné cestovní granturismo – takovou roli může plnit standardní 5.0 GT, ale Shelby bude přece jen na dlouhé cesty trochu hlasitý.

Jen pro zkušené

Shelby překvapuje také ovládáním. Aktuální generace mustangu se v podstatě proslavila tím, že z auta, které jezdilo rychle jen rovně, je najednou úplně jiný vůz – stačilo přitom v podstatě jen vyměnit archaickou zadní nápravu za víceprvkové zavěšení. U GT350 to v kombinaci se silným motorem a polozávodními pneumatikami znamená, že auto neskutečně drží. Ano, je těžké a svou hmotnost dá Mustang řidiči pocítit, ale opět platí, že ji nemaskuje a ta se dá krásně vnímat. Správně nabrzdit a poskládat velké kupé do zatáčky tak není problém, obzvlášť, když brzdy jsou opět famózní.

Mohlo by se zdát, že díky výkonu motoru a jeho krásně lineárnímu průběhu pak bude Shelby GT350 ideálním nástrojem pro jízdu bokem s kouřícími pneumatikami. Jenže tak to vlastně vůbec není – ano, jde to, ale řidič, který to chce s tímto provedením dělat, musí být už opravdu hodně zkušený. GT350 drží tak, že utrhnout jej není snadné a udržet v plynulém smyku ještě složitější. Podepisuje se na tom i hmotnost vozu; i když je auto čitelné, přesné detaily v přenosu váhy při nájezdu do zatáčky cítí jen opravdu zkušení borci. I testovací jezdci Fordu, kteří nám zkoušeli radami pomáhat, připouštěli, že krotit zrovna tento kousek není jednoduché a ani oni sami občas neví, proč auto udělalo zrovna to, co udělalo.

Silný GT350 se tak paradoxně opět stává jakousi „nebezpečnou bestií“, i když z úplně jiných důvodů než původní provedení. A to je na něm to skvělé – svézt se s ním může skoro každý, ale pohrávat si s ním na limitu jen ten, kdo opravdu ví moc dobře, co dělá. Shelby je tak jedním z mála zástupců aut, kde si špičkovou rychlost musí řidič opravdu zasloužit, není to to samozřejmé a rychlé auto, jakým se dnešní mnohé sportovní vozy staly. Tím je výjimečný a krásný.