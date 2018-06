Zastav, je mi zle. Bojujte účinně s kinetózou během cest autem

Kinetóza se projevuje nevolností, závratěmi, krůpějemi studeného potu, bledostí a vyčerpáním, častým zíváním, ospalostí, bolestí hlavy a v neposlední řadě „žaludkem na vodě“ a pocitem na zvracení. Někdy se jí říká nemoc z pohybu,

Skutečnou nemocí však není, je to spíše fyziologická hříčka lidského těla ukrytá v lidské hlavě. Způsobuje ji podráždění tzv. rovnovážného ústrojí, které se nachází ve středním uchu. Jinými slovy, hlava je zmatená a nedokáže zpracovat protichůdné smyslové podněty obdržené z jednotlivých center.

Jak se projevuje? špatně od žaludku, pocit tzv. houpavého žaludku

pocit na zvracení

bledost, studený pot

točí se hlava, bolest hlavy

malátnost, únava Dobrou zprávou je, že kinetóza se dá odbourat tréninkem, tedy častějším cestováním.

Z receptorů zraku jde do mozku informace o statickém bodu, tedy o tom, že se prakticky nehýbeme - například pohled na mobil, pohled na zadní sedadlo nebo čtení knihy. Naopak orgán pro rovnováhu ve vnitřním uchu pohyb a otřesy vnímá, protože se v tzv. vestibulárním aparátu prolévá tekutina. Neshoda z dvou odlišných informací dráždí nervový systém a spouští kinetózu. Podrobnější informace o tom, co se děje s lidským tělem, čtěte zde.

Citlivější cestovatelé mohou trpět při každém cestování autem, u některých lidí se kinetóza objevuje jen jednorázově. Několikahodinové cesty na dovolenou dokážou potrápit především malé děti, které kinetózu často ani popsat neumí. To, že je jim zle, z nich padá na poslední chvíli, kdy už nestíháme po taškách hledat pytlíky. Pocit nevolnosti u nich často doprovází poplakávání, ospalost a rozmrzelost.

Jak kinetóze předejít nebo ji rozehnat?

Existuje několik osvědčených rad, jak kinetóze během cestování v autě předejít. Pokud máte možnost volby, sedněte si na místo spolujezdce. S dětmi, kterým se dělá v autě zle, se nezaměřujte na míhající se body za oknem, které mohou situaci ještě zhoršit, ale sledujte vzdálené statické body a horizont přes čelní sklo. Pomáhá také zavřít oči a hlavu na chvíli zklidnit a „stabilizovat“ - udělejte si pohodlí. Pokud projíždíte serpentinami nebo nerovnými cestami, snižte rychlost a pokuste se o plynulou jízdu.



„Kromě pravidelných zastávek, udržování čerstvého vzduchu v autě či vhodných nižších teplot také nedoporučuji, aby se ti, kteří kinetózou trpí, věnovali za jízdy sledování tabletu, hraní na mobilu, čtení či podobným činnostem. Tyto aktivity většinou kinetózu zhoršují,“ poradila mluvčí České lékárnické komory Michaela Bažantová.



Co na kinetózu? Existuje několik přípravků, které od nevolnosti a pocitu zvracení pomohou. Kromě volně prodejných léčiv máte k dispozici ozkoušené domácí rady. Obvykle platí, že čím dříve je lék na kinetózu podán, tím rychlejší efekt přináší bez nutnosti navyšovat dávky: Kinedril: Stále funguje. Antihistaminikum, po kterém cestující lépe snáší jízdu a které jej navíc utlumí, takže může usnout. Užívá se nejlépe hodinu před odjezdem. A mohou jej užít děti od dvou let.

Stále funguje. Antihistaminikum, po kterém cestující lépe snáší jízdu a které jej navíc utlumí, takže může usnout. Užívá se nejlépe hodinu před odjezdem. A mohou jej užít děti od dvou let. Travel-Gum : Žvýkačka, kterou lze rozkousat až ve chvíli, kdy se vám dělá špatně, takže je dobré ji vozit v autě. Je určena pro cestovatele starší patnácti let a ve variantě pro děti od 4 let s menším množstvím účinné látky. Ta se však v ČR neprodává.



: Žvýkačka, kterou lze rozkousat až ve chvíli, kdy se vám dělá špatně, takže je dobré ji vozit v autě. Je určena pro cestovatele starší patnácti let a ve variantě pro děti od 4 let s menším množstvím účinné látky. Ta se však v ČR neprodává. Zázvor: Proti nevolnosti vám i v lékárně doporučí zázvorová lízátka, dropsy. Děti ocení například žvýkací „Zázvorová autíčka pro pohodlné cestování“, která se mají užít ideálně hodinu před cestou. Zázvor navíc na rozdíl od výše zmíněných nezpůsobuje ospalost, je tedy vhodný i pro řidiče.



