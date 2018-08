První opravdový konkurent pro Teslu je šampion v předjíždění od Jaguaru

160kilometrové tempo stačí Wolfgang Ziebart, vedoucí projektu I-Pace Proč je maximální rychlost omezena na 200 km/h?

Ve skutečnosti by stačilo i méně. Jezdit rychle s elektromobilem není efektivní, na takové použití nabízí Jaguar mnohem vhodnější modely. Podle našich průzkumů naprostá většina uživatelů elektromobilů jezdí do 160 km/h. Ale I-Pace má dostatečný výkon na to, aby mohl jet rychleji. Rozhodli jsme se proto nastavit omezovač na 200 km/h, protože číslo začínající dvojkou vypadá o dost lépe. Počítáte po vzoru Tesly i s verzí s poháněnou jednou nápravou?

Nikoliv, s krátkými převisy a těžištěm přesně uprostřed auta vlastně nemáte jinou možnost než pohánět obě nápravy. I-Pace bychom tím připravili o vyváženost a vytříbené jízdní vlastnosti. Plánujete i jiné verze, třeba s jiným výkonem nebo kapacitou baterií?

Jinou variantu nabízet nebudeme, počítáme s jedinou výkonovou verzí a nakonec i s jedinou kapacitou baterií. Menší sice původně byly v plánu, protože baterie představují 40 % ceny auta, ale poptávka nás přesvědčila, že to je zbytečné. I-Pace je vyprodaný na dlouhou dobu dopředu, takže není důvod, abychom usilovali o zákazníky, které naše stávající nabídka neoslovuje. Jaké jsou aktuální dodací lhůty?

To se nedá úplně přesně říct. Už jsme dodali auta zákazníkům, kteří si je rezervovali ještě před zahájením prodeje, teď uspokojujeme první objednávky z letošního jara. Kdo si objedná i-pace nyní, dostane ho někdy v roce 2019 nebo 2020 (pozn. redakce: v ČR aktuálně platí dodání v březnu 2019). Ale situace je trh od trhu jiná. Rozhodli jsme se upřednostnit země s dobrou infrastrukturou pro elektromobily, například v Norsku, Finsku, Nizozemsku nebo Švýcarsku proto zákazníci čekají kratší dobu. Naopak v zemích, kde jsou infrastruktura nebo přímo rozvodná síť poddimenzované, jako například v Itálii, budou dodací lhůty záměrně delší. Na takových trzích nechceme prodávat velké množství elektromobilů, z jejichž užívání by zákazníci následně byli rozčarovaní.