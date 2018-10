Škoda Scala odloží maskování v prosinci. Už jsme jí řídili

Přiznám se, pro Škodu Rapid mám lehkou slabost: má spoustu chyb, ale zároveň je to jednoduché praktické auto, skromné a pohledné. Asi nejlépe k němu pasuje označení: auto pro typickou českou rodinu, takové, co se nefasuje v práci, ale reálně kupuje; a dobře poslouží.

A Rapid vlastně taky začínal Kabaňovskou éru ve Škodovce, ostré linky a dobře vyvážené proporce jsou dodnes slabikářem designového názvosloví Škody.

A se Scalou se kruh uzavřel: Jozef Kabaň dnes maluje BMW, ale tato nová škodovka, která odloží maskování (všimněte si na fotkách, jak s ním bojuje čočka foťáku) 6. prosince v izraelském Tel Avivu, ještě vznikala pod dohledem této slovenské designérské star.

A je to přelom: nová Scala bude mnohem emotivnější, oblejší, výraznější. Ale to si každý nakonec srovná sám, důležitější je, že nová škodovka vlastně mění „disciplínu“. Rapid byl skládačkou z dílů ze starších škodovek (to není urážka), a v hierarchii modelů značky patřil mezi Fabii a Octavii, ale spíš blíž k té Fabii.

Scala stojí kompletně na modulární platformě MQB koncernu Volkswagen, kterou využívá obrovské množství moderních modelů. Ze škodovek vlastně většina dnešní nabídky od Octavie,přes Kodiaq a Karoq k Superbu. Ovšem pro Scalu vybrali její variantu pro malá auta MQB A0.

Noví soupeři

To znamená, že Scala dostává tu nejmodernější techniku (rozuměj: a taky nejdražší, na což musí Škodovce vydělat) a také to, že už se nebude schovávat na pomezí tříd. Škoda s tímto autem vstupuje do nejnabitějšího a nejdůležitějšího segmentu v Evropě vůbec. Říká se mu Golf-třída a stále je to nejprodávanější kategorie aut. Kromě Jeho Veličenstva Golfu do ní patří taky třeba Opel Astra, Renault Mégane, Peugeot 308, Hyundai i30, Kia Ceed nebo Seat Leon.

Škoda Scala v číslech délka x šířka x výška (mm): 4362 x 1793 x 1471

objem kufru: 467 - 1440 litrů

motory: 1,0 TSI 70 kW/95 k 1,0 TSI 85 kW/115 k 1,5 TSI 110 kW/150 k 1,6 TDI 85 kW/115 k 1,0 G-TEC 66 kW/90 k převodovky: 5st. manuál pro slabší litr, ostatní motory 6st. manuál nebo 7st automat DSG



To také naznačuje, kam se musí Škodovka trefit s cenou. Na spodním okraji je Fiat Tipo, který teď začíná „v akci“ na 290 tisících, horní konec pak tvoří Škoda Octavia, která rozměry pokukuje o třídu výš se startovací cenovkou 438 tisíc. Rapid dnes začíná v provedení Spaceback na 300 tisících. Scala bude modernější, větší, vybavenější (v „základu“ bude třeba i bluetooth handsfree), náš první tip je tedy 340 tisíc korun. Ceny dostane Scala při odhalení 6. prosince, kdy by se měl také spustit konfigurátor a snad i objednávání.

A jaká ta nová škodovka je? Prostorná a není to jen fráze. Místa je na zadní lavici i pro dlouhého dospělého překvapivě hodně a za ním je ještě 467litrový kufr.

Prostorná

Scala dorazí v jediné karosářské verzi: protáhlém hatchbacku, který si u Rapidu přejmenovali na Spaceback. Na rozdíl od předchůdce, který byl přece jen dost úzký, se Scala hezky rozkročila v nápravách a je o pořádný kus širší. Na předních sedadlech se uvelebí i vypasení cestující vždycky, u auta, které chce hrát roli rodinného, je ovšem rozhodující místo vzadu. Lavice je dlouhá tak, že podepře dobře stehna, umístěná výš než přední sedáky, pro kolena je tam místa dost. A zůstává ho díky protažené siluetě jemně klesající střechy dostatek i pro hlavu. Při pohledu z boku se zdají zadní dveře výrazněji kratší než ty přední, ale na dobrý přístup do zadní řady to vliv nemá. Kufr je skvěle přístupný, má široký vstup s nízkou nákladovou hranou a podlahou stavitelnou ve dvou stupních. Auto se dočkalo i možnosti příplatku za elektricky ovládané víko kufru a tlačítkem ze zavazadlového prostoru odjišťovanou výklopnou tažnou koulí - stačí zmáčknout a ta „vypadne“ zpod nárazníku, nemusíte se ani ohýbat, na místo ji zaaretujete špičkou boty a pak ji schováte tak, že do ní kopnete.