Proti nevolnosti vám i v lékárně doporučí zázvorová lízátka, dropsy. Děti ocení například žvýkací „Zázvorová autíčka pro pohodlné cestování“, která se mají užít ideálně hodinu před cestou. Zázvor navíc na rozdíl od výše zmíněných nezpůsobuje ospalost, je tedy vhodný i pro řidiče. Čaj: Usadit vše v břiše pomůže údajně také čaj před cestou.

Usadit vše v břiše pomůže údajně také čaj před cestou. Homeopatika: Přímo na kinetózu je určeno polykomponentní homeopatikum Cocculine, které se užívá večer před odjezdem a pak v průběhu cesty, od nevolnosti pomůže také monokomponentní Cocculus indicus 9CH.

Zdroj: lekarnici.cz, benu.cz



Během cestování zastavujte častěji. Tělo i hlava potřebují čerstvý vzduch. Vydýchejte se a několikrát se nadechněte ústy, projděte se, rozhýbejte, ideálně položte tělo na pevný povrch. Citlivějším cestujícím mohou vadit i silné pachy či vůně - benzin, osvěžovač vzduchu v autě, parfém. Pokud přichází pocit nevolnosti a nemůžete zastavit, vůz alespoň vyvětrejte a na pobledlého otevřete okýnko. Pomoci může také studený obklad na čelo.

Před cestou snězte něco lehčího - není dobré vyjet s těžkým žaludkem plným tučného jídla, ale ani hladoví. Dobrým pomocníkem je spánek - tělo se zklidní a cesta rychleji uteče, s dětmi na dovolenou je proto dobré vyjet po obědě nebo, pokud to řidič zvládá, na noc.



Jak vybavit auto?

Především na cesty s dětmi, kterým bývá v autě nevolno, se vždy raději dobře vybavte. Nikdy nevíte, kdy se vám budou hodit pevné sáčky nebo igelitové pytlíky. Pokud cestujete déle, je dobré mít v kabině vozu přichystáno i náhradní oblečení nebo alespoň tričko.

Do přihrádky ke spolujezdci se hodí preventivně uložit žvýkačky, které si poradí s akutním stavem kinetózy nebo zázvorová lízátka. Ovšem pozor, žvýkačky nesmí přijít do dětských úst. „V Česku nejsou k dispozici žvýkačky Travel Gum pro děti. Žvýkačky Travel Gum 20mg jsou dokonce pro děti mladší 15 let kontraindikované. Není tedy možné dát dítěti ani polovinu žvýkačky - rovnoměrné rozložení účinné látky ve žvýkačce, nebo její přesné rozpůlení uživatelem totiž výrobce nemůže garantovat,“ varovala Michaela Bažantová.

Vhodnou alternativou jsou pro děti přípravky s obsahem zázvoru nebo samotný zázvor. „Cucavé tabletky nebo lízátka jsou většinou vhodné pro děti od tří let. Přípravky se zázvorem však nejsou léčivými přípravky, ale doplňky stravy. Jsou vhodné i pro řidiče, protože na rozdíl od moxastinu (účinná látka v Kinedrilu) nebo diimenhydrinatu (účinná látka v Travel Gum) nezpůsobují ospalost nebo sedaci,“ dodala Bažantová. Nejprodávanějším přípravkem je Kinedryl, který lze podávat i dětem od dvou let.

Do auta se také vybavte lahví pramenité vody a slanými krekry, které mohou zahnat pocit žízně nebo akutní nevolnost z prázdného žaludku.

Děti od myšlenek na pocit nevolnosti dobře rozptýlí CD s mluvenými pohádkami nebo tablet a DVD s oblíbenými seriály. Pozor: zde je dobré vyzkoušet, že tablet situaci nezhorší. Obrazovka by však měla být větší než ta na telefonu, mobil by totiž mohl zafungovat podobně jako kniha. Nezapomeňte přibalit sluchátka a nabíječku.

Nevolnost dokáže malým cestovatelům výlet pěkně otrávit.

„Lidé čím dál víc využívají své tablety pro zabavení dětí na zadních sedadlech. Jejich použití ve vozidlech má však svá specifika a pravidla,“ komentuje problematiku používání smartphonů a tabletů na zadních sedadlech Lenka Novotná, specialistka pro originální příslušenství z divize After Sales Porsche Česká republika a připomíná, že i v takových případech je třeba dbát na bezpečnost.

