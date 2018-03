Plnit nádržku ostřikovačů spadenou dešťovou vodou napadlo dvě německé děti Daniela a Laru, když cestovaly s rodiči loni v létě průtrží mračen. Otec chtěl umýt čelní sklo, ale nádržka na vodu do ostřikovačů byla prázdná a okna se špinila čím dál víc.

„Lilo jako z konve. Voda byla všude. Všude kromě nádržky ostřikovačů. Sestře i mně to přišlo vtipné a řešení se najednou zdálo docela zřejmé. Stačí využít dešťovou vodu,“ řekl jedenáctiletý Daniel Krohn z německého Jülichu.

Děti napadlo, že by se dešťové kapky nestíraly, ale naopak by se mohly sbírat a následně používat při ostřikování skel. Nápad, který nepotřebuje žádné složité technologické řešení, se ihned ujal: získal první cenu v regionální soutěži pro mladé vynálezce a nyní se dočkal i realizace na skutečném autě - testovacím modelu Fordu S-MAX.

Vynález dětí, který sbírá dešťovou vodu do ostřikovačů, by mohl ušetřit miliony litrů vody.

„Já ani bratr jsme nemohli uvěřit, že to ještě nikoho nenapadlo,“ řekla devítiletá Lara. „Abychom to vyzkoušeli, rozebrali jsme naše hasičské auto a čerpadlo z něj jsme namontovali na model auta v akváriu. Potom jsme přidali filtrační systém, aby byla voda čistá. Fungovalo to fakt dobře,“ dodali sourozenci.

Když se o nápadu dozvěděli inženýři Fordu, zaujal je natolik, že se nabídli nainstalovat takové zařízení v plné velikosti do Fordu S-MAX. Vodu sbírají gumové hadice upevněné u spodního okraje čelního okna.

Daniel a Lara Krohnovi

V současnosti řidiči na ostřikování skel spotřebují v průměru 20 litrů vody ročně. Podle Fordu přitom jezdí na evropských silnicích 291 milionů aut. Vynález sourozenců Krohnových by tak mohl ročně ušetřit téměř 6 miliard litrů vody.

A také peněženky řidičů - pět litrů kvalitnější barevné vody do ostřikovačů stojí ke stovce korun. A pro benzinky jsou zvláště zimní kapaliny do ostřikovačů královský artikl. Když u nich vezme řidič plnou nádrž, vydělají na tom zhruba stejně, jako když si koupí pětilitrový kanystr s kapalinou.

Kdyby na palivu měli stejnou marži jako na nemrznoucí směsi, stál by litr benzinu šedesát korun. Litrové balení kapaliny do -20 °C stojí na frekventovaných benzinkách zcela běžně padesátikorunu, pětilitrový kanystr klidně 230 Kč - test nemrznoucích směsí do ostřikovačů čtěte zde.



Auta budou navíc spotřebovávat čím dál více vody než doposud, protože s jejich vývojem bude třeba udržovat v čistotě také kamery a snímače. Konstruktéři Fordu už pracují na různých způsobech recyklace vody včetně zachycování vlhkosti ze vzduchu.