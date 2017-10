Elektrifikace a robořízení jsou pro Seat drahé. Nasazuje kyberasistentku

Vcelku nedávno se tak Seat stal první evropskou automobilkou, která bude ve svých vozech (do konce roku v Leonu a Atece, později i dalších modelech) nabízet digitální asistentku Alexu od Amazonu (nově oznámilo její integraci do svých aut BMW).

Jde o pokročilé hlasové ovládání: Alexa bude důsledně integrována do palubního systému. Kromě zadání cíle do navigace s ní budete přirozenými hlasovými pokyny (přehraj písničku, odemkni dveře) používat i další funkce auta. V době komplikovaných palubních systémů se hlas ostatně jeví jako nejsnazší cesta, jak vůz ovládat. Alexa navíc bude propojena s internetem a účtem na Amazonu, takže by s ní měla jít ovládat i zařízení, která máte doma, případně i funkce tzv. chytrého domu. Zatím bohužel funguje jen v angličtině a němčině.

Inteligentní osobní asistent je však podle všeho jen prvním krokem, který vede k nově vytyčenému cíli Seatu. Ten se totiž chce stát nejen v rámci koncernu, ale i v celé autobranži lídrem v oblasti konektivity a tzv. propojeného auta (čtěte zde).

Důvodů je několik, podle německého magazínu Automobilwoche jsou pro španělskou značku systémy autonomního řízení nebo elektromobily příliš drahé. A nejen pro automobilku jako takovou, drahé jsou i pro její zákazníky. Ve dvou ze tří hlavních směrů celosvětového vývoje automobilového průmyslu (elektromobilita, autonomní řízení, konektivita) by prostě Seat nedokázal držet krok s konkurencí. Jeho šéf Luca de Meo proto chce vsadit na třetí směr: konektivitu. Chce tak dosáhnout i toho, aby se Seat dobral pevné pozice v koncernu. Tu totiž vždycky neměl.

Značka k tomu má ostatně dobré předpoklady, průměrný věk jejích zákazníků je o deset let nižší než v případě ostatních koncernových příbuzných a Barcelona také představuje ideální místo, kde se tyto systémy dají testovat. Klíčová je ovšem také změna přemýšlení, kterou de Meo svým podřízeným naordinoval.

Místo zaměření na osamocené uvedení aut na trh od nich chce neustálý vývoj, zavádění inovací a rychlé rozhodování. Novinkou je také Easy-Mobility-Team, který je přímo podřízen Matthiasi Rabemu, členovi představenstva Seatu pro vývoj. Se svými podřízenými (včetně Rabeho) se také Luca de Meo setkává každý měsíc, aby probrali novinky a další posun v rámci digitalizace. To se zatím u koncernových značek nedělo.

Seat Ateca

Easy-Mobility-Team má relativně velkou svobodu. Seat díky němu patřil k prvním automobilkám, které nasadily Apple CarPlay a Android Auto. Již také testuje digitální klíček, jenž by se měl používat při sdílení aut, a tým pracuje i na dalších projektech. Zajímavý je např. vývoj modelu Ateca Smart City. Je to známé SUV Ateca, jehož parkovací senzory při jízdě rychlostí do 60 km/h monitorují volná parkovací místa a informace o nich posílají do centrálního serveru v Barceloně, který pak může informovat ostatní o dostupnosti volných stání.

Význam týmu je dán i nárůstem počtu jeho členů, od začátku roku se zvedl z 60 na 80. „Abychom se stali lídry v oblasti digitalizace a propojených aut, nemusíme však všechny technologie vyvíjet z gruntu sami,“ vysvětlil Automobilwoche Fabian Simmer, jeden z vedoucích Easy-Mobility-Teamu. „Chceme především přijít s vlastním a chytrým využitím stávající techniky.“