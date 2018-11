První rychlý kilometr: Hyundai slaví 10 let v Nošovicích ostrým fastbackem

Zatáčky vykružuje jako krasobruslař Hyundai i 30 N hatchback na okreskách a v provozu Prvotina Hyundaie mezi skutečně ostrými hatchbacky to bere pěkně od podlahy. Virvál, jaký jeho výfuky předvádí při každém přidání plynu, i trénované ucho snadno zamění za projev rallyového speciálu. Po týdenním testování a pěti stech kilometrech za volantem můžeme říci, že nabídne i hodně navíc. Z obyčejného hatchbacku se sportovní divizi N podařilo vyčarovat oku lahodící hot-hatch. Zadní spoiler, přední „lízátko“, nástavce prahů nebo dvojice koncovek výfuku působí vkusně, ne kýčovitě. Na parkovišti se tak „enko“ snadno ztratí mezi dalšími auty, zároveň ale – i díky širokému a „přikrčenému“ postoji – působí sebejistě. Na palubě přivítají řidiče a spolujezdce sportovní sedačky s dobrým bočním vedením a příkladně vysokým opěradlem. Palubní deska bohužel nenásleduje vycizelovaný styling zevnějšku: až na povedený sportovní volant, řadičku a „enkovou“ grafiku palubních přístrojů je prakticky nerozeznatelná od běžných i30. Pochválit však můžeme její funkčnost, palubní infotainment s dotykovým displejem se i díky zachování dvou fyzických otočných ovladačů obsluhuje intuitivně a rychle. Cestující také potěší dostatek místa na zadních sedadlech a 381litrový zavazadlový prostor, který postačí i pro rodinné vyžití. Při startu se Hyundai probírá se sympatickým odfrknutím z výfuku. Zvuková kulisa se dá řádně přiostřit či utlumit skrze volbu jízdního režimu, který ovlivňuje chování celého vozu. Základní módy jsou čtyři: Eco, Normal, Sport a N. Na Eco a Normal se i30 chová jako každý jiný hatchback nižší střední třídy, jen s mírně tužší spojkou, řízením a řazením. Pozitivně překvapeni jsme byli z míry pohodlí, které díky adaptivním tlumičům nabízí podvozek i na rozbitých kočičích hlavách. V režimu Sport se začíná podvozek i motor projevovat tak, jak se na hot-hatch sluší a patří. Ale až v jízdním módu N začne ta pravá divočina. Motor se přepne do nejostřejšího režimu a reaguje dychtivě na sebemenší přidání plynu. Podvozek ztvrdne. Aktivní diferenciál zvýší svornost – to vše doprovází rachot, jako když startuje WRC. Režim N jako celek je vhodný spíše na okruh než na jakýkoliv druh otevřené silnice. Nejčastěji jsme proto jezdili v jeho upravené verzi N Custom, u níž lze zvlášť nastavit hned sedm parametrů a nachystat si auto podle svého gusta. Hyundai díky hrátkám s režimy zvládá se ctí dálniční přesuny i městské popojíždění, ale stavěný je hlavně na dravou jízdu silnicemi druhých a nižších tříd a na okruh. Řízení je přesné, byť trochu uměle naposilované, brzdy účinné a správně progresivní, podvozek tuhý, ale zároveň nedovoluje odskakování kol na nerovnostech (až na prkenný Sport+ mód). Dvoulitrový přeplňovaný čtyřválec má vše, co má sportovní vůz mít – výkon, zvuk, charakter. Ovšem i apetit. Celková spotřeba během testu činila 13,8 l/100km. Při svižnější jízdě po okreskách vystoupala k 16 litrům, cestování po silnicích první třídy znamená spotřebu 10 litrů. Apetit auta je mimochodem přímo závislý na zvoleném režimu motoru – ve variantě Eco a Normal je při plus minus stejném stylu jízdy zřetelně menší než u Sport+. Hyundai se svou prvotinou přinesl mezi tradiční hot-hatchové legendy jako Volkswagen Golf GTI nebo Renault Megane R.S. oživení. Vytvořil konkurenceschopné auto, které v ničem nezaostává a nabízí divokost, která stojí mimo vše, na co jsme dosud byli u Hyundaie (a možná nejen u něj) zvyklí. Navíc za velmi dobré peníze. Hyundai i30 N Performance hatchback v číslech Motor: zážehový přeplňovaný čtyřválec 1998 ccm

Maximální výkon: 202 kW/275 k při 6 000 ot./min

Max. točivý moment: 353 Nm/1 450–4 700 ot./min

Max. rychlost: 250 km/h

Zrychlení 0–100 km/h: 6,1 s

Tabulková spotřeba (město/mimo/kombi): 10,6/6,1/7,8 l/100 km

Délka/šířka/výška/rozvor (mm): 4 335 (fastback + 215 mm)/1 795/1 447/2 650

Zavazadlový prostor 381–1 287 l

Základní cena: 779 990 korun (759 990 slabší 250koňová verze)