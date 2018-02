Fabia Combi není odepsaná. Nová generace má šanci

Nabídka malých kombíků je stále menší. Tento velmi žádaný typ vozu dnes nabízí jen Škoda a Renault. K Fabii Combi a Renaultu Clio Grandtour ještě můžeme připočítat Dacii Logan MCV, zbytek značek (třeba Seat nebo Peugeot) v této kategorii postupně vyklidil pole a místo malých kombíků raději vyrábí malé crossovery.

Po těchto malých SUV (vesměs s pohonem výhradně předních kol) je teď hlad, výrobci na nich navíc více utrží. Za kombiverzi Fabie se oproti hatchbacku připlácí deset tisíc. Za módní auto na velkých kolech s robustním designem, které vypadá jako SUV, jsou totiž zákazníci ochotni připlatit více. Škoda Fabia Combi byla ve všech generacích hlavně na méně bohatých trzích velmi žádaným modelem, který dokázal se ctí uhrát i roli rodinného vozu.

Aktuální Fabia nyní představila svou faceliftovanou tvář (podrobnosti čtěte zde), do prodeje dorazí v průběhu léta a její výroba má odstartovat po škodovácké celozávodní dovolené v červenci. K nejrychlejším zákazníkům tak dorazí malá škodovka s novou uhlazenější tváří přibližně v srpnu.

Automobilka zatím uveřejnila první fotky, redaktorovi magazínu auto-mania.cz se podařilo natočit prototyp Fabie s novou tváří přímo v provozu:

VIDEO: Takhle vypadá Škoda Fabia po faceliftu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nová generace jednoho ze stěžejních modelů značky dorazí přibližně za tři roky, ale o tom, jestli Škoda nabídne také verzi kombi, se stále nerozhodlo.

„Musíme se rozhodnout, jestli si pořídíme jedno, nebo druhé,“ okomentoval rozhodování mezi malým SUV a novou Fabií Combi před necelým rokem pro iDNES.cz Christian Strube, člen představenstva a šéf vývoje české značky. Teď to tedy vypadá, že Škoda, která skoro každý kvartál přepisuje historické tabulky prodejů (a výnosů), by si mohla dovolit obojí.

Škoda dlouhodobě bojuje s nedostatkem výrobních kapacit. Jako velmi pravděpodobná se v posledních měsících jevila varianta, že kombíkovou Fabii vytlačí nový chystaný model. Příští rok má totiž do nabídky značky přibýt malý crossover. Jeho podobu naznačí koncept, který Škoda ukáže na autosalonu v Ženevě za tři týdny (více čtěte zde). Auto se bude vyrábět v Mladé Boleslavi, kde mu uvolní místo Škoda Rapid litfback (delší tříprostorové provedení).

Model Rapid totiž v příštím roce dostane novou generaci. Auto, které se má podle informací iDNES.cz ukázat veřejnosti ještě koncem letošního roku, se bude vyrábět pouze v kratší hatchbackové variantě, která se dnes jmenuje Spaceback. Auto bude o dost širší než aktuální Rapid a také se protáhne. Škoda chce totiž tento model s novou generací posunout o kousek výš v nabídce značky. A možná ho přejmenuje, už to nebude Rapid, ale jen Spaceback.

Právě uvolněnou kapacitu po druhé karosářské verzi Rapidu má třetí SUV Škody využít. Spaceback Crossover, jak mu zatím ve Škodovce neoficiálně říkají, zůstane u platformy MQB A0 určené pro malé vozy koncernu Volkswagen, což také znamená pohon výhradně přední nápravy.

Fabii značka vyrábí v Boleslavi v obou karosářských provedeních také. Že Rapid s Fabií definitivně příjdou letos o dieselové motory kvůli nové ekonormě, už je jisté.

Kromě prodejního potenciálu (Fabia Combi je velmi populární hlavně v Česku a na východoevrospkých trzích) hraje roli také ekonomika. Malá auta koncernu Volkswagen budou většinou využívat modulární platformu MQB (provedení A0 pro malé vozy). Na té stojí Volkswagen Polo i Seat Ibiza a v Boleslavi na ní vyvíjejí i budoucí generaci Fabie. MQB A0 ovšem dává základ i pro Seat Arona a Volkswagen T-ROC, což jsou malá SUV, která doplní Škodovácký crossover. V obou případech jde o trojice technicky příbuzných modelů (škodovácké SUV má být největší z nich). Malý kombík ovšem Seat ani Volkswagen nemají a nechystají.

Na jednu stranu je to tedy lákavé. U Škody jako značky stavějící na racionalitě a s velmi silnou kombíkovou zákaznickou základnou by takové auto v nabídce určitě dávalo smysl. Navíc by bylo jedinečné v nabídce celého koncernu Volkswagen a mělo by málo soupeřů v celoevropském kontextu. Jenže vývoj prodloužené varianty také něco stojí a vzhledem k tomu, že by škodováčtí konstruktéři museli vyvíjet jedinečné řešení, byl by vývoj prodloužené karoserie (jako jediné na MQB A0) jen na nich nejen z pohledu techniky, ale také nákladů.