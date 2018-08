Černá budoucnost Passatu a Superbu, střední třída v Evropě stále padá

Ještě v 90. letech a na začátku 21. století byly vozy jako VW Passat, Ford Mondeo nebo Opel Vectra symbolem solidního ekonomicko-sociálního postavení. Dnes? Lidé si raději koupí stylovější, ale zavalitější SUV.

Ukazují to tržní výsledky zpracovávané průběžně společností JATO Dynamics: loni se v klasické střední třídě prodalo 540 000 vozů, což znamenalo meziroční pokles o 12 %, letos analytici z LMC Automotive očekávají opět o 10 % nižší výsledek a v roce 2021 by registrace měly klesnout ke 400 000 vozům. Propad by mohl skončit ustálením poptávky až v roce 2022.

Celkový objem prodejů navíc z manažerských sedanů a kombíků dělá problematický produkt: SUV negativně ovlivňují výsledky i v dalších klasických třídách (malé vozy, nižší střední třída), ty ale celkově vykazují stále vysoké objemy. Střední třída je však v celkovém pořadí tržních segmentů až devátá.



Řada automobilek tedy svou přítomnost v kdysi lukrativní kategorii zvažuje. Silnou pozici mají snad jen produkty koncernu Volkswagen. Passat třídě v celoevropském měřítku neohroženě vládne, Superb se přetahuje o druhé místo s Opelem Insignia, který (i díky vloni uvedené nové generaci) patří ke skokanům segmentu s největším nárůstem tržního podílu. Dobře se vede rovněž VW Arteon. Další výrobci jen paběrkují, Renault tápe se svým (relativně novým) Talismanem, prodeje padají Mondeu, Mazdě 6 i Toyotě Avensis. Řada kdysi tradičních modelů Evropu již opustila – příkladem budiž Honda Accord nebo Citroën C5.

A skončí i zmiňovaný Avensis. Toyota ho nahradí sedanem Camry s hybridním pohonem. Je to pro ni relativně snadné řešení, auto běžně prodává v USA nebo ve východní Evropě. Novinka má být zaměřena na fleetové zákazníky požadující nízké emise CO 2 , dovážet se k nám bude z Japonska.

Svezení Peugeotem 508 Není jen krásný, také parádně jezdí Nová generace je relativně kompaktní, extravagantně stylizovaná a jasně se profiluje jako cestovní vůz se sportovním charakterem. Více čtěte ZDE

Peugeot naopak zvolil odvážnější cestu. Dynamicky pojatá druhá generace 508 bude, stejně jako úspěšná Škoda Superb, nabízena v provedení liftback a kombi, Peugeot od ní ale nečeká, že by měla konkurovat třídnímu vládci v podobě VW Passat: příští rok chce v Evropě vyrobit na 80 000 „pětsetosmiček“, přičemž Passatu se za prvních pět letošních měsíců prodalo necelých 75 000 kusů. Příklon k výklopné zádi se s ohledem na tržní výsledky zdá rozumný: prodeje liftbacků rostly za prvních pět měsíců letošního roku o 39 %, sedany naopak o 20 % klesly.

V případě Fordu pak existují pochybnosti ohledně Mondea, automobilka již oznámila, že její současná americká nabídka sedanů neprojde generační obměnou. To by mělo platit i pro model Fusion, který odpovídá evropskému Mondeu. Sama automobilka se nechce k budoucnosti Mondea nijak vyjadřovat, a nahrává tak různým spekulacím. David Oakley z LMC Automotive například předpokládá, že se Mondeo naprosto promění, mohl by ho podle něj nahradit elektromobil, který se bude vyrábět v Číně.

S ohledem na aféru Dieselgate se také mění chutě zákazníků v oblasti pohonných ústrojí. Diesely sice segmentu stále s 60 % na trhu vládnou, ale jejich podíl klesá ve prospěch benzinových motorů (+ 63 %) a hybridů (+ 89 %). Posun k hybridům bude na každý pád pokračovat: v současné době ho nabízí Volkswagen (Passat GTE), Kia (Optima PHEV), Ford má hybridní Mondeo bez možnosti nabíjení ze zásuvky. Na příští rok se pak chystá hybridní Superb a dvojice Peugeot 508 a Toyota Camry.

V roce 2022 by tedy typický zástupce neprémiové střední třídy mohl být liftback s hybridním pohonným ústrojím. Vyznavači velkých sedanů a kombíků se však bát nemusí. „Tržní prostor pro neprémiové vozy střední třídy jen tak nezmizí,“ říká David Oakley z LMC Automotive. „Pro lidi, kteří nechtějí tolerovat vyšší spotřebu SUV, ale chtějí praktické auto, je střední třída stále skvělou volbou. Kupují si ji řidiči Uberu i velcí fleetoví zákazníci,“ potvrzuje Oakleyho slova Felipe Munoz z JATO Dynamics. Jen výběr bude podle všeho o poznání užší, než byl před několika lety.