Servis auta jako hypotéka: předplacený servis zafixuje ceny

Náklady na servis a údržbu se přitom do ceny vlastnictví provozu vozu promítnou zásadně. Ceny dílů k opravám po nehodách, ale i dílů spotřebních se mohou výrazně lišit. Například kotouče a destičky na Fabii stojí lehce přes tři tisíce, na srovnatelný Citroën C3 mohou být za dvakrát tolik (o cenách dílů jsme psali zde). Náklady na pravidelnou údržbu tak snadno mohou vymazat a přebít nižší spotřebu paliva nebo výhodnější kupní cenu konkrétního modelu.

V cenách servisu jsou sice patrné jisté vzory, některé značky nebo modely jsou servisně dražší a některé výhodnější, kalkulace nákladů na servis za určitou dobu je však dopočitatelná jen s omezenou přesností. Už třeba proto, že jako soukromník je můžete spočítat jen na základě aktuálních dat a vývoj pouze odhadovat. Nové auto si ovšem většina soukromých majitelů nepořizuje na rok nebo dva, ale na výrazně delší dobu, takže odhad budoucí situace cen servisu může do celkových nákladů promluvit poměrně výrazně.

Již několik let například kontinuálně rostou mzdy, samozřejmě i servismanům. Inflace také není nulová, rostou i ceny energií, surovin a paliv. Pokud si tedy dnes pořídíte nové auto a budete s ním minimálně po dobu prodloužené záruky jezdit do autorizovaného servisu (což statisticky dělá naprostá většina soukromých majitelů), budou na konci záruky (většinou pětileté) hodinové sazby a ceny dílů pravděpodobně dramaticky odlišné od cen dnešních. Vyšší.



Je to vlastně trochu podobné jako třeba s hypotékami, kde úrokovou sazbu ovlivňuje nespočet faktorů. Banky nabízejí fixace úroků hypotéky, což znamená, že předem víte, na kolik vás za určitou dobu úvěr přijde. Fixace jsou velmi populární (shodou okolností nejvíce pětileté), většina klientů věří, že se jim ve výsledku vyplatí a úvěr pro ně bude levnější. Paradoxně stejně tak se mohou ty samé fixace vyplatit i bance, jakkoli od klienta nezíská tolik peněz. Třeba proto, že „má své jisté“, což jí umožní třeba přesněji plánovat, lépe diverzifikovat rizika a tím ušetřit. Vyhrát mohou oba.

A stejně jako banky nabízejí i automobilky možnost si „zafixovat“ servisní náklady. Předplacený servis může být pro kupujícího velmi výhodný – nákladům na údržbu auta se tak jako tak nevyhne, ale jejich „fixací“ lze ušetřit. I automobilky samozřejmě chtějí primárně vydělat, ale nemusí to nutně být způsobem, který je na první pohled viditelný a snadno pochopitelný.

Nemusí zkrátka vydělat přímo na vás tak, že vás nějakým způsobem dotlačí u nich přímo utratit maximum peněz (např. za ambiciózně naceněnou příplatkovou výbavu). V tomto případě umí výrobce ušetřit například v logistice nebo plánování výroby. Pokud značka ví, jaký bude mít odbyt dílů v čase, může nasmlouvat u dodavatelů (výměnou za jistotu) lepší ceny. Stejně tak skladování a doprava dílů je levnější, pokud ji lze s větší přesností naplánovat. Pokud značka také ví, že zajistí svým servisům pravidelný a plánovatelný obchod i vytížení pracovníků, dohodne lepší ceny.

Začaly s tím drahé značky

Předplacený servis již dnes není úplně horkou novinkou, na trhu se však pomalu etabluje. U velkých odběratelů je již dlouho standardem, že nabídky nákupu vozů posuzují včetně následného servisu na danou dobu. Nabídka těchto služeb pro soukromé zákazníky se však výrazněji rozvinula až v poslední době, především v návaznosti na fakt, že počátkem roku 2015 s ní přišel lídr trhu, Škodovka.

Již předtím se do značné míry prosadila i pro soukromou klientelu u prémiových značek (např. Mercedes, BMW), kde je však servis na danou dobu započítán přímo do kupní ceny. I z toho je vidět, že u „prémiových značek“ je poněkud jiná situace. Tolik se nehledí na korunu, obměna vozů je zde rychlejší a jde především o komfort pro zákazníka a to, aby byl komplexně spokojen a pro své další nové auto si opět přišel k téže značce.

V segmentu velkoobjemových značek je však zákazník cenově citlivější (racionálnější, chcete-li) a rozhoduje se obezřetněji, primárně na základě kalkulace, nikoli komfortu. Pro jednotlivé značky tak byl produkt náročnější na vysvětlení. Servisní služby objednané a zaplacené předem při koupi vozu dnes má však v nabídce většina automobilek, z deseti nejprodávanějších značek nabízí předplacený servis osm. Stejně jako u servisních programů pro starší vozy (psali jsme zde) i s předplacenou údržbou absentuje Hyundai a tentokrát i Toyota.

