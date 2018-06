Správnou autosedačku vybírejte s dítětem, pozor na dobré uchycení a krk

V žádném případě nepoužívejte autosedačky, které za sebou mají sebemenší autonehodou. Zvenčí možná vypadají neporušeně, ale drobné vady a prasklinky mohou způsobit, že autosedačka už nebude bezpečná.



Nezajištěné děti v autě umírají při nehodě sedmkrát častěji než děti v autosedačce. Pokud si myslíte, že dítě udržíte v náruči, jste na omylu. Při nárazu ho nikdy neudržíte, ale naopak rozmačkáte tíhou vlastního těla. Například při rychlosti 50 km/h a váze dítěte 10 kg byste museli udržet v rukách 300 kg.

„Při nákupu sedačku vyzkoušejte i s dítětem a nechte si odborně předvést, jak ji umístit do automobilu. Žádejte návod v češtině a dbejte na to, aby sedačka byla homologovaná. Lepší než obecný supermarket nebo e-shop bude specializovaný obchod nebo autosalon, kde nabídnou sedačku přímo pasující do vašeho vozu,“ zdůrazňuje Robert Šťastný, člen týmu Výzkumu dopravní bezpečnosti Škoda Auto.

Motoristé se často orientují podle crashtestů nezávislých organizací. Ty dnes uvádí, s jakou sedačkou byl crashtest provedený. „Všechny originální autosedačky Škoda absolvovaly s náročné testy Euro NCAP,“ zdůrazňuje Šťastný.

Dítě může sedět i vpředu Zákon ukládá povinnost používání dětských autosedaček každým dítětem (menším než 150 cm, lehčím než 36 kg). Omezení, že dítě smí na přední sedačku až od 12 let, neplatí už od roku 2006. Dnes je možné na přední sedačce přepravovat děti neomezeně, ovšem musí sedět v dětské autosedačce, která je přiměřená jeho věku. „Pokud dítě dosáhne výšku 150 cm nebo váhu 36 kg, nemusí být přepravováno v autosedačce, ale lze jej přepravovat pouze za použití bezpečnostních pásů, je-li jim dané vozidlo vybaveno. Toto tedy platí například i pro dítě při výšce 140 cm a váze 40 kg nebo výšce 155 sm a váze 30 kg,“ vysvětluje Policie České republiky.

V případě, že řidič poruší povinnost použit dětskou autosedačku při přepravě dětí, tak jak je uvedeno v §6 zákona č. 361/2000 Sb. hrozí mu připsání 4 bodů, bloková pokuta až do 2000 Kč nebo pokuta ve správním řízení 1500 až 2500 Kč.

„Obyčejný podsedák není ideální dětská autosedačka. Na rozdíl od sedačky totiž nemají podsedáky zádovou část a nechrání tak hlavu a krk. Při bočním nárazu se dítě udeří do hlavy. Při čelním se naopak mnohdy škrtí na krku, nikoli na rameni, protože právě na něm není fixován,“ uvádí Šťastný.

Dnes se prosazují sedačky s mohutnou ochranou hlavy. Jde v podstatě o ušák s boky vytaženými hodně dopředu. „Děti se za tuto sedačku stydí, říkají, že už jsou velké a chtějí podsedák,“ říká odborník mladoboleslavské automobilky, ale na přesvědčení malého rozumbrady má dobrý trik: ukázat, že podobně tvarované „ušaté“ sedačky mají závodníci v motosportu.

Podleožka a zrcátko Robert Šťastný má i skvělou vychytávku pro rodiče, kteří jsou hákliví na nepořádek, který po svačícím potomstvu zůstává v autě: speciální podložkou pod dětskou sedačku, která chrání sedadlo před poškozením a ušpinění. „Podložka za necelou pětistovku také zabraňuje klouzání dětské sedačky. A má navíc praktické kapsy pro nezbytnosti malého spolucestujícího,“ popisuje. Hodí se i přídavné zrcátko, ve kterém můžete sledovat své dítě i z místa řidiče. V dnešní době dokonce existuje i sada zrcátek, která vám umožní pohled na dítě sedící protisměrně.

Při nákupu sedačku vyzkoušejte i s dítětem, abyste ověřili, jak se do něj vejde a jak se v ní cítí. Některé modely specifickým tvarováním nemusí dítěti vyhovovat. Rovněž nemusí dobře pasovat do vašeho vozu - především „ušaté“ moderní sedačky jsou velmi široké, takže do starších užších aut dozadu úplně dobře nesednou a opírají se o dveře, což není žádoucí.



Některé sedačky pro děti od jednoho do tří let mají ve výbavě odnímatelný pult. Děti jsou díky nim při nárazu vystaveny menšímu zatížení. Nevýhodou je určitá sevřenost dítěte mezi pultem a sedačkou. Dítě se také může v pultíkové sedačce více potit a menší bývají také možnosti nastavení sklonu sedačky pro spaní.

