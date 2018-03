Ackermanův paralelogram a neo-retro parádu hledejte v Brně

Část 1/9

Týden po pražské úvodní výstavě začíná hlavní motocyklový veletrh na brněnském výstavišti, kde se představí všechny důležité značky zastoupené na českém trhu. Zatímco ještě před pár lety se celý Motosalon vešel do jednoho pavilonu, letos už obsadí tři pavilony P, F a Z o celkové ploše přes 30 tisíc metrů.



Rozšíření výstavy nabídne příležitost prohlédnout si a porovnat prakticky všechny modely motocyklů na dnešním trhu pod jednou střechou. Na veletrh přijede řada známých osobností, které mají k motocyklům blízko.

Tvářemi Motosalonu se stali herci a motocestovatelé Pavel Liška a Jan Révai, chybět nebude populární kaskadér a testovací jezdec Pepa „Sršeň“ Šiler a také celá řada motocyklových závodníků, kteří mají naplánované autogramiády hlavně na sobotu.

Motocykl roku a praktické informace Veletrh Motosalon se uskuteční od čtvrtka 8. března do neděle 11. března v pavilonech P, F a Z od 9 do 19 hodin. Motosalon se koná v gesci motocyklové sekce Svazu dovozců automobilů. Od roku 2010 veletrh Motosalon každý rok střídavě koná v Brně a Praze. Letos se souběžně s výstavou opět uskuteční anketa Motocykl roku, v které hlasuje jak odborná porota, tak i široká veřejnost. Přidat svůj hlas můžete do 19. hodiny 9. března. Plánek letošního Motosalonu v Brně

Na pátek a sobotu je také naplánováno asi nejvíc akcí doprovodného programu s jízdami kaskadérů, které se při nepřízni počasí odehrají v kruhovém pavilonu Z. Svoji Motocyklovou akademii pojmenovanou „Z odrážedla do MotoGP“ přivezou na výstaviště zástupci brněnského Automotodromu. „Jak začít, kdy začít, co je do začátku potřeba, kolik to stojí. Rodičům s dětmi, kteří mají zájem o motocyklový sport, vše prozradíme,“ uvedl za mluvčí brněnského okruhu Petr Boháč. Lákat se bude i na MS superbiků, které se letos do Brna vrací po pěti letech.

Kromě japonské „velké čtyřky“ Honda, Yamaha, Suzuki a Kawasaki ozdobí velkou část výstavních hal americké stroje Harley-Davidson a Indian. Za Itálii se dostaví Ducati, Benelli, Aprilia, Vespa, Piaggio, MV Augusta a Moto Guzzi, německy mluvící země zastoupí KTM, Husqvarna a BMW nový výrobce KSR. Britské impérium bude zastupovat Triumph, ze zbytku světa pak dorazí další velké značky jako SYM, Kymco, Zero či ruský Ural. A jaké novinky budou asi nejzajímavější z pohledu návštěvníků?