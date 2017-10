VW dál plánuje levné auto pro Čínu. Indii má na starost Škoda

V Indii chce podle informací listu Handelsblatt Volkswagen nabízet vůz vyvinutý českou divizí Škoda Auto za 5 000 eur (téměř 129 tisíc korun), pro Čínu jsou v plánu dva modely SUV v ceně od 8 000 do 10 000 eur vyrobené ve spolupráci s čínským partnerem FAW. Mluvčí koncernu nechtěl tyto plány komentovat, uvedla agentura DPA.

Předseda představenstva automobilky Škoda Bernhard Maier německému listu Handelsblatt řekl, že rozhodnutí o plánech pro indické levné auto se blíží. „Uskutečnily se první rozhovory s našimi dodavateli a v krátké době přijmeme rozhodnutí na základě výsledků naší analýzy,“ uvedl Maier. V dalším kroku by se modely mohly prodávat i v jiných regionech. Škoda by tak mohla vyrábět 400 až 500 tisíc levných vozů ročně.

Maier letos v září na autosalonu ve Frankfurtu prozradil, že Škoda v současnosti pro celý koncern VW analyzuje možnosti vytvoření platformy pro cenově dostupný model, který by se uplatnil na trzích rozvíjejících se zemí, jako je právě Indie. I po ukončení jednání o spolupráci na vývoji s indickou Tata Motors projekt dál běží a do poloviny příštího roku by mělo být rozhodnuto o jeho pokračování na základě ekonomické analýzy.

Šéf čínských aktivit Volkswagenu Jochem Heizmann už loni řekl, že Volkswagen pracuje v Číně pod tlakem na levném autě. V tomto cenovém segmentu zatím nebyl Volkswagen zastoupen. Nové modely se mají nabízet pod novou značkou. Se vstupem do tříd nejlevnějších aut pro trhy s velkým prodejním potenciálem by se mohly prodeje celé německé skupiny skokově zvýšit, optimistické odhady mluví o nárůstu o jeden až dva miliony aut ročně více. To by koncern Volkswagen s přehledem vyneslo na první místo největší automobilky světa, o které se dnes přetahuje s Toyotou. V roce 2016 Volkswagen vyrobil 10,3 milionu aut.

V srpnu se rozpadla spolupráce mezi Škodou a indickou automobilkou Tata. Firmy se shodly, že nemohou realizovat technické ani ekonomické výhody ze spolupráce. Škoda už v Indii vyrábí přizpůsobený model Rapid a modely Yeti, Octavia a Superb.