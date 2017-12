Roztržka mezi pneumatikáři. Zimní gumy nejsou třeba, říká šéf Michelinu

Rozhovor, který poskytl serveru FOCUS Online šéf německého Michelinu Jürgen John, vzbudil velký rozruch: „Není statisticky doloženo, že pneumatiky se čtyřmilimetrovým profilem jsou lepší než s hloubkou profilu 1,6 milimetru, řekl tehdy. A řidičům doporučil: „Pokud nejsou gumy poškozené, je možné na nich jezdit až do zákonem stanovené minimální hloubky profilu (v Německu je i u zimních pneumatik minimum stanoveno na 1,6 mm, v Česku jsou to čtyři milimetry). Výrobci obecně doporučují měnit letní gumy, když hloubka dezénu klesne pod tři milimetry.



Tím francouzský výrobce pneumatik prolomil tabu, což mnozí další výrobci pneumatik chápali jako zradu. Šéf Michelinu Jean Dominique Senard si před pár týdny ještě přisadil, když v jednom rozhovoru řekl, že v určitých regionech nejsou zimní pneumatiky vůbec nutné, celoroční prý bohatě dostačují.

Od října do Velikonoc by mělo auto jezdit na zimních gumách. Předpis to není, ale mezi řidiči se tohle pravidlo úspěšně rozšířilo a ujalo. Proto všechny překvapilo, že právě šéf výrobce pneumatik Michelin Jean-Dominique Senard nyní německé řidiče od koupě zimních pneumatik zrazuje.

V rozhovoru pro nedělník Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vysvětluje, že zimní gumy jsou zapotřebí nanejvýš v horách, pro ostatní řidiče má jiné doporučení. Němečtí řidiči by podle něj měli raději kupovat celoroční pneumatiky – samozřejmě od značky Michelin. Jaká v tom je výhoda? „Můžete s nimi jezdit skutečně všude a navíc ušetříte spoustu času a peněz, protože nemusíte pneumatiky každý půlrok měnit,“ vysvětlil Senard. Sluší se připomenout, že Michelin od roku 2015 mohutně propaguje svou celoroční pneumatiku CrossClimate.

Výrobci pneumatik se bojí o miliardové zisky

Po těchto výrocích zůstali výrobci pneumatik v šoku. Mnozí experti nadále doporučují hloubku profilu u zimních gum 4 milimetry. A řidiči se těchto doporučení striktně drží: v průměru mění němečtí řidiči letní gumy už v okamžiku, kdy mají profil 2,8 až 3 milimetry, zimní gumy putují na skládku již s profilem 3,5 milimetrů. Což je skutečnost, která přináší výrobcům a prodejcům pneumatik miliardy eur ročně.

V rozhovoru šéf Michelinu svým konkurentům předhazuje, že vyrábějí pláště, které se velmi brzy ničí. Pneumatika se skládá z několika vrstev gumy. Někteří výrobci podle Senarda používají vysoce kvalitní materiál pouze pro nejsvrchnější vrstvu, aby gumy obstály v odpovídajících testech. Kvalita se ovšem výrazně zhorší poté, co se první milimetry gumy sjedou. Problém prý tak trochu připomíná Dieselgate: výrobky se prokážou jako naprosto špičkové při testování, ovšem nejsou navržené tak, aby dlouhodobě vydržely.

Senard srovnává tyto gumy s elektrickými přístroji a jejich programovanou obsolescencí, tedy plánovaným zastaráváním. Příslušné výrobky se údajně vyrábějí tak, aby se zkrátila jejich životnost – údajně se rozbijí vždy krátce po uplynutí záruční lhůty. Jednoznačně prokázané ovšem takové případy dosud nejsou. Senard je ale o domněle špatných produktech konkurence přesvědčen, jelikož je prý Michelin ve svých laboratořích testoval.

Odborníci odrazují od koupě levných pneumatik

Ale pozor: v Německu jsou zimní gumy (označené písmeny M+S) v podstatě povinné: vůz je musí mít při „zimním počasí“, jako je náledí, sněhová pokrývka či tající sníh. Předpis je tedy podobný tomu českému.

Jako orientační poznávací znamení slouží u těchto pneumatik nápis M+S nebo sněhová vločka se symbolem tří vrcholků hor na pneumatice. Od 1. 1. 2018 ovšem už označení M+S nebude stačit – od tohoto data bude přípustné pouze označení sněhovou vločkou, neboť podléhá přísnějším kritériím při testování. Až do 30. 9. 2024 ovšem budou ještě pneumatiky M+S dostačující, takže je jejich stávající majitelé nebudou muset měnit.

V jednom se odborníci s šéfem Michelinu Senardem shodnou: nekupujte v žádném případě pneumatiky levných značek. Senard radí, abyste při koupi gum hleděli na údaj cena/kilometr. Podle tohoto parametru se dá snadno zjistit, že prémiové pneumatiky vydrží znatelně déle a vyšší cena se vyplatí.



Dalším argumentem proti koupi levných pneumatik je navíc to, že pravidelně propadávají v nezávislých testech. Na to mají v pneuservisech ovšem taky varování: testy gum se musí provádět na speciálních polygonech, které ovšem patří výrobcům pneumatik, a ti je pro takové testy propůjčují (známý je například německý Contidrom nedaleko Hannoveru). Když tedy nezávislá organizace testuje pneumatiku v „domácím“ prostředí na polygonu, kde byla vyvíjena, je pravděpodobné, že dopadne dobře.

