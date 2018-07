První svezení: Nový Peugeot 508 není jen krásný, také parádně jezdí

Prodejní úspěchy SUV přinášejí i jeden paradoxní důsledek. Velké SUV modely Peugeotu se prodávají natolik dobře a s dostatečným ziskem, že automobilce dodaly odvahu pořádně se do toho opřít při návrhu nové generace modelu 508.



Najednou není tolik důležité, jak dobře se bude vrcholný model prodávat. S tímto vědomím se Peugeot rozhodl postavit jiné auto než konkurence – odvážně tvarované, luxusně vybavené a rezignující na snahu nabídnout za každou cenu co nejvíce prostoru. Vždyť kdo chce prostorné auto této kategorie, může si u Peugeotu pořídit crossover 5008.

Jinými slovy, Peugeot se rozhodl neběžet s davem, ale hrdě z něj vystoupit. Nová 508 nehoní litry objemu zavazadlového prostoru, ani se nesnaží nabídnout rekordní prostor pro nohy zadních pasažérů. Tyto disciplíny přenechává konkurentům z německé školy.

Místo toho láká na nezvykle nízkou siluetu (na výšku měří jen 140 cm), bezrámová okna bočních dveří a proporce inspirované kupé. Automobilka nově uplatněnou pětidveřovou karosářskou formu nazývá fastbackem a nijak neskrývá, že inspirací i referencí při vývoji bylo podobně zaměřené prémiové Audi A5 Sportback.

Design vzbuzuje pozornost

Ať už ji spatříte z jakékoliv strany, novou 508 nejde přehlédnout. Proužky LED denního svícení vybíhají v jakýchsi klech ze světlometů dolů do hloubi nárazníku – třeba se pro novinku vžije označení šavlozubý lev. Maska chladiče je zasazená hluboko mezi světla a nad ní, ještě před začátkem kapoty, se nachází číselné označení modelu – obojí je jasný odkaz na 50 let starého předchůdce, legendární model 504.

Boční silueta je zakončena výraznou odtrhovou hranou, tedy vlastně integrovaným spoilerem. Koncová světla, tvořená na každé straně třemi svislými segmenty, jsou zasazena do souvislé černé plochy, která protíná celé zadní čelo karoserie. Úplně stejně to mají SUV modely 3008 a 5008, příslušnost k rodině velkých peugeotů tak novinka rozhodně nezapře.

Palubní deska je rozdělená do dvou kaskádově uspořádaných pater. V tom horním se nachází přístrojový štít a výdechy ventilace, v dolním pak relativně malý volant a displej multimediálního systému. Po stránce vzhledové i snadnosti obsluhy je to zatím to nejlepší, co Peugeot při prosazování svého konceptu i-Cockpit předvedl.

508 GT svému označení ostudu neudělá

Stejně jako u minulé generace 508 stojí i na vrcholu nabídky té nové provedení označené GT. V naftové inkarnaci má pod kapotou dvoulitr s parametry 130 kW a 400 Nm, spojený s osmistupňovým automatem. Podobně jako v menší 308 GT nastavené podle nejnovějších emisních předpisů to není žádný extrémní sportovec, ale dálkový vytrvalec. Převodovka dobře využívá možností motoru, který v nízkých otáčkách příliš netáhne. Ve formě se ocitá až okolo 2000 otáček, a právě v takovém pásmu ho převodovka většinu času drží. Dynamice to rozhodně svědčí a spotřebě nevadí – při běžné jízdě po dálnicích azurového pobřeží a přilehlých okreskách jsme dosáhli průměru 6,2 l/100 km.

Tím hlavním trumfem je ale chování vozu v zatáčkách, 508 je totiž ukázkově neutrální za všech okolností. Přední kola mají trakce na rozdávání, i na mokré silnici pod plynem vedou auto bez zaváhání dál zvolenou stopou. Čekali byste náznak protočení odlehčeného kola nebo snahu auta směřovat po tečně ven ze zatáčky? Tak toto nový peugeot nikdy neudělá.

Pětsetosmičku nerozhodí ani série nerovností a když v zatáčce nečekaně uberete plyn nebo šlápnete na brzdu, záď zůstane v klidu. Žádné zavlnění, žádné utahování stopy a souboj ESP s fyzikálními limity. K tomu se přidává přesné a přiměřeně ostré řízení, které má jedinou chybu: působí odtažitě, takže opravdový sportovní zážitek z jízdy tento peugeot nabídnout neumí.

Benzinová 508 pak toto všechno posouvá na vyšší úroveň. Její přeplňovaná šestnáctistovka má vytříbený zvuk a je prosta jakýchkoliv vibrací. V zájmu dosažení 169 kW a 300 Nm zřejmě spoléhá na vysoký plnící tlak turba, v nízkých otáčkách tak má odpich běžného turbomotoru. Pro ostřejší jízdu ale není potřeba nic víc než držet motor nad třemi tisíci otáček, s osmi těsně poskládanými převody to nepředstavuje žádný problém. No a teprve s nejsilnějším motorem a při jízdě na doraz se dá pocítit, že podvozek 508 GT má vůbec nějaké limity. Rychlost průjezdu technické trati je přitom taková, že o třídu menší hot hatche by měly problém tomuto peugeotu ujet.

