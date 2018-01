Francie zpomalí. Po okreskách se bude jezdit osmdesát

Počítá se například s tím, že do vozů osob, u nichž bude při řízení zjištěna zvýšená hladina alkoholu (více než 0,8 promile), bude instalován imobilizér, který opilému řidiči zamezí nastartovat. Používání mobilního telefonu při řízení bude nově trestáno přísněji. V kombinaci s jiným přestupkem může vést až k odejmutí řidičského průkazu.

Hlavním opatřením je ovšem snížení maximální rychlosti na obousměrných silnicích bez středního dělícího pásu z 90 na 80 kilometrů za hodinu.

„Má-li záchrana lidských životů vést k poklesu popularity, s klidem to podstoupím,“ uvedl v nedělním rozhovoru francouzský premiér Édouard Philippe. Proti rozhodnutí rychlost snížit se totiž staví šest z deseti Francouzů, přesněji 59 procent z nich. Vyplývá to průzkumu, který zveřejnila společnost Harris Interactive.

V roce 2016 se na vedlejších komunikacích mimo aglomerace stalo 55 procent ze všech smrtelných silničních havárií (1 911 mrtvých). Snížení rychlosti by podle odhadu vlády mohlo zachránit 350 až 400 životů ročně.

Francouzská komise pro bezpečnost v dopravě argumentuje především snížením nehodovosti. Podle ní nepomůže ani tak samotná nižší rychlost jako sjednocení povoleného maxima pro všechna vozidla. Zatímco osobní auta a motorky dnes mohou jezdit po okreskách devadesát, kamiony a autobusy musí dodržovat osmdesátku. Nižší limit platí i pro řidiče osobních aut, kteří mají řidičák kratší dobu než dva roky. To podle komise ponouká „rychlejší“ řidiče k předjíždění.

Dva roky testování, utajené výsledky

Francie snížení rychlosti prověřovala dva roky. Ve hře byl ještě jeden návrh: na nebezpečných úsecích by se rychlost snížila na osmdesátku, naopak na přehledných a bezpečných úsecích by stoupla na stovku, ale tento plán padl pod stůl. Znamenal by totiž vyhodnocení a přeznačení více než milionu kilometrů silnic.

Nižší ministerstvo poslední dva roky testovalo na několika úsecích francouzských národních silnic. Osmdesátka platila celkem na 81 kilometrech silnic, na nichž francouzské centrum dopravního výzkumu sledovalo nehodovost i plynulost provozu. „Pět měsíců po skončení testu nevydalo centrum dopravního výzkumu žádnou zprávu. Alespoň ne veřejně,“ stojí v prohlášení Ligy na obranu řidičů (LDC). Ta iniciovala petici proti snížení rychlosti, kterou podepsalo přes jeden a půl milionu Francouzů.

Představitelé LDC zpochybňují, že by snížení rychlosti vedlo k nižší nehodovosti. Upozorňují například na to, že ve Velké Británii, kde platí mimo obec limit 60 mil v hodině (tedy asi 96 kilometrů za hodinu), je nehodovost nižší než ve Francii. A napadají i další studii, kterou argumentuje vláda. Podle ní snížení rychlosti o jedno procento odpovídá snížení počtu vážných nehod o čtyři procenta.

Vláda naopak plánuje kampaň, která má snížení rychlosti Francouzům vysvětlit. „Bude nezbytné řidičům vysvětlit, proč toto opatření zavádíme,“ konstatoval koncem loňského roku francouzský premiér Édouard Phillipe.