Elektrifikace je dražší, než se myslelo. Šéf VW na ni musí vydělat

Na šestou ráno 18. září naplánovaná prezentace Audi e-tron, prvního opravdu sériově vyráběného modelu této německé značky patřící do koncernu VW, největší automobilky světa, byla vyšperkovaná do posledního detailu. Dokonalé teutonské plánování přeci jen trhlinu dostalo. Na veřejnost ve stejnou dobu unikl Diessův stesk, že výroba elektromobilů je dražší, než měli spočítané.



Audi e-tron

Že by se uvedení elektrického vozu od Audi zadrhlo, se čekat nedá, vlak už je rozjetý a výroba běží. Je to však symbolické. A to to má Audi vymyšlené a nalajnované do detailu. A popichuje i konkurenci. Elektrické SUV slibující dojezd přes 400 kilometrů se ukázalo v San Francisku, nedaleko továrny automobilky Tesla. A políček průkopníkovi elektromobility, značce založené Elonem Muskem, to měl být víc než symbolický. Více o Audi e-tron čtěte ZDE

Původně plánovanou premiéru auta přesunula. Model e-tron se měl ukázat už v závěru srpna v Bruselu, ale namísto toho se odhalil doslova Muskovi pod nosem. Audi do roku 2025 plánuje uvést 12 plně elektrických modelů, které mají pokrýt všechny důležité segmenty trhu. Doplnit je mají plug-in hybridní vozy.

Audi v tom není samo. Sériové elektrické SUV před dvěma týdny představil i úhlavní konkurent Mercedes (více o novém modelu do zásuvky čtěte zde). Premiéry dalších opravdu masově vyráběných elektromobilů jsou naplánované na následující měsíce, včetně vozů Škoda.

Elektrická auta, která budou v prodeji v nadcházejících letech, budou alespoň z počátku méně výdělečná, než jak se původně předpokládalo, cituje Diesse agentura Bloomberg z interních materiálů koncernu.

Herbert Diess, šéf značky Volkswagen představuje na autosalonu ve Frankfurtu koncept elektromobilu jménem I.D. Crozz

„Pro naši společnost budou náklady na uvedení elektrických vozidel na trh vyšší, než se předpokládalo. Je to ještě výraznější od chvíle, kdy někteří z našich konkurentů udělali v této oblasti velké pokroky. Potřebujeme větší profit pro financování naší budoucnosti. Čtyři procenta jsou minimum, pět až šest procent umožní investice do budoucnosti a sedm až osm procent nám umožní čelit krizi,“ uzavírá Diess.

Plán na rok 2025 je 6 až 8 procent, to znamená výrazný růst. Dnešní profit Volkswagenu činí 4,1 procenta obratu (ještě před rokem to bylo jen 1,8 procenta), v celém koncernu je to 7,4 procenta. Hvězdami výdělečnosti jsou Porsche a Škoda. Obě značky už mají elektrickou budoucnost také naplánovanou.

Značka Volkswagen ještě pod Diessovým vedením vyhlásila ambiciózní plán uvést elektrický ekvivalent každému modelu své nabídky. Původně počítal, že ho to bude do roku 2030 stát asi 20 miliard eur, to je přes 500 miliard korun.

Daimler uvedl, že do roku 2022 představí deset plně elektrických mercedesů, a zároveň přiznal, že to bude stát víc než původně plánovaných deset miliard eur. Koncern VW plánuje do roku 2030 uvést 300 hybridních, plug-in hybridních a plně elektrických modelů.

A proč to stojí tolik? Volkswagen jde po první vlně elektrifikace klasických modelů, u kterých systém elektrického pohonu s minimem úprav nahradí spalovací motor, cestou tvorby nezávislých platforem určených pro elektromobily. To následně usnadní práci vývojářům a rozváže ruce designérům. Ale stojí to obrovské peníze. A protože elektromobilů bude ještě dlouho vyrábět o poznání méně než klasických aut, bude miliardy eur na vývoj rozpouštět do mnohem menšího objemu produkce.

Dalším problémem je cena akumulátorů. Stěžejní komponenta elektroaut tvoří výraznou část jejich ceny. Diess a celý autoprůmysl, který se otáčí právě směrem k elektromobilitě, má teď za úkol auta do zásuvky co nejrychleji a v co největším množství „nacpat“ na trh a vnutit zákazníkům. Jen při výrazném růstu poklesne nákladnost výroby a nákupu komponentů.

Volkswagen a další automobilky se spoléhají na čínský trh. Tamní regulace a struktura dopravy elektromobilům fandí. Wolfsburg tedy plánuje rozšířit kapacitu továrny ve Fošanu až na 600 tisíc elektroaut, Tesla postaví v Číně fabriku na půlmilionu aut. Daimler investuje 750 milionů eur do fabriky v rámci joint-venture partnerství s čínskou automobilkou BAIC. BMW v Číně se svým partnerem Brilliance China Automotive Holdings otevřel novou továrnu na baterie do elektrovozidel.

Platforma pro elektrovolkswageny

Volkswagen s uvedením elektrického Audi představil také novou modulární platformu pro elektromobily MEB (Modularen E-Antriebs-Baukasten). Na stejném základě budou vznikat elektroauta napříč koncernem včetně škodovek.

„Jen v první vlně bude tuto platformu využívat přibližně 10 milionů vozidel napříč celým koncernem. MEB je ekonomickou a technickou páteří elektromobilu pro všechny,“ říká Thomas Ulbrich, člen představenstva VW E-Mobility.

