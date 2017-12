Pneumatikáři v podezření. Podle testu ojetá guma brzdí na suchu lépe

Šéf Michelinu rozpoutal aféru mezi pneumatikáři. Prohlásil, že v určitých regionech nejsou zimní pneumatiky vůbec nutné, celoroční prý bohatě dostačují. Dlouhou dobu táhli výrobci za jeden provaz: řidiči byli nabádáni k tomu, aby měnili pneumatiky často za nové a důsledně přezouvali na zimní.



Německý magazín AutoBild otestoval pneumatiky ve třech různých stádiích opotřebení: zcela nové, se čtyřmi milimetry profilu a se dvěma milimetry. Otázka zní zcela jasně: je nutné pneumatiky měnit už při poloviční čtyřmilimetrové hloubce profilu? Výrobci to řidičům doporučují.



Finský výrobce pneumatik Nokian si na to dokonce nechal patentovat indikátor bezpečnosti jízdy v zimě (Winter Safety Indicator, WSI) a indikátor bezpečné jízdy (Driving Safety Indicator, DSI) na běhounu pneumatiky. Jde o ukazatele opotřebení, které jsou viditelné pouze u hloubky profilu do čtyř milimetrů. Poté, co ukazatel zmizí, měly by se pneumatiky vyměnit, aby zajistily dostatečnou bezpečnost při jízdě v zimě a při aquaplaningu.

Z toho plyne, že gumy je třeba měnit už při poloviční hloubce profilu – v tom jsou výrobci pneumatik překvapivě zajedno. Ovšem s jednou výjimkou: Michelin nově hlasitě prohlašuje, že jeho pláště vydrží déle (více čtěte zde). „Všechny naše pneumatiky lze bez problému používat až do zákonem stanovené hranice opotřebení 1,6 mm,“ uvádí v prohlášení francouzská značka. Je třeba vysvětlit, že v Německu je i u zimních pneumatik minimum stanoveno na 1,6 mm, v Česku jsou to čtyři milimetry.

Michelin teď své zákazníky vyzývá, aby jeho pneumatiky používali, jak dlouho to jen lze, aniž by se u toho měli obávat o bezpečnost. Poukazuje navíc na to, že tím prospějí životnímu prostředí i své kapse. Sluší se ovšem připomenout, že Michelin od roku 2015 takto mohutně propaguje svou celoroční pneumatiku CrossClimate.

To žene ostatní výrobce na barikády. Prohlašují totiž, že u profilu nižšího než 4 mm vzniká výrazné bezpečnostní riziko za jízdy na mokré a zasněžené vozovce. Zasazují se dokonce o to, aby byla zákonná hranice v Německu po vzoru ostatních evropských zemí zvýšena na minimálně tři milimetry.

AutoBild celoroční pneumatiky rozměru 185/65 R 15 vyzkoušel na sněhu, mokru i suché vozovce. Přiznal také zároveň, že na testu spolupracoval se dvěma výrobci pneumatik, společnostmi Goodyear a Michelin. Do testu zařadili pouze značkové pneumatiky, diskontní gumy, ani pláště vyrobené v Číně nebyly do testu zařazeny.

Různé stupně opotřebení zajistí speciální stroj, který obrousí nové profily na požadované hloubky pro účely testu. Stejný postup byl zvolen i u letních a zimních gum, které byly testovány pro srovnání. Výsledek? „Požadavek, aby se pneumatiky měnily už při poloviční hloubce profilu, lze jednoznačně zamítnout,“ shrnuje AutoBild.

Drahé pneumatiky zklamaly v dlouhodobém užívání

Výsledky jsou mimořádně zajímavé. Ukazují, jak se které vlastnosti pneumatik v průběhu jejich užívání mění. Test například ukázal, že brzdná dráha se u silně ojetých pneumatik na suché silnici zkrátí. Záleží na druhu pneumatiky, ale u dvoumilimetrového profilu je až o 14 procent kratší. Nejmenší rozdíly byly zjištěny u pneumatik Michelin: ve všech kategoriích opotřebení měly stejnou, srovnatelně krátkou brzdnou dráhu.