Slabší motory také (téměř) výhradně s automatem

Oba motory z modelu 508 GT existují také v dostupnějším provedení se sníženým výkonem, méně sofistikovaným laděním podvozku a chudší výbavou. I v těchto případech je ale standardem osmistupňový automat – Peugeot považuje manuální převodovku v této kategorii za přežitek, který zákazníky už neláká. S manuálem proto pořídíte jen nejslabší (a cenově nejdostupnější) motor 1.5 BlueHDi, diesel o výkonu 96 kW.

I ten jsme na prvních jízdách vyzkoušeli, avšak opět s osmistupňovým automatem, který je v tomto případě za příplatek. Takové provedení můžeme také doporučit, pro běžný provoz je motor disponující solidní silou 300 Nm při 1750 otáčkách plně postačující. Své zde jistě hraje i velká zásoba převodů, která automatu pomáhá držet motor v optimálním režimu.

Charakter podvozku je znatelně měkčí, stejně jako u benzinového 1.6 PureTech/133 kW. To bude jistě mnoha řidičům vyhovovat, daní za méně sofistikované naladění je ale menší jistota při ostřejších manévrech a větší náklony v táhlých zatáčkách, kde běžná 508 jede zapřená do vnějšího kola.

To vynikne především u „negétéčkového“ naftového dvoulitru o výkonu 120 kW, který je o metrák těžší než 1.6 PureTech i 1.5 BlueHDi. U 508 s tímto motorem lze také, jako u jediné, na ostrých nerovnostech občas zaslechnout od náprav bouchání.

Motor 2.0 BlueHDi je ale především zajímavý zcela odlišnou charakteristikou, než co nabízí silnější mutace ve verzi GT. V tabulkových údajích je rozdíl téměř zanedbatelný – výkon nižší o 10 kW, točivý moment shodných 400 Nm, sprint na stovku pomalejší o pouhou desetinu sekundy. Obyčejné provedení má však větší švih, na první sešlápnutí plynového pedálu reaguje ostřeji a nemá takovou turbodíru v nízkých otáčkách. Proti tomu ale působí znatelný turboefekt, kdy motoru trvá ve srovnání se silnějším dvoulitrem o poznání déle, než poskytne plnou dávku dostupné síly.

Poučení z předchozích přešlapů

Nová generace přichází s mnohem větší dávkou změn, než je jen radikální změna vnějšího designu a architektury interiéru nebo zcela jiný jízdní projev. Zmizela totiž celá řada slabých míst předchůdce: například nedostatek odkládacích prostorů Peugeot vyřešil důrazně jejich nadbytkem. Na středovém tunelu jsou hned tři přihrádky a kapsy ve dveřích pojmou spoustu drobností i větší lahve.

Společně s přechodem na koncept i-Cockpit logicky zmizela záplava tlačítek na palubní desce a podstatně se zmenšil také jejich počet na volantu. Nejdůležitější funkce se přesto naštěstí přepínají mechanickými spínači pod displejem multimediálního systému. Bohužel kombinace s pod nimi umístěnými dotykovými plochami spouštějícími další funkce znamená, že občas si můžete při přepnutí na navigaci nechtěně zapnout vyhřívání řidičova sedadla.

Ten tam je kdysi pokrokový head-up displej v podobě průhledného štítku. Ten dnes má mnoho aut různých značek, zatímco Peugeot podle principů i-Cockpitu zvedl pod čelní sklo celý přístrojový štít tvořený konfigurovatelným barevným displejem.

K drobným nevýhodám patří malá, ke sloupku řízení pevně uchycená pádla ručního řazení u automatu. Volant ve tvaru zaobleného osmiúhelníku neumožňuje držet věnec v libovolné pozici, a tak se páčky řazení v zatáčkách často ocitají mimo dosah prstů řidiče. Zcela bez výhrad není také příplatkový značkový audiosystém Focal, kterému chybí čistota zvuku při hlasité reprodukci.

Naopak pochvalu zasluhuje přítomnost hned čtyř konektorů USB, doplněných o 12V zásuvku vepředu i v zavazadlovém prostoru. Peugeot do nabídky zařadil také přední sedadla s certifikací ortopedické organizace AGR, která mají prodlužování sedáku a masážní funkci. Unikátní položkou v seznamu příplatkové výbavy je pak systém nočního vidění, který žádné podobné auto nenabízí.

V prodeji na podzim, bude i kombi

Nová generace 508 se začne prodávat v září, české ceny zatím nejsou známy. Zveřejněn byl jen francouzský ceník, který startuje na částce 32 300 eur za naftovou patnáctistovku. To je o 5800 eur víc, než stojí hatchback 308 se stejným motorem. Viděno touto optikou, mohla by 508 u nás stát od 580 tisíc korun.

V září se světu při premiéře na pařížském autosalonu poprvé předvede také kombi 508 SW nové generace (k vidění je zde), které k prvním zákazníkům dorazí na jaře 2019. V plánu je také benzinový plug-in hybrid s výkonem 165 kW a čistě elektrickým dojezdem 50 km. Měl by se představit současně s kombíkovou verzí.