Většina motorkářů jede na KTM, některé stroje jsou převlečené

S tím převlečením to také není nikterak horké: na takových motocyklech je skutečně změněné jen logo a stroje se neliší v ničem, dokonce ani krycí plasty nebyly pozměněny a jsou totožné s originálem. U Husqvarny je to logické, je to totiž společnost vlastněná právě továrnou KTM. U fabrického týmu GasGas tato skutečnost mnoho lidí překvapila, ale není to nepochopitelné, protože GasGas nemá v současné době vhodný základ pro tento soutěžní speciál a jeho vývoj by byl velmi drahý.

Technický základ stroje překvapivě nevychází ani z motokrosového ani z enduro speciálu KTM 450. Pokud budeme hledat jeho kořeny v produkčních motocyklech, najdeme je u KTM 690, ze které převzala 450 DR rám a zavěšení motoru.

To, co tento rallye speciál odlišuje od produkčních strojů, jsou například změny v elektronice a její přípravě pro připojení navigačních systémů.

Další rozdíl je v nádržích. Dakarský speciál má dvě přední a jednu zadní nádrž. Tyto nádrže jsou na sobě nezávislé a jejich celkový objem je úctyhodných 34 litrů. Čerpání z jednotlivých nádrží si nastavuje řidič manuálně. Pokud se jede v dunách nebo na písečném povrchu, je lepší vyčerpat nejprve přední nádrže a nechat zadní kolo více zatížené plnou zadní nádrží. Další třílitrovou nádrž najdeme pod motorem. Umístěna je v mohutném karbonovém chrániči motoru. Tato nádrž však není na palivo, ale na vodu. Je to součást bezpečnostní výbavy jezdce, aby nezůstal v poušti bez tekutin.

Jiné výfuky, řetězy i brzdy

Dálkový speciál má s ohledem na dlouhodobé použití ve velkém horku dokonalejší a účinnější chlazení oleje. Změn doznal i motor, který má zesílené kartery, převodovku, píst a ojnice. Vše je pozměněno a konstruováno pro delší výdrž.

Český tým MRG používá české výfuky RP a podle slov manažera týmu Ervína Krajčoviče, mají tyto výfuky lepší parametry než výfuky Akrapovič, které používá tovární tým. Motor s těmito koncovkami dosahuje vyššího výkonu a palivová křivka navíc po dosažení maxima neklesá tak prudce.

Další českou stopou jsou brzdové kotouče Goldfren. Tato firma vyvinula speciální směs destiček přímo ušitou na míru materiálu brzdových kotoučů, které poskytuje závodnímu týmu jako komplexní balíček. Tady na Dakaru jsou jejich brzdy k vidění nejen na motocyklech, ale používají je například i kamiony Buggyra.

Poslední českou specialitou jsou řetězy ČZ Chain. Podle Krajčoviče vynikají použitím kvalitních materiálů: „Jedná se o ruční práci. Důležitý je i způsob utěsnění O-kroužky, díky kterým se zabrání vniknutí nečistot, řetěz vydrží dlouho namazaný a nevytahuje se tolik jako některé jiné.“ Na Dakaru, kde se jede podstatná část soutěže ve velmi jemném písku, jsou tyto vlastnosti obzvláště důležité.

Do písku jen kola bez duše

Podvozek White Power ve standardní výbavě je sice speciál pro rallye, ale pokud chcete být konkurenceschopní, je třeba pořídit nejvyšší řadu tlumení opět WhitePower. Přední tlumení má průměr 52mm, zadní tlumič je tříkomorový.

Kola mají ráfky z kovaného hliníku a měla by vydržet i cestu po kamenech, ve skalách a v podobných podmínkách. Zesílené a z velmi odolného materiálu jsou i dráty výpletu. Pneumatiky jsou rovněž speciály pro rallye a v podstatě každý den se tady na Dakaru přezouvají. Uvnitř pneumatik není duše, ale materiál zvaný muse. Je to speciální pěna, s jejíž pomocí by měl jezdec dojet, i když prorazí nebo píchne pneumatiku.

Mechanik se s motorkou každé ráno zdraví

Za tým MRG startují letos tři motocykly. Dva stroje KTM a jedna Husquarna, ale kromě loga na motoru jsou stroje naprosto totožné. Pokud nedojde k žádné nehodě, mechanik věnuje stroji po návratu z trati přibližně čtyři hodiny času. Napřed celou motorku vyfouká vzduchem a vyčistí. Dokud je stroj teplý, vymění olej a olejový filtr. Následuje vzduchový filtr a přezutí pneumatik. Kompletně odstrojí motorku, sejme plasty i nádrže a zkontroluje všechny mechanické části stroje a dotažení šroubů.

Mechanik Milana Engla Pavel Bartůněk jede už svůj šestý Dakar. Je radost pozorovat ho při práci. Když ráno vstane, sundá plachtu z motorky, svůj stroj pozdraví a začne si s ním povídat.

Je nejen mechanikem, ale i psychologem svého jezdce. Milana Engela motivuje a povzbuzuje k vyšším výkonům. A když se mu něco na Milanově výkonu nelíbí, nebere si servítky. V jednom z uplynulých ročníků servisoval i dva stroje současně, ale podle svých slov by na to už nikdy znovu nepřistoupil. Sám má terénní motocykly rád a ve volném čase jezdí hobby motokros.

Pokud vás text inspiruje pořídit si stroj KTM 450 Dakar Replica, narazíte na dva problémy. Nepatří k nejlevnějším, jeho cena je 26 tisíc eur (asi 670 tisíc korun). Další doplňky v podobě výfuku RP, lepší podvozek WhitePower a navigace vás připraví o dalších přibližně 14 tisíc eur (360 tisíc korun). Větším háčkem však je, že továrna KTM vyrobí za rok přibližně 70 kusů těchto strojů a velmi pečlivě si vybírá, komu je prodá.