„Volkswagen uvádí, že do konce roku 2022 zahájí výrobu 27 modelů čtyř značek (vč. Škody) využívajících platformu MEB. Na vývoji a přípravě výroby těchto vozidel pracují technici a inženýři především v německých vývojových střediscích v Braunschweigu, Salzgitteru a Kasselu. Zde koncern investoval 1,3 miliardy z celkových šesti miliard eur vynaložených na projekt elektrické mobility,“ píše magazín Autoweek.

Podvozková platfporma MEB je plochá, s koly v rozích a minimalizovanými převisy, uvádí magazín Quattroruote. Motor je umístěný vzadu, ale může být i vpředu pro vozidla s pohonem všech kol. Klimatizační jednotka je vpředu, čímž se uvolnil prostor pod přístrojovou deskou pro různé asistenční a komfortní systémy, mimo jiné obří head-up displej.

Flexibilita platformy stejně jako u ostatních modulárních platforem umožňuje pracovat s různými schématy pohonu, velikostmi vozidla, rozvorem a velikostí kol. Základní akumulátor má umožnit dojezd 330 kilometrů, silnější 550 kilometrů.

Akumulátor je mnohem jednodušší, což usnadní výrobu a sníží ceny, má propracovaný termomanagement (vyhřívání a chlazení) a jednotlivé články jsou výměnné. Konstrukce akumulátoru je zároveň uzpůsobena tak, aby mohla být případně upravena podle toho, jaké moderní technologie jsou ve výhledu. Dodávky článků má zatím Volkswagen nasmlouvané od čtyř dodavatelů. Volkswagen slibuje, že na sto kilometrů bude možné auto nabít za deset minut. Na osmdesát procent naplní rychlonabíječka akumulátor za půlhodinu.

Volkswagen na výrobu elektromobilů upravil továrnu v saském Cvikově, to obnášelo investici 1,2 miliardy eur. V Braunschweigu Volkswagen vyrábí akumulátory pro aktuální elektrické modely e-up!, e-Golf i plug-in hybridní Passat GTE3. „Výrobní zařízení se v současnosti rozšiřuje na výrobu až půl milionu akumulátorů ročně,“ píše Autoweek. Komponenty pro elektromobily se vyrábí i v Salzgitteru a Kasselu.

Investice čekají i dealery

V roce 2020 chce Škoda prodat 2 000 elektrických nebo plug-in hybridních verzí svých modelů. Do té doby však musí podstatným způsobem upravit dealerství.

Na podzim 2019 vstoupí do prodeje Škoda Citigo s čistě elektrickým pohonem. Předobjednávky na tento vůz začne Škoda přijímat už na přelomu prvního a druhého čtvrtletí. Po elektrickém Citigo přijde na řadu plug-in hybridní verze modelu Superb a koncem roku první model navržený pouze v elektrické verzi v kategorii SUV. Více o plánech Škody čtěte ZDE

„V roce 2020 plánujeme, že prodáme zhruba 2 000 elektromobilů a plug-in hybridů,“ potvrzuje Luboš Vlček, ředitel Škoda Auto Česká republika. Dealeři, kterých je momentálně v Česku 125 se 185 prodejními místy (některá firma vlastní víc autosalonů), musí podniknout řadu kroků, než se budou moct do podnikání s elektroauty pustit. Samotný prodej není tak složitý. Škoda nepočítá se speciálním odděleným prostorem, doporučený je pouze samostatný „e-corner“ koutek s pultem a sezením pro zákazníky.

Náročnější bude servis a dobíjení. Přijímat elektromobily do opravy bude moci každý servis značky Škoda. K tomu bude muset mít speciálně vyškolený personál. Ale servis samotný už nejspíš v kompletní podobě všichni dělat nebudou. Třeba pro zásahy do baterie je potřeba i oddělené servisní místo. Základní stupeň s investicí v řádu několika desítek tisíc korun nebude třeba obsahovat ani vlastní nabíjecí stanici a složitější opravy budou odesílány jinam.

S vyšším rozpočtem pak budou muset počítat servisy ve druhém a třetím stupni. Ve druhém už budou pro zákazníky k dispozici nabíjecí „wallboxy“, jejichž dodavatel byl vysoutěžen v rámci celého koncernu VW (nebude však povinnost je využít). Pokud bude dealer chtít využít státní dotaci na výstavbu takové stanice, bude ji muset zpřístupnit i široké veřejnosti.

V nejvyšším stupni budou provozovny nejen provádět veškeré opravy elektromobilů, ale k dispozici budou i rychlonabíječky. Pro jejich provoz bude muset mít provozovatel buď speciální smlouvu s dodavatelem elektrické energie, aby byl schopen pokrýt prudké výkyvy ve spotřebě, nebo si vybudovat vlastní infrastrukturu, tedy vlastní malou solární elektrárnu a velkokapacitní baterii. Technické řešení Škoda svým partnerům nabídne. „Ekologickým cílem je vyrovnaná energetická bilance každého dealerství,“ konstatoval Luboš Vlček.

Podobným způsobem připravuje české dealery na příchod elektrických modelů i značka Audi. Prodávat a servisovat je budou moci všichni autorizovaní partneři. Výjimkou bude pouze případná výměna článků baterie, na což bude potřeba speciální certifikace. Zvýšený odběr elektrické energie už řeší investicí do vlastní infrastruktury podobně jako je to značky Škoda. Podstatná část firem, které automobily Audi prodávají, nabízejí i další značky koncernu VW, takže budou zázemí modernizovat najednou pro potřeby všech značek.