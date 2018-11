Projeli jsme nové kupé Škody pro Čínu. Kodiaq GT by Evropě slušel

Křížence kupé a SUV zpopularizovaly prémiové značky, agresivněji a líbivěji tvarované modely na zvýšeném podvozku se však začínají šířit i v nižších patrech. Škodovka jde na to ve velkém stylu a veleúspěšný Kodiaq si takový přístup zaslouží.

Na čínském trhu má Škoda pevnou pozici a největší trh světa plný motoristů ochotných bez okolků utrácet za módní auta je pro takové moderní křížence ideální. Česká automobilka za pár let přestavěla nabídku a SUV v ní hrají stále významnější roli. Původní Kodiaq je klasický outdoorový model, který může být až sedmimístný, na diváky ovšem může působit občas trochu unyle. Nové provedení GT má šťávu.

Dvě písmena zkracující označení Gran Turismo kdysi patřila klasickým velkým komfortním kupé určeným pro suverénní vysokorychlostní přejezdy napříč Evropou v maximálním pohodlí. Dnes se kupé kříží často právě s SUV. GT v podání Škody je tedy přesně takové - rychlé, pohodlné a módně si stojí na velkých kolech.

Jako možná první lidé na světě mimo Škodováky jsme se s Kodiaqem GT svezli. Vyrábí ho jen v Šanghaji a už přes rok vymýšlejí, jak ho dostat do Evropy. Zájem by o něj určitě byl, jenže ho není kde vyrábět, výrobní kapacity značky jsou totálně zahlcené.

Po B sloupek (to je ten co má řidič vedle ucha), je Kodiak shodný s dlouhým praktičtějším provedením. Záď je ovšem jiná a vypadá velmi dobře. Pozvolna klesající linka střechy v kupé stylu je zakončena velkým spojlerem. Jiná jsou také zadní světla: jsou užší, plastičtější a o moc hezčí. Rozdílný je i horní rám zadních dveří. Ovšem plechový díl spodku je také převzatý z dlouhé verze. Ta má spodní plastové panely na dveřích z černého plastu, u GT jsou lakované v barvě karoserie a černá lišta naspod je tenčí. To auto opticky tlačí k zemi, i když je výška střechy a podvozku stejná; z délky ubrala přestavba na svalnaté kupé 63 milimetrů.

Výrazný prolis na víku kufru přidává vozu silácký dojem. Nad ním je pod výrazně skloněným oknem obří nápis Škoda: to teď bude poznávací znak nových škodovek, do evropské nabídky ho přiveze příští rok nástupce Rapidu.

Upravený je také design přídě a vypadá lépe než klasické provedení. Pod maskou chladiče má GT nově černý plastový pruh s texturou plástve. Přemodelovaný je i nárazník s doširoka protaženou mřížkou, ta je na stranách zakončena funkčními průduchy, které vylepšují aerodynamiku v podbězích kol.

Hlavní barvou na čínském trhu je speciálně namíchaná tlumená červená, v ní ovšem zanikne tvar zadních světel. Bílá mu pasuje lépe a zvýrazní zajímavé detaily; opticky také auto snižuje.

Místa je stále dost

Místa na zadních sedadlech je dost do všech směrů, praktičnost kráse za oběť nepadla. Střecha nad hlavami cestujících vzadu klesá jen pozvolna a i v provedení se střešním oknem je tam vybrání v čalounění střechy, které přidá další centimetry. S metrem v ruce zjistíte stejnou míru jako v dlouhém Kodiaqu, za tím je ovšem malý fígl v tom, že opěradla jsou více skloněná vzad.

Kodiaq GT dostal do obou řad nová sedadla, zadní lavice (tři samostatná sedadla z klasického Kodiaqa dostat nemůže a třetí řadu přirozeně taky ne) je lehce přepracovaná, přední výrazně tvarované anatomy s integrovanou opěrkou hlavy jsou převzaté z Kodiaqu RS; mají vyhřívání i ventilaci. A jak se tam sedí? Vzadu pohodlně, vysoko, s nohama dolů a příjemně podepřenými stehny. Do předních křesel zapadnete a výrazné bočnice podrží tělo v zatáčkách.

Interiér a sedadla nové Škody Kodiaq GT

Čínský Kodiaq RS se totiž naklání a houpe víc než evropský. Podvozek nemůže dostat adaptivní tlumiče, které má evropská verze, konstruktéři mu dali měkčí charakteristiku. Příjemnou a uklidňující plavnost jen občas naruší ráz od velkých devatenáctipalcových kol. Na základních sedmnáctkách (k mání jsou i osmnáctky) bude ještě komfortnější.

