Génius Giugiaro má 80 let, maloval Uno, Golf, Polonez i čínská auta

„Je to jeden z nejúžasnějších lidí, které jsem potkal, byl to vždycky můj sen s ním pracovat,“ říká o Giugiarovi Michal Kačmár, který slavného designéra zažil přímo při práci ve studiu. Kačmár, šéfdesignér studia SVOTT, které dnes pracuje mimo jiné pro Škodu a jeden z mála Čechoslováků, kteří Italdesignem prošli, u Giugiara strávil rok a půl, když už studio vlastnil koncern Volkswagen.



Kačmár tam stavěl koncepty, které Italdesign vyrábí pro různé značky, mimo jiné Vision D, studii, která představila světu dnešní krystalický design značky Škoda. „Musel jsem se naučit italsky. To byla specialita Italdesignu, tým ve kterém, jsem pracoval, bylo deset Italů a jen dva z nich mluvili anglicky,“ vzpomíná.

Giorgetto Giugiaro se studií Alfa Romeo Brera

Říká, že ke své kariéře přišel náhodou. Jako sedmnáctiletého mladíka zakoukaného do letadel si ho vyhlédli u Fiatu. Vzápětí ho přetáhl slovutný karosář Bertone. „Sliboval mi, že když k němu půjde, nenechá ho odvést na vojnu,“ líčil Giugiaro při exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz v roce 2015 (rozhovor čtěte zde).

„Tak jsem k němu šel, jenže za tři měsíce mi i přesto přišel povolávací rozkaz, že mám jít na vojnu do Alp. „Ale já bych chtěl k letectvu!“ namítl jsem. On na to, že takhle budu blízko Turína. Pronajal mi pokoj v hotelu vedle kasáren a já tam chodil navrhovat.“ A hned udělal obrovskou kariéru, pak odešel do Ghie, další ikoně italského a světového autodesignu.



V roce 1967 Giugiara a Alda, konstruktéra Mantovaniho, pozval do jednoho turínského baru Rudolf Hruska, Vídeňan a šéfkonstruktér Alfy Romeo, který pracoval na důležitém úkolu - v rámci industrializace jižní Itálie stavěl u Neapole novou fabriku na zcela nový model a Giugiaro ho měl obléci. S návrhem modelu Alfasud tak vzniklo studio Italdesign.

Mnohá auta Italdesignu patří mezi legendy. Z jeho skicáku je DeLorean DMC-12, všechny generace Fiatu Punta i slavné letos třicetileté Uno. Ale i SsangYong Korando, Daewoo Lacetti, De Tomaso Mangusta, Fiat Croma, Hyundai Sonata, Isuzu Piazza, Lancia Delta, Lexus GS, Lotus Esprit, Maserati Ghibli, Quattroporte, 3200 GT, Renaulty 21 a 19, Saab 9000, Seaty Ibiza, Toledo a Córdoba, Volkswageny Passat, Scirocco, Jetta...

Italská hvězda mezi prvními navrhovala auta japonským a korejským automobilkám. Maloval tak první auto značky Hyundai, podpis Italdesignu nesou dnes auta čínských automobilek a z jeho hlavy je třeba i zapomenutý polský Polonez.



V úplných začátcích Italdesignu pracoval i pro mladoboleslavskou automobilku. Přesně si pamatuje návštěvy Prahy. „Byl jsem u vás v roce 1969, dělali jsme tehdy návrh pro Škodu,“ vzpomínal. Šlo o nerealizovaný projekt nádherného sedanu Škoda 720. „Jezdil jsem do Československa každé dva měsíce a bydlel v hotelu v centru. Vzpomínám si, že tou dobou začínala éra minisukní, nosily je dívky v celé Praze. I v zimě, ve sněhu,“ chechtal se.

Rukopisem studia jsou hranaté tvary. Giugiaro má totiž také technické myšlení: „Forma musí sledovat obsah,“ říká. „Nikdy jsem nepostavil auto z ničeho, na čistém papíře. Protože v tu chvíli je to umění, ne design.“

Studio sídlící v Moncalieri na předměstí Turína se neomezuje jen na navrhování aut, ze skicáků jeho designérů jsou profesionální zrcadlovky Nikon, vlaky, pračky, jachty, traktory, lahve, hodinky nebo interiéry letadel.

Italdesign je od roku 2010 součástí německého koncernu Volkswagen. V července 2015 Giugiaro studio opustil. Dnes je šéfdesignérem Italdesignu Filippo Perini

Kromě designstudia se Italdesign chlubí obrovským zázemím, kde je protytypová dílna a vývojové centrum. Kanceláře má v Německu a Barceloně. Dnes v rámci nově vytvořené značky Automobili Speciali staví limitované edice aut pro sběratele, prvním modelem, který vznikne v pěti kusech, je Italdesign Zerouno.