Parádní je přístrojovka, která je hodně uklizená, ovšem atraktivně tvarovaná horizontálními linkami. Prim na ní hraje velký tablet. Displej bude vždy dotykový, ovšem v různých velikostech podle množství funkcí. Vrcholové provedení infotainmentu dostane permanentní připojení k internetu, které bude mimo jiné pomáhat s aktualizací map, navigováním i streamováním hudby. A displej může také v kapličce pod volantem nahradit klasické ručičkové budíky. Řidič spíš ocení systém sledování mrtvého úhlu a prokleje dnes téměř povinný hlídač před vyjetím z jízdního pruhu, který se s ním přetahuje o volant (pro upřesnění: není to výsada Škodovky, otravuje to ve všech autech napříč trhem a navíc se nedá napořád vypnout, musíte ho deaktivovat po každém startu).

Stavitelné tlumiče

Jízda s prototypem je vždycky ošemetná, sériové finální auto často jezdí o dost jinak. Scala zaujala suverenitou a stabilitou podvozku. Na strupatých okreskách Českého ráje se projevilo tužší naladění podvozku, hluk od kol prý ještě před vstupem „do série“ potlačí.

Martin Hrdlička, šéf vývoje podvozků a motorů ve Škodě, vyzdvihuje možnost připlatit za nastavitelné tlumiče (dodává KYB). Za příplatek budou moci dostat silnější provedení Scaly o patnáct milimetrů snížený podvozek s dvoustupňově měnitelnou tuhostí - zmáčknete tlačítko a oproti normálnímu nastavení podvozek přitvrdí. Rozdíl je opravdu znát, otázkou je, zda to publikum u takto zaměřeného auta ocení. Podvozek vyznává dnes nejběžnější schéma v této kategorii: vepředu zavěšení McPherson, vzadu náprava tvořená zkrutnou příčkou.

Martin Hrdlička, šéf vývoje podvozků a motorů ve Škodě Auto

V tom všem znalci nabídky koncernu Volkswagen odhalí jasnou technickou spřízněnost s Volkswagenem Polo, kromobyčejně povedeným malým autem, které od dospělosti Golfu dělí dnes snad opravdu jen jeho rozměry malého vozu. A škodováci také při povídání o Scale stále tak nějak na Polo odkazují. Námitky nejsou na místě: mechanický základ v podobě platformy MQB je stejný a Škodovka už dvě desetiletí staví úspěch na tom, že nabízí „kus auta navíc“, krystalickým příkladem je Octavie. A Scala má být jednoduše Golfem na železe Pola.

Zadní náprava prošla pečlivým laděním. Martin Hrdlička odhaluje, že se obejde bez stabilizátoru, je ovšem uchycená na hydraulických lůžkách, to je v této kategorii vcelku ojedinělé řešení. Samotné provedení svařence nápravy má čtyři různé varianty tuhosti, které přísluší jednotlivým hmotnostním skupinám vozu, nejlehčí Scala váží 1,1 tuny, nejtěžší o tři metráky víc.

Scala dostala větší kola než Polo i Rapid. Nejmenší jsou 15palcová, největší 18palcová. Větší kola s obvodem pneumatiky 645 mm vypadají na autě lépe, ale Martin Hrdlička také vysvětluje, že díky nim může být auto komfortnější: v profilu pneumatiky je více gumy a uvnitř taky více vzduchu, který odpruží nerovnosti.

Nečekaně i diesel

Překvapení si Scala přichystala pod kapotu, kromě benzinových motorů si totiž bude možné pořídit také turbodiesel, který v nižších třídách aut už Evropa téměř odepsala a Rapid se s nimi rozloučil letos. Takže kromě litrového tříválce a patnáctistovky bude k mání také provedení 1,6 TDI, dá se však čekat, že podíl na prodejích bude mizivý. Všechny motory mají turbo a kromě slabšího provedení litru dostanou manuální šestikvalt, nebo sedmistupňový automat. Všechny motory také mají dostat moderní techniku na odlučování škodlivin, benziňáky tak mají filtry pevných částic, nafťáky technologii SCR na zachytávání NO X .

Krátce jsme projeli hlavně benzinové verze: paradoxně nejlepší odhlučnění a největší „švuňk“ předvedl subjektivně tříválec, se třemi lidmi na palubě neměl motor žádnou práci a jel čiperně. Sto padesát koní ve čtyřválcové patnáctistovce musíte z nízkých otáček na rozjezdu popohánět (za to může nejspíš strach z emisí), pak už peláší suverénně. V čistě městském a okreskovém provozu se nám tříválec nezdál o moc pomalejší. Časem ještě dorazí verze na zemní plyn s tříválcem 1,0 TSI (dojezd na benzin je omezen malou devítilitrovou nádrží, jezdit bude primárně na CNG - nádrž pobere 14,2 kg).