Senioři patří k nejohroženějším účastníkům provozu, počet nehod roste

Jsou snadněji zranitelní a ubývá jim psychických a fyzických schopností, takže zraněním při dopravních nehodách snáze podlehnou. Počet seniorů navíc neustálé narůstá tím jak populace stárne, a tak tvoří čtvrtinu všech obětí dopravních nehod. Takový je trend na českých silnicích.

„Senioři, čili lidé starší pětašedesáti let, se na populaci Evropské unie podílejí z 18 procent. Nicméně v důsledku dlouhodobě nízké porodnosti, stárnutí populačně silných ročníků a prodlužování průměrné délky dožití by měl jejich podíl narůst do roku 2030 na 24 procent a do roku 2050 pak na 28 procent. S tím ovšem souvisí i zvýšení podílu seniorů na celkovém počtu obětí dopravních nehod. Zatímco aktuálně je čtvrtinový, do roku 2050 by mohl vzrůst na celou třetinu,“ vysvětlil Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

V České republice je trend stejný jako v Evropě: ke konci roku 2015 byl podíl seniorů na celkové populaci České republiky zhruba 18 procent, do roku 2020 naroste na téměř 21 procent a do roku 2050 na třetinu. Adekvátně tomu roste i podíl seniorů na celkovém počtu obětí nehod. Zatímco roce 2008 byl 15ti procentní, v roce 2017 24procentní a za prvních šest měsíců letošního roku již dosáhl jedné čtvrtiny. „Do budoucna se dá očekávat, že podíl lidí seniorského věku na celkovém počtu obětí nehod bude i nadále narůstat,“ předvídá Budský.

Senioři jsou druhou nejohroženější skupinou účastníků silničního provozu hned po mladých lidech ve věku 15 až 24 let (více viz box). Zatímco vloni za prvních šest měsíců jich zemřelo 37, letos toto tragické číslo vyšplhalo na 59. To je nejvíce za posledních 10 let. Proč je pro ně současná doprava tak nebezpečná?

„Seniory ohrožují jejich zvýšená fyzická zranitelnost a také postupný úbytek psychických a fyzických schopností, soustředěnosti. V konečném důsledku pak s narůstajícím věkem stoupá riziko, že zranění utrpěné při nehodě bude smrtelné. Při působení stejné síly jsou lidé ve věku nad 75 let vystaveni třikrát většímu riziku vzniku smrtelného zranění než osmnáctiletí,“ vysvětlil expert na bezpečnost v dopravě.

Senioři ve statistikách V rámci Evropské unie jsou senioři druhou nejohroženější skupinou účastníků silničního provozu, v těsném závěsu za osobami ve věku od 15 do 24 let. Statistická data jasně dokládají, že mladí ve věku 15 až 24 let se na celkové populaci Evropské unie podílejí 11 procenty, jejich podíl na celkovém počtu obětí nehod je však 17procent. Druhou nejohroženější skupinou účastníků silničního provozu jsou právě lidé v seniorském věku. Jejich podíl na celkové populaci je 18 procent, avšak tvoří celou čtvrtinu obětí nehod.

Naopak dospělí lidé ve věku 25 až 49 let tvoří 35 procent evropské populace, na obětech nehod se podílejí z 36 procent.

Nejbezpečnější jsou silnice pro děti ve věku do 15 let. Na celkovém počtu obyvatel se podílejí z jedné šestiny, na celkovém počtu usmrcených následkem dopravní nehody jen 3 procenty.

Senioři nejčastěji umírají jako řidiči automobilů – statistiky zaznamenaly 19 takových případů. V dalších 16 případech to byli chodci, v 10 spolujezdci, v 8 cyklisté a 6 motocyklisté. Nehody si neberou jejich životy jen za volantem auta, největší nebezpečí hrozí starším lidem na kole. Obecně pak platí, že lidé ve věku nad 65 let jsou vystaveni dvakrát většímu riziku úmrtí při dopravní nehodě, od 75 let pak toto riziko dále významně narůstá – ohrožení je více než 16ti násobné. „Je ovšem dobré připomenout, že aktuální mentální i fyzická kondice jsou velmi individuální záležitostí,“ dodal Budský.

Kampaň se pokusí trend zmírnit

Smutný trend má zmírnit celostátní preventivní kampaň Senior bez nehod, která startuje v září. Na starosti ji má společnost Echopix a financuje ji Fond zábrany škod, který spravuje Česká kancelář pojistitelů. Kampaň chce především seznámit seniory s tím, jak se bezpečně pohybovat po silnicích, ale cílí také na mladší ročníky, které chce naučit, jak se k seniorům v silničním provozu chovat.

V pondělí 10. září startuje v Ostravě celostátní série 300 edukativních přednášek, která poběží až do konce příštího roku. Účastníky nečeká jen suchý odborný výklad a čísla ze statistik, ale i divadelní scénky, audiovizuální prezentace a hlasování pomocí hlasovacího zařízení v publiku, pomocí kterého budou senioři rozhodovat o budoucím vývoji sledovaného děje, tak aby získali lepší vhled do celé problematiky.

„Do měst a obcí, ve kterých se turné přednášek neuskuteční, budou distribuovány vzdělávací balíčky, které poslouží k edukaci seniorů v režii místních samospráv či klubů seniorů. Součástí projektu bude i mediální kampaň,“ doplnil Budský s tím, že téma bude široké.

Probírat se budou situace za volantem automobilu, bezpečnost z hlediska spolujezdce, chodce, cyklisty, ale i v prostředcích hromadné dopravy. Dopravní experti budou účastníky informovat i o diskutovaných zdravotních prohlídkách nebo vlivu nemocí a užívaných léků na pozornost řidiče. „Zazní i informace o vybavení moderních automobilů a jak je správně využívat, o změnách v pravidlech silničního provozu a o dopravních značkách,“ uzavřel Budský.

Senior bez nehod Kampaň startuje v Ostravě první pěticí přednášek v termínu 10. až 12. září a následně 17. a 18. září. Bližší informace o kampani i termínech a místech konání přednášek se nacházejí na webových stránkách Senior bez nehod.

O podobné kampaně je mezi staršími lidmi obvykle velký zájem. Svědčí o tom například projekt Jedu s dobou. Na cvičné jízdy na polygonech po celé České republice a přednášky, které organizuje Asociace Center bezpečné jízdy po celém Česku s podporou českého Autoklubu, Policie ČR a Radou seniorů ČR, doposud dorazilo přes tři tisíce lidí - o projektu jsme psali zde.

„Od účastníků máme výbornou zpětnou vazbu a pozitivní reakce. Byli lační po informacích, sami se aktivně zajímali a zapojovali a dokonce přijímali preventivní bezpečnostní opatření. Například zvažovali koupi novějšího bezpečnějšího vozu s ABS,“ přiblížil koordinátor projektu Jedu s dobou Libor Budina s tím, že jsou vypsané na září a říjen ještě poslední tři termíny kurzů v Třinci, Jihlavě a Sosnové u České Lípy.