Zbrojař Janeček se narodil před 140 lety, Jawu založil náhodou

Janeček, nadaný a prozíravý technik, se k jejich výrobě dostal přes prodej a vývoj zbraní (do konce první světové války vytvořil na 60 patentů v oboru zbraní - čtěte více). Později se chtěl přeorientovat na šicí stroje. K produkci motocyklů se vlastně dostal náhodou.

Po první světové válce založil v Praze - Nuslích zbrojovku, která zaměstnávala přes 1 100 pracovníků. Potýkala se ovšem s klesajícím odbytem, a tak Janeček koupil licenci na výrobu motocyklů od německého výrobce Wanderer. Název Jawa Janeček složil z počátečních písmen svého jména a právě této německé firmy.

První stroje příliš spolehlivé nebyly, obrat k lepšímu nastal až s příchodem konstruktérů Angličana George Williama Patchetta a Josefa Jozífa.



Za druhé světové války obsadila Janečkovy závody německá armáda. Zakladatel firmy však prozíravě nechal ukrýt před Němci tisíce náhradních dílů a konstruktéři pracovali na vývoji nových strojů ilegálně. Po válce měla Jawa díky nepřerušenému vývoji náskok před konkurencí a mohla začít ihned vyrábět. Nový motocykl Jawa 250, takzvaný pérák, si rychle získal světovou proslulost.

Janeček se narodil ve východočeské vsi Klášter nad Dědinou. Vzdělání získal na technice v Praze a Berlíně. Jako zaměstnanec Kolbenovy továrny pobýval také v Nizozemsku, kde se začal více věnovat své celoživotní vášni - vynalézání. Zdokonalil například obloukovou lampu a přihlásil na 60 patentů v oboru zbraní.

Zemřel 4. června 1941 ve svém pražském závodě. „Pracujte, já odcházím...“ byla prý poslední slova muže, který ke svým šedesátinám dostal čestný doktorát ČVUT.

Technický vývoj motocyklů pokračoval ještě v 50. letech, pak postupně upadal. V letech 1963 a 1964 musela Jawa opustit své provozy na Pankráci a v Libni (od roku 1959 se zde vyráběly terénní a soutěžní motocykly) a podnik přemístil své sídlo do Týnce nad Sázavou.

Vývoj a výroba sportovních motocyklů se přestěhovaly do Strašnic a výroba motorů přešla do Strakonic. Sportovní stroje se držely na světové špičce až do 80. let. Plochodrážní stroje Jawa se od roku 1963 vyráběly v Divišově.

Stále vyrábí v Týnci

Pokračovatelem firmy je dnes jediný tuzemský výrobce motocyklů Jawa Moto, jehož majitelem je nyní Jihostroj Velešín. Jawa loni vyrobila 1 331 strojů, z toho 1 157 motocyklů vyvezla.

Firma nedávno zrekonstruovala svůj výrobní areál v Týnci nad Sázavou a loni uvedla na český trh novou čtyřtaktní třistapadesátkou s rozvodem OHC. Stroj, kterému za základ slouží čínský motocykl Shineray XY400, designově vychází z typu 634 vyráběného v 70. a 80. letech minulého století.

Vedle toho vyrábí Jawa ještě čtyřdobý stroj s motorem Minarelli o obsahu 660 ccm a několik let chystá velkoobjemový čtyřtakt s motorem 1000/1200 ccm. Na mimoevropské trhy stále vyváží letitou dvoudobou třistapadesátku.