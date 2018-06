Peugeot chystá nádherný kombík. Bude to lék na SUV-mánii?

Pokud pomineme prémiové vozy, moc sedanů a kombi střední třídy na trhu nezůstalo: Passat, Mondeo, Insignia, Talisman a Superb. Víc jich aktuálně evropské automobilky nenabízí. K tomu můžeme přičíst asijskou produkci: Hyundai i40, Kiu Optima, Mazdu 6 a Toyotu Avensis. Citroën aktuálně nic podobného nemá, Fiat už dávno ne, Nissan taktéž, Honda v Evropě s Accordem skončila a třeba i zmíněný Avensis se blíží konci svého cyklu a nástupce možná nepřijde.

Proč tento segment tak prořídl, je nadmíru jasné. Zákazníky mu přebrala SUV, která vypadají větší a honosnější a to jsou především v této třídě body k dobru. I proto Peugeot mnoho odborníků překvapil tím, že ve své řadě 508 pokračuje. Ta současná, která končí letos, měla solidní nástup – v prvních dvou letech dokázal Peugeot prodat přes 80 tisíc aut ročně. V dalších letech to už taková hitparáda nebyla a třeba loni prodal jen 22 000 aut.

S novou generací na to šel Peugeot jinak a podle prvních reakcí se mu tento postup povedl. Jak sedan, tak nyní kombi mají výrazně sportovní střih. Jsou o trochu menší než předchůdce a třeba sedan se změnil na fastback jakým je třeba Superb s výklopnou zadní stěnou místo klasického kufru. Tímto postupem si automobilka vytvořila vlastní kategorii, která v konfekční střední třídě chybí. I proto Peugeot novinku poměřuje spíš s Audi A5 než s nějakým přímým cenovým konkurentem.

Sedan i kombi (oficiálně tradičně označený 508 SW) stojí na platformě EMP2, kterou používá velké množství modelů koncernu Peugeot-Citroen-Opel. Stojí na ní třeba menší Peugeot 308 i nový Opel Grandland X. Kombík je o necelé tři centimetry delší než sedan, což je malý rozdíl a ukazuje, že zadáním při konstrukci nebylo vytvoření stěhováku, ale spíš stylového modelu.

Sportovní silueta je tvořená překvapivě nízkou výškou. Sedan měří na výšku 140 centimetrů, kombi SW pak jen o dva centimetry víc. Oba modely mají bezrámová okna ve dveřích, což je dnes dost neobvyklé, ale efektní.

Peugeot 508 SW na délku měří 4,78 metru, šířka je 1,86 metru. Rozvor je stejný se sedanem, 2,793 metru, což je překvapivě méně než u předchůdce, který byl i delší. Jenže také zavalitější a těžkopádnější. Peugeot ušetřil na hmotnosti 70 kilogramů, což by mělo prospět jízdním vlastnostem. Kufr pojme 530 litrů, se sklopenými sedadly 1780 litrů. To je zhruba o 40 a 250 litrů více než u sedanu. Nákladová hrana je nízko, jen 63 centimetrů nad zemí.

Vyloženě sportovní ambice novinka nemá, alespoň pro toho, kdo rád kvedlá řadicí pákou. Manuální převodovka totiž bude k dispozici jen pro základní provedení s dieselem 1,5 litru a výkonem 96 kW. Další motorizace budou v prodeji pouze s osmistupňovým automatem. A to buď se zážehovou 1,6 s výkony 133 a 169 kW, nebo dvoulitrovým dieselem s výkonem 120 nebo 130 kW.

Design je vyloženě povedený. Nám se velmi líbil už sedan, který je ve skutečnosti ještě pohlednější než na fotografiích. A i na nich to oběma variantám velmi sluší. To platí i o interiéru, který je ale poměrně stísněný, ve své kategorii bude patřit k nejmenším. To byl pravděpodobně záměr výrobce. Kdo bude chtít prostor, pořídí si některý z větších SUV 3008 nebo lépe 5008.

Za příplatek bude mít novinka plně digitální palubní desku s displejem místo budíků. Výbava bude velmi obsáhlá, ale jednotlivé výbavové stupně a ceny zatím Peugeot nestanovil. Sedan se začne prodávat letos na podzim, kombi přijde na řadu na začátku příštího roku. Později v příštím roce pak Peugeot nabídne obě karosářské varianty jako plug-in hybrid s dojezdem na čistě elektrický pohon až 50 kilometrů. Baterie neuberou místo v kufru, budou uložené pod druhou řadou sedadel.

Ceny zatím stanovené nejsou, současná generace začíná v případě SW na částce 695 000 korun (skladové vozy jsou i levnější). U novinky cena určitě nižší nebude, spíš by mohl Peugeot zdražit, protože stylové kombi přímé konkurenty mít nebude.