Nabídky předplacených servisních služeb jsou si napříč značkami podobné, většinou nabízejí základní úroveň pokrývající náklady na předepsané servisní prohlídky (vč. výměn oleje, filtrů, svíček atd.) a rozšířenou variantu, která obsahuje veškerou údržbu (včetně výměn dílů opotřebených provozem jako např. brzdy, tlumiče, stěrače apod.). Ceny jsou z většiny shodné vždy pro celou modelovou řadu bez ohledu na motorizaci, liší se podle trvání smlouvy a/nebo nájezdu kilometrů.

U některých automobilek je ceník velmi jednoduchý, zaměřený na přehlednost, jiné naopak mají kalkulaci pro třeba i čtyři až pět variant trvání smlouvy a více než patnáct úrovní nájezdu kilometrů. Produkt je většinou určen jak fyzickým, tak právnickým osobám – zvláště pro firmy tak může nákup vozu se servisem být zajímavou alternativou operativního leasingu. Při nákupu na splátky je cena služby zahrnuta ve splátce, což pro některé uživatele také může být zajímavé. U všech značek je předplacený servis vázán na VIN vozidla a v případě prodeje ji může využívat další majitel. Ani to není pro menší podnikatele odkupující vůz do soukromého vlastnictví bez zajímavosti.

Předplacený servis Jak u které automobilky říkají předplaceným servisním službám a na jaký produkt se prodejce zeptat? Škoda – Předplacený servis (Standard, Plus)

VW – Servisní balíčky (Service, Service Plus)

Hyundai – nemá

Dacia – Servisní smlouva (Easy Service, Full Service)

Ford – Service Plan (Service Plan, Service Plan Exclusive)

Peugeot – Servisní smlouvy Optiway (Optiway servis, Optiway údržba)

Kia – Servisní balíčky (Předplacená údržba, Generální údržba)

Renault – Servisní smlouva (Easy Service, Full Service)

Toyota – nemá

Citroën – Servisní smlouvy (IdealDrive, FreeDrive) *značky v pořadí dle prodejů na CZ trhu



Pro představu, jak vše funguje, se podívejme na nabídku nejprodávanější značky, u ostatních to chodí v principu stejně. Škodovka svoji nabídku nazývá Předplacený servis, platí vždy na pět let. Je k dispozici ve variantě Standard (zahrnuje předepsaný servis) a Plus (kryje i výměny dílů opotřebených provozem včetně práce k jejich výměně, součástí je i prodloužená záruka). S kompletní službou tak nemusíte řešit třeba opotřebení brzd, tlumičů, spojky, ale ani údržbu a doplnění klimatizace a přípravu na STK. Vybrat si lze ze tří úrovní nájezdů – 60, 100 a 150 tisíc kilometrů za pět let. Ceny se odvíjejí výhradně od modelové řady. Třeba pro Fabii tak stojí základní balík předplaceného servisu v nejlevnějším provedení Standard 16 100 korun na pět let a 60 000 km ať jde o hatchback, nebo kombík, TSI, nebo MPI. Sama Škoda tvrdí, že konkrétně u Octavie 2.0 TDI (150 k) jsou náklady při využití Předplaceného servisu Plus na 150 000 km až o 20,2 % nižší v porovnání s běžnými náklady hrazenými průběžně.

Přímé srovnání je složité, ale obecně platí, že u Fabie stojí roční prohlídka od 3500 korun výše, ale jednou za čas bude dražší (cca za pět tisíc), protože je třeba více úkonů a vyměňování. Výhodou je také to, že pak má to auto dokonalou servisní historii - majitel nemá potřebu někam pokoutně jezdit měnit olej, aby ušetřil. To se pak hodí při prodeji a také třeba v případě nějaké nenadálé události - nestandardní opravy řešené tzv. kulancí.

Stejně jako u hypoték je většina nabídek předem zaplacených servisních služeb v principu velmi podobná. A stejně jako u bankovních produktů jsou některé předplacené servisní smlouvy díky různým modelům kalkulací a poskytování čerpání výhodnější, jiné méně a některé vůbec. Jak bylo již zmíněno v úvodu, ceny dílů na srovnatelné modely stejné třídy se mohou výrazně lišit. V návaznosti se pak liší i ceny kompletních servisních balíčků s údržbou a výměnou opotřebených dílů. Pokud se přidržíme srovnání Fabie a Citroënu C3 v typickém retailovém nájezdu 20 000 km ročně, pak kompletní předplacené servisní služby na pět let vyjdou v nejvyšším stupni Plus u Škodovky na 38 100 a u Citroënu na 53 724 korun.