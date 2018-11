Nová škodovka v unikátním graffiti maskování u Lennonovy zdi

Před Lennonovou zdí v Praze se společně s kamuflovanou škodou potkali dva umělci: pražský graffiti umělec Chemis a newyorský fotograf Dave Krugman. Prvnímu Scala posloužila jako plátno pro jeho pestrobarevnou fantazii, Dave fotil.



Automobilky při testech prototypů chystaných modelů používají speciální maskování, které znejasní tvary auta. Taková auta se pohybují v běžném provozu i po Česku. Prohlédněte si je zde.

Ještě před odhalením se nový model Scala, který nahradí Škodu Rapid, představuje maskovaný v graffiti. Chemis své dílo doplnil ještě 3D obrazem se svým charakteristickým rukopisem přímo na Lennonovu zeď.

„Fotoaparát je pro mě klíč k hotelovému pokoji, letenka, prostě všechno. Umožnil mi cestovat po světě, nemusím zůstávat na místě a dělat stejnou práci každý den. Každý den je tak pro mě novinkou,“ líčí známý fotograf.

„Každý den sem chodí stovky lidí, kteří pořizují fotografie. Stovky lidí, kteří by před deseti lety možná vůbec nic nefotili. Toto je budoucnost,“ komentuje focení u Lennonovy zdi. „Když se nějaký kreativní nástroj tak moc rozšíří, objeví se úplně nová skupina kreativních lidí,“ komentuje rozmach fotografování tažený chytrými telefony.

Lennonova zeď

„Myslím, že toto místo je velmi zajímavé, protože je symbolem pro to, že jste slyšet, i když vám někdo říká, ať jste zticha,“ připomíná Dave Krugman historii tohoto pražského zákoutí. „Místa, kam lidé chodili vyjadřovat svůj názor navzdory obrovskému riskování vlastní bezpečnosti, jsou posvátná. Takové chování vyžaduje hodně odvahy. I samotný vzhled této zdi je výborný příklad společného úsilí. Tuto zeď nepomaloval jen jeden autor. Je to směsice od všech, kteří šli okolo s fixem nebo sprejem. Lidé z celého světa se tu zastaví a píší na tuto zeď – je to globální konverzace.“