„Například originální adaptér pro iPad umožňuje jeho použití ve vodorovné i svislé poloze a obsahuje také krycí sklo zabraňující ohrožení posádky rozbitým displejem při případné nehodě,“ popisuje.

Jak se zbavit „nehody“ Když už se nehoda stane, platí jedno pravidlo: zvratky co nejdříve odstranit, alespoň vlhčeným ubrouskem, aby nestačily vsáknout do molitanového polstrování.

Kožená sedadla jsou v takových případech výhodou. „Čištění zvládne v tomto případě sám řidič. Nečistoty je třeba rychle otřít a místo vyčistit speciálním přípravkem na odstranění nečistot na kůži, který je běžně dostupný na trhu. Plochu je pak dobré ošetřit krémem na kožené sedačky,“ uvedl Ivan Kulíšek z Ruční bezkontaktní myčky v Černošicích. V případě klasických čalouněných sedadel už je lepší vyhledat odborníky. „Člověk si samozřejmě pomůže sám - vždy je nejlepší obsah žaludku ze sedačky okamžitě odstranit a místo otřít. Pak existují čistící pěny, které na místě chvíli působí a poté se vysají běžným vysavačem. Záleží na množství nečistot a hloubce, do které sedačku zasáhnou, ovšem skvrna na sedadlech pravděpodobně zůstane, nehledě na nepříjemný pach,“ dodal Kulíšek. V mycím centru interiér čistí speciálním tepovacím vysavačem s hloubkovou tryskou, která stříká vodu a čisticí prostředek dovnitř molitanu. Silná úzká vysávací hubice pak vodu a nečistoty okamžitě sbírá. Pokud se vám nechce investovat do odborného čistění, pomůže i tepovací vysavač na čalounění a koberce.



Pokud máte energii, zabavte děti zpíváním nebo slovními hrami. Více tipů na cestování s dětmi, kterým se v autě dělá špatně, najdete zde.

Řidiči jen na zázvoru

Pozor si dejte na přípravky, které proti kinetóze užíváte jako řidič nebo pokud se budete při řízení auta střídat. Řidiči se za volantem s největší pravděpodobností zle neudělá. Ale pokud ano, antihistaminikum, které se ve volně prodejných přípravcích vyskytuje, může být na silnici nebezpečné. Zvyšuje riziko nehodovosti až o pět procent.



„Některé léky ovlivňují schopnost koncentrace, motoriku a koordinaci pohybů, kvalitu zrakového vnímání, zpomalují reakce, navozují spavost či naopak pocity vnitřního napětí nebo dokonce agresivitu, nejednou i pocity zmatenosti či závrati. Může být zrádná i vzájemná kombinace zdánlivě neškodných preparátů či léků s alkoholem. Šoféři si často neuvědomují, že negativní účinek léčiv může přetrvávat mnoho hodin po jejich podání,“ varuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Řidič, který krabičku například se žvýkačkami vozí v autě a případně užívá další léky, by to měl vždy konzultovat se svým lékařem, u volně prodejných léků pak s lékárníkem. „Česká republika ustoupila od označování léčiv varovnými trojúhelníčky, které pomáhaly řidičům lépe se v medikamentech orientovat. Používá je například Francie a jsou prvním ukazatelem, který varuje před negativním dopadem na řízení vozu,“ dodal Budský. Více o vlivu léků na řízení čtěte zde.



Nemoc autonomních aut

Michiganský dopravní institut, který patří mezi uznávané odborníky a zabývá se vlastními projekty vývoje autonomních aut, přišel před časem se zajímavým zjištěním: kinetózou bude v autonomních vozech trpět asi desetina lidí. Podle výzkumníků by mohla být kinetóza v autonomních autech vážným problémem, protože lidé v průzkumu přiznali, že 37 procent z nich by se během cesty věnovalo něčemu jinému než provozu - nejčastěji by si četli, případně sledovali mobil nebo film.

Ze studie dál vyplynulo, že šest až dvanáct procent lidí by v určitých situacích v autonomním voze trpělo pocity nevolnosti a chtělo by se jim zvracet. Dalších šest až deset procent by pak zažívalo nepříjemný pocit závratí. Otázkou však je, zda a jak ovlivní výsledky studie konstrukci autonomních vozů a jestli výrobci tyto pocity budoucích cestujících při výrobě aut zohlední.