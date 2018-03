Motodetektivka: v Brně vystavují stroj, na kterém závodil tajemný fantom

Motocykl objevil ve sbírce motocyklového závodníka Jana Horáka na sklonku devadesátých let v inzerci brněnský vydavatel veteránistického časopisu a pořadatel veteránských závodů Karel Kupka. Na první pohled nevypadal nijak výjimečně.

„Byl takový trošku divný, řídítka z zündappa, divné trubky kolem blatníků, řadicí automat z jawa a tím pádem brzda i řazení na pravou nohu,“ vzpomíná Kupka na první dojmy z nového stroje. Rudge, které se v Česku familiárně přezdívá „ručka“, ale Karel Kupka chtěl. A proto motorku koupil.

O názvu rozhodl neúspěch na Tourist Trophy

Až poté společně se známými zjistil, že namísto civilního stroje si domů přivezl netovární závodní motorku. A že je její historie svázaná s meziválečnými československými závody.

Motocykly Rudge Ulster „Grand Prix Model“ byly představeny na největší motocyklové výstavě své doby v londýnské Olympii v prosinci 1928. Továrny rády nazývaly své nejlepší modely podle dosažených úspěchů, velmi často se tak pochopitelně vyskytovaly názvy Tourist Trophy Replica odkazující k výsledkům na legendárním Manu. Značka Rudge nebyla výjimkou.

Jenže zrovna ten rok Rudge na Manu štěstí nepobrala, Graham Walker ze závodu odstoupil kvůli poruše mazání v posledním kole. Reputaci si naopak napravil v severoirském Ulsteru, kde v posledním kole poprvé v historii překonal průměrnou rychlost 130 kilometrů v hodině. Slavný přírodní okruh, o kterém se říká, že je ještě rychlejší než Man, tak dal vrcholnému modelu značky netradiční jméno.

„Ručka“ z plakátu Motosalonu je právě jedním z modelů Grand Prix. Ty jsou vlastně replikou závodního stroje pro soukromé závodníky. Motocykl měl oproti civilní verzi plno rozdílů - ostřejší vačku, zvýšenou kompresi, olejovou nádrž pod sedlem, přední kolo 21” a zadní 20”, vyztužený karter žebry a na výstupu dvě kuličková ložiska. Na přání se dala objednat závodní převodovka s „dlouhou“ jedničkou.

Nejdřív na závody, pak k zákazníkovi

Exemplář Karla Kupky se nakonec podařilo identifikovat díky sběrateli motocyklů Rudge Josefu Novákovi z Neratovic. Ten měl doma knihu dovozů Rudge do Československa a v ní našel, že model Ulster s odpovídajícím číslem motoru byl prodán 25. července 1929 jistému panu Klečkovi přes obchodníka Hüttnera. Podle knihy byl motocykl prodán se sidecarem, ten ale samozřejmě u zachráněné motorky nebyl.

Pátrání po historii motorky pokračovalo. V archivu motoristického publicisty Jana Králíka se podařilo vypátrat fotografii ze závodu Zbraslav-Jíloviště z dubna 1929. Motocykl ještě neměl značku, jen papírové převozní číslo N 186, které mělo přiděleno generální zastoupení značky v Praze. Naráz bylo jasno. Motocykl tehdy zkrátka nejdřív „ozávodili“ a pak jej v červenci prodali běžnému zákazníkovi.

1929 Rudge-Boxhorn

Záhada závodníka Boxhorna

Záhadou naopak zůstává, kdo s motorkou závodil. V dohledaných startovních listinách je totiž uvedeno jméno E. Boxhorn. Postupně se podařilo zjistit, že závodník s tímto jménem startoval na Ecce Homo, jméno figuruje i v tabulkách Mělnického okruhu. To vše v letech 1928 – 1929. Pak se po něm slehla zem. Nebo minimálně po jeho jméně. Podle odborníků je totiž pravděpodobné, že ve skutečnosti šlo o pseudonym. Kdo se za ním skrýval, není dodnes jasné.

Rudge Ulster Karla Kupky prošel kvalitní renovací a majitel s ním dodnes jezdí po veteránských akcích po celé Evropě. K dokonalosti mu ale přece jen něco chybělo - ona „sajda“, kterou motocykl při prodeji v roce 1929 měl. Jenže kde ji vzít?

Sidecar dostal dobovou patinu

V roce 2014 vyrazil Karel Kupka právě na slavnou Tourist Trophy na ostrov Man. A po cestě navštívil sběratele motocyklů Rudge, který torzo sajdkáry odpovídající modelu prodávanému na konci 20. let měl. V Česku pak „sajda“ prošla kompletní renovací do dobového designu. Ve Slaném v karosárně Carrosserie Vyskočil vyrobili repliku původní „loďky“, které dali nádhernou patinu. Díky ní sidecar vypadá, jako by jej po osmdesáti letech jen někdo vytáhl z kůlny a oprášil.

Rudge Ulster Grand Prix je vystavený i na veletrhu Motosalon v pavilonu F na stánku závodu Brno Revival Mezi pavilony, který se na brněnském výstavišti pojede na konci června.