Pás nesmí vést přes krk

Sedačky se dají vybrat tak, že než vaše ratolest doroste, vystačíte se dvěmi. Úplně nejmenšímu miminu musíte pořídit takzvané „vajíčko“ - sedačku pro nejmenší děti. „Je dobré se neukvapit a pořídit takové vajíčko, které bude dítě moci využívat zhruba rok, tedy rozměrově větší. Často se stává, že rodiče v dobré víře pořídí vajíčko, které svojí velikostí neumožňuje, aby ho jejich děti využívaly celý první rok a po 6-9 měsících, kdy z něj vyrostou, se jim už nechce kupovat další, tentokrát větší. Pořizují rovnou další typ sedačky, který je určen dětem od 1-4 let. Ten ovšem pro takto malé děti není vhodný,“ upřesňuje Šťastný.

Další sedačku pro odrostlejší ratolesti (cca od dvou - dvou a půl let) seženete v provedení s nastavitelnou délkou opěráku. S ní pravděpodobně vydrží až do nějakých sedmi let, kdy už si vymůže, že chce sedět na podsedáku. Sedačky bývají často konstruované tak, že se dá podsedák od opěradla oddělit. S ním už dítě vydrží, než doroste do zákonné jedenapůlmetrové hranice.

Kdy už může mít dítě větší sedačku nebo může přesednout ze sedačky na podsedák? Rozhodující a nejbezpečnější vodítko je to, kudy vede dítěti šikmá část bezpečnostního pásu auta. Pokud vede přes krk, je ještě moc malé, pás musí vést cestujícímu přes rameno. Hlavním ochranářským principem dětské autosedačky je dostat malé tělo dítěte do takové polohy, ve které nejlépe působí a ochrání cestujícího bezpečnostní prvky vozu.

Dětskou sedačkou tak dítě v sedačce vlastně „vypodložíte“ výš tak, že má například hlavu v oblasti, do které se nafukuje a nejúčinněji působí airbag. U bezpečnostního pásu je to podobné. Dítě na podsedáku sedí výš a útlé tělo má vnější rameno v pozici, kde pás od horního úchytu vede přes něj a ne přes krk.

Když umísťujete dětskou sedačku do auta, vždy se řiďte přiloženým návodem. Často je to rébus, nechte si postup instalace vysvětlit od prodávajícího. Z hlediska instalace je možné sedačku upevnit pomocí bezpečnostních pásů, nebo speciálních isofixových úchytů (ok přivařených napevno do karoserie). V případě Isofixu je menší riziko chyby při instalaci sedačky. „Pokud ovšem máte pouze sedačku s pásy, bát se nemusíte. Jen je třeba dbát na to, aby byly pásy dotažené a sedačka správně připevněná,“ zdůrazňuje Šťastný. Pokud je sedačka správně připoutána, nedá se s ní téměř pohnout.

Test dětských sedaček Test evropských autoklubů Nejnovější test dětských sedaček odhallil nebezpečnou sedačku, výrobce ji přestal vyrábět - kompletní výsledky testu najdete ZDE

Vždy se přesvědčte, že dítě je správně připoutané (popruhy těsně přiléhají k tělu, jen plochou dlaň lze protáhnout), neproklouzne pod pásy a ty nevedou přes krk. Vyvarujte se silného navrstvení oblečení. „Pokud to jinak nejde, pokuste se oblečení zapnout až přes pásy,“ radí Šťastný.

„Častou chybou je špatné připoutání sedačky pásy a mnoho lidí dává do špatné polohy madlo,“ varuje Šťastný. Vajíčko se vždycky upevňuje protisměrně vepředu i vzadu. Na protisměrné umístění můžeme narazit i u typů sedaček určených starším dětem. I protisměr má totiž své výhody. Hlavně u malých dětí protože ty mají v porovnání s tělem větší hlavičku, a přesto slabší krk. V případě, že je dítě umístěné ve vajíčku na předním sedadle, je třeba vypnout airbag.

„Někteří lidé vajíčko užívají i jako alternativu pro kočárek a vozí v něm děti například v supermarketech. To však není z hlediska pediatrie dobře. Vajíčko by mělo sloužit hlavně pro bezpečný převoz dětí v autě,“ upozorňuje expert na silniční bezpečnost. A zdůrazňuje, že konkrétně u vajíček je dobré prostudovat jejich správné použití, mnohdy totiž bývá upevněno chybným směrem.



i-Size

Na trhu se začínají objevovat sedačky s certifikací i-Size, což je součást nové evropské normy (platí od roku 2013), jejímž cílem je zvýšit bezpečnost dětí. Taková sedačka splňuje předepsané crashtesty, a to i při bočním nárazu. Je určena pro děti od narození do 105 cm (tedy přibližně do 4 let) a je vybavena systémem Isofix.

Velikost autosedačky se uvádí dle výšky dítěte, ne dle hmotnosti. Podle této normy se má dítě do 15 měsíců vozit proti směru jízdy. Norma i-Size nenahrazuje předchozí nařízení, výrobce může nabízet sedačky vyrobené podle i-Size i podle předchozí normy (především jednodušší „neisofixové modely pro větší děti).