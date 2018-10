Nástupce Škody Rapid má jméno Scala. Odhalí se na sklonku roku v Izraeli

Česká značka v předstihu oznámila, že nástupce Škody Rapid změní jméno. To znamená, že se má model posunout v nabídce a možná i lehce změnit zaměření. Automobilka nový vůz prezentuje nikoliv jako novou generaci, ale nástupnický model. „Jde o zcela nově vyvinutý vůz, který v této třídě stanoví nové standardy v oblasti technologií, bezpečnosti a designu,“ uvedl šéf značky Bernhard Maier.



Koncept Vision RS naznačující podobu nové škodovky

Jméno nového vozu je Scala, pochází z latinského slova „scala“, což lze přeložit jako „schody“ nebo „žebřík“. „Zároveň představuje pro automobilku další velký krok vpřed v segmentu kompaktních vozů,“ dodává Hermann Prax ze Škody Auto. Jméno Scala používala v minulosti značka Renault pro levné velké sedany v Indii, Egyptě nebo Jižní Americe (Mexiko, Kolumbie). „Škoda smí název Scala pro svůj nový model použít na základě předchozích dohod,“ komentuje pro iDNES.cz Vítek Pelc, mluvčí automobilky.

Alain Favey z vedení automobilky letos v červenci pro britský magazín Autocar, uvedl, že Rapid úplně nesplnil očekávání a jeho nástupce má být jinak zaměřený. „Naše přítomnost (v tomto segmentu - pozn. red.) je velmi skromná. Se stávajícím Rapidem Spaceback se nám nepodařilo přesvědčit lidi, že jsme v tomto segmentu silným konkurentem,“ řekl Favey.

V roce 2017 prodala Škoda v Evropě 66,5 tisíce rapidů, v roce 2020 by měl nástupce dělat dvojnásobná prodejní čísla. Škoda by ráda udělala z tohoto vozu přímého konkurenta aut typu Opel Astra, Kia Ceed nebo Renault Mégane, dosavadní Rapid mířil o půl stupně níž a stěžejní model Octavia se postupem doby posunul ve vnímání zákazníků a strukturou prodejů k hornímu okraji této kategorie. Spekuluje se také, že v následující generaci, která dorazí v roce 2020, bude Octavia ještě větší a lépe vybavená a bude už přímo dotírat na Volkswagen Passat.

Bernhard Maier představuje koncept Vision RS na autosalonu v Paříži.

Vzhled vozu naznačil koncept Vision RS na autosalonu v Paříži (prohlédněte si ho zde). Jako první model značky v Evropě bude mít Scala uprostřed pátých dveří namísto loga značky nápis ŠKODA. Scala se představí pouze v jedné karosářské variantě, prodlouženém hatchbacku, který se v případě modelu Rapid jmenoval Spaceback.

Auto bude postaveno na platformě MQB (modulární architektura koncernu VW pro vozy s motorem vepředu a pohonem předních kol) v provedení A0 určeném pro malá auta (nyní ji mají nový VW Polo nebo Seat Ibiza), bude o dost širší než Rapid a také se protáhne.

Koncept Škoda Vision RS je 4 356 mm dlouhý (Rapid Spaceback je dlouhý

4 304 mm), 1 810 mm široký a jen 1 431 mm vysoký. Rozvor náprav měří 2 650 mm. Rozvor sériového provedení by měl zůstat zachován, finální rozměry karoserie by se měly oproti konceptu změnit, dá se čekat, že Scala bude o něco užší.

Rapid už nyní přišel o dieselová provedení, v nabídce jsou jen benzinové tříválce a podobně by to mělo být u jeho nástupce. Je však skoro jisté, že se pod kapotu Scaly dostane také čtyřválec 1,5 TSI, a to nejen v benzinovém provedení, ale také ve verzi upravené na spalování zemního plynu (CNG).

Přípravu provedení na zemní plyn potvrdil pro iDNES.cz letos v březnu Luboš Vlček, šéf Škoda Auto Česká republika. Možné je, že auto dostane unikátní hybridní techniku kombinující motor spalující CNG a elektromotor, kterou vyvinuli inženýři Škody. Podrobnosti čtěte zde

Automobilka už několik měsíců chystá pro nový model výrobní linku v Mladé Boleslavi.