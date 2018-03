Nová Jawa 350 OHC Special překvapením motovýstavy v Praze

Jawa 350 OHC Special

Po loňském úspěšném debutu Jawy 350 OHC (viz redakční test),která je téměř kompletně vyráběná v Číně značkou Shineray podle designového návrhu z Týnce, se do nabídky přidala novinka Special. Základem je opět čínský model Shineray XY400, který je do českého designu upravený stříbrnou dolní částí kapotáže. Výsledkem je líbivá motorka ve stylu závodního speciálu sedmdesátých let, která i přes plně čínský základ díky barevné kombinaci úspěšně připomíná staré sportovní jawy.

Shineray XY400 Jawa 350 OHC Special

Čtyřdobý jednoválec SOHC o objemu 397,2 ccm plní normu Euro 4 a je naladěný na maximální výkon: 20,4 kW a točivý moment 30,6 Nm. Motocykl je vybavený systémem ABS, který je v EU od letoška povinný pro všechny motocykly nad 120 ccm. Díky kapotáži a nízko posazeným řidítkům by tak mohla slibovaná maximální rychlost ještě o 10 km/h překročit povolené tuzemské dálniční maximum.

Motocykl se od předchozí klasické verze liší úplně jiným posazem, který připomíná závodní jezdce. Sportovnějšímu pojetí odpovídá i silnější přední vidlice, menší přední kolo 18 palců, robustnější zavěšení zadního kola a čtyřpístkový brzdič vepředu. Na zadní kolo se místo bubnové brzdy nastěhovala kotoučová brzda. I letos se jawě podařilo udržet hodně atraktivní cenu 120 tisíc korun, v zahraničí se přitom téměř identický stroj bez dolní kapotáže pod jinými značkami prodává většinou o 20 tisíc dráž.

VIDEO: Motocykl 2018. Výstava v Praze je plná unikátních modelů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Superbiky V4 za milion

Italská Ducati Panigale pro letošní sezonu přezbrojila z tradičních dvouválců na véčkový čtyřválec. Výkon přes 230 koní už potenciální majitele jednoznačně směruje na závodní okruhy a hodně si slibuje od působení v šampionátu WSBK. Naopak britský Norton se stejnou koncepcí motoru V4 je spíše exkluzivní kusovou stavbou pro milovníky. S divokým chromovaným designem a cenovkou atakující milion korun už by asi na okruh vyrazil jen hodně odvážný majitel.

Na výstavě na návštěvníky kromě již zmíněné Ducati čeká řada dalších značek jako Moto Morini s novinkou Milano a Corsaro 1200 ZZ. Velkou expozici ve střední hale obsadil Triumph s novinkami jako Bonneville Speedmaster či důkladně inovovanými cestovními endury Tiger 800 a Tiger 1200.

Hlavní zastoupení na pražské výstavě ale mají cruisery, které tradičně zastupují americké značky Harley-Davidson a Indian. Za zmínku stojí i expozice Adiva, Benelli, CF Moto, KTM, Keeway, MV Agusta a nakonec dalšího zástupce britského impéria, indické značky Royal Enfield. Ta na náš trh poprvé dovezla první model asijského cestovního endura Himalayan s půllitrovým jednoválcem.

Holešovický Motocykl je tradičně spojený se soutěží přestavěných motorek Bohemian Custom Bike, ale také s víkendovým programem plným divokých jízd kaskadérů. Zlatým hřebem show bude vystoupení čtyř předních českých kaskadérů společně s vicemistryní světa v krasojízdě. Drsnější stránku motorkaření si mohou návštěvníci osahat na stánku MRG dakarových závodníků, kde jsou k vidění motocykly a čtyřkolky, které se před týdnem vrátily z jihoamerického Dakaru.