Za mokra a na sněhu se brzdná dráha ojetých pneumatik naopak znatelně zhoršuje. I zde se prokázaly značné rozdíly mezi značkami. Především pneumatiky značek Hankook (Kinergy 4S) a Goodyear (Vector 4Seasons Gen2) jsou s narůstajícím opotřebením zřetelně horší.

Valivý odpor s opotřebením klesá a v souvislosti s tím i spotřeba paliva, která je u vysokého valivého odporu vyšší. Podle výsledků testu AutoBildu může tato výhoda činit až šest procent.

U trakce jsou mezi jednotlivými značkami velké rozdíly. Zvláště u celoročních pneumatik od Michelinu byla prokázána rovnoměrně dobrá úroveň trakce, u značek Hankook, Goodyear a Pirelli (Cinturato All Season) bylo kolísání zřetelně větší.

Negativně se míra opotřebení projevuje při aquaplaningu („plavání“ pneumatik za mokra): čím více jsou pneumatiky ojeté, tím spíše začne vozidlo plavat. Hranice ohrožující bezpečnost byla v testu definována rychlostí 65 km/hod. Jak (pro srovnání testované) letní a zimní pneumatiky, tak i mnohé celoroční pneumatiky s dvoumilimetrovým profilem představují podle názoru testujících bezpečnostní riziko. Kromě jiných i Nokian, Hankook, Michelin, Pirelli a Vredestein (Quatrac 5)

AutoBild to shrnuje jednoznačně: očividně se potvrdila výtka společnosti Michelin, že mnozí výrobci vyvíjejí pneumatiky tak, aby dobře obstály v testech, ale jejich vlastnosti se používáním výrazně zhoršují, což se projevilo především za mokra a na sněhu. Toto zjištění by podle německého magazínu ještě mohlo v branži vyvolat značné pozdvižení – a mohlo by u mnohých výrobců pneumatik zároveň způsobit změnu v přístupu.

Od roku 2012 musejí výrobci pneumatik označovat každou gumu štítkem, který má motoristům usnadnit orientaci při nákupu. Nálepka poskytuje informaci o valivém odporu (a tím i o vlivu pneumatiky na spotřebu paliva), o vlastnostech za mokra a hlučnosti. První dvě kategorie jsou ohodnoceny známkou od A (nejlepší) do G (nejhorší). U spotřeby paliva jsou rozdíly mezi třídami minimální. Například vozidlo s pneumatikami třídy valivého odporu A spotřebuje jen o zhruba 0,1 litru méně pohonných hmot na 100 km než pneumatika ohodnocená známkou B. Rozdíl mezi A a G je však 0,66 litru. Původně se plánovalo, že jako jedno z kritérií bude zahrnuta i životnost pneumatik. Záměr ovšem podle AutoBildu narazil na odpor mnoha výrobců.

EU prověřuje manipulaci u tisícovek pneumatik

Pro řidiče představují testy pneumatik značnou pomoc při rozhodování o koupi. AutoBild uvádí, že přinejmenším část výrobců pneumatik dlouhá léta manipulovala testy tím způsobem, že dávala do testů jiné pneumatiky. Před časem se k tomu přiznal finský výrobce pneumatik Nokian.

Organizace jako ADAC a automobilové časopisy jako AutoBild nebo Auto Motor & Sport používají odstupňovaný kontrolní systém, jímž předcházejí manipulaci a už také několikrát vyškrtly pneumatiky z testování, což se stalo například při testu letních pneumatik ADAC v roce 2016.

S napětím lze tedy nyní očekávat výsledky šetření v roce 2015 založené organizace ProSafe, financované Evropskou unií. V projektu MSTyr15 bude až do roku 2018 testováno 15 tisíc pneumatik na osobní auta, které jsou v prodeji. Jde o podezření, že výrobci ve velkém manipulovali s údaji na štítcích na pneumatikách.