Elektromotory zavírané víko kufru odhalí poměrně vysokou nákladovou hranu a za ní 463litrový kufr. Pravda, je to o dost méně než má klasický Kodiaq, ale na běžné potřeby to stačí i tak s přehledem.

Pro Čínu jen benzin

Mechanika je stejná jako u Kodiaqa, kterého známe: čtyřválec vpředu napříč a pohon předních nebo všech kol. Kodiaq patří do rodiny aut postavených na modulární platformě MQB koncernu Volkswagen, v případě Škody ji využívá většina aktuální modelové řady. Za zmínku stojí, že na čínských cestách se bude Kodiaq GT potkávat s Volkswagenem Terramont, který na opačné straně Pacifiku kupují Američané pod jménem Atlas; a to je úplně největší auto stojící na platformě MQB.

Kodiaq GT Oficiální premiéru v Číně měl Kodiaq GT na autosalonu Guangzhou Motor Show v půlce listopadu 2018.

měl Kodiaq GT na autosalonu Guangzhou Motor Show v půlce listopadu 2018. Evropští inženýři a evropská auta mají v Číně obrovský zvuk . Kodiaq tak Škoda prezentuje jako auto vyvinuté v Evropě . A je to pravda, technický vývoj a design vznikal v Mladé Boleslavi. Finální vzhled se ovšem ladil ve spolupráci s čínským designstudiem značky. Kodiaq GT tam měl na starosti Zhixiong Chen.

. Kodiaq tak Škoda prezentuje jako . A je to pravda, technický vývoj a design vznikal v Mladé Boleslavi. Finální vzhled se ovšem ladil ve spolupráci s čínským designstudiem značky. Kodiaq GT tam měl na starosti Zhixiong Chen. délka x šířka x výška x rozvor (mm): 4634 x 1883 x 1649 x 2791

4634 x 1883 x 1649 x 2791 kufr: 463 - 1607 litrů

Pod kapotu dostávají čínské kodiaqy vyráběné v šanghajské fabrice SAIC výhradně benzinové motory. Jádrem nabídky jsou dvoulitry TSI ve dvou výkonových verzích. Ještě při předpremiéře před pár týdny na ekonomickém fóru za účasti českého prezidenta to měla být jediná varianta. Nakonec se ovšem rozhodlo, že do ceníku přibude ještě základní provedení se čtrnáctistovkou.

My vyzkoušeli vrcholovou variantu s 220 koňmi (162 kW) a 350 newtonmetry přenášenými mezinápravovou spojkou (Haldex 5) na všechna kola. Sedmistupňový dvouspojkový automat DSG mají v Číně všechna GT povinně. Motor upravený pro splnění nové čínské ekonormy C6 (někde mezi evropskými Euro 5 a Euro 6) je vlastně stejný, jak jej znají řidiči předfaceliftových Octavií RS. Paradoxně je taky GT nejsilnější benzinový kodiaq, který je dnes vůbec k mání, v Evropě můžete pořídit tento model nejvýš se 150 koňovou patnáctistovkou. A provedení RS má pod kapotou turbodiesel (více o Kodiaqu RS, který je nejdražší škodovkou v historii, čtěte zde).

Se sedmnácti metráky pohotovostní hmotnosti si přeplňovaný dvoulitr poradí lehce, upíjí při tom kolem osmi a půl až devíti litrů benzinu a má čiperné reakce na plyn. Slabší provedení stejného motoru má 137 kW (186 k) a 320 newtonmetry pohání kola přední nápravy, stejně jako čtrnáctistovka s výkonem 110 kW (160 koní) a 250 newtonmetry.

Skladba výbavy není tak variabilní jako jsme u evropských aut zvyklí. A nic na tom nemění, že se škodovky pro Čínu vyrábí přímo na místě. Kodiaq GT tak má u všech dvoulitrů bohatou výbavu včetně digitálního displeje v kapličce přístrojů nebo střešní okno. S analogovými ukazateli a celoplechovou střechou naopak budou muset vystačit majitelé provedení s jedna-čtyřkou, automobilka sama ovšem předpokládá, že ta bude tvořit jen zlomek prodejů.

GT má být v Číně vlajkovou lodí Škody, ceny jsou ovšem nastavené stejně jako u dlouhého kodiaqa. Na místním trhu hrají prim SUV, česká značka tam má v nabídce už tři plus právě nové SUV-kupé. Škoda se na čínský trh vrátila v roce 2007, už v roce 2010 se pro ní stal největším a tedy nejdůležitějším odbytištěm. V roce 2017 dodala značka zákazníkům v Číně 325 tisíc vozů – v celosvětovém měřítku tedy každý čtvrtý vůz české automobilky. Kodiaq GT by ovšem evropské nabídce značky moc slušel taky.