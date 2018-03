Škodovky mění naftu za CNG, na obzoru je i plynové SUV

Zemní plyn je dnes velmi důležitou položkou nabídky Škody, auta na CNG jsou totiž z hlediska emisí CO 2 velmi výhodná. Automobilka má připravenou přepracovanou Octavii G-TEC. Dostane třetí nádrž na plyn a nový motor.



S motorem 1,4 TSI je v rámci koncernu Volkswagen minimálně v Evropě amen. Podle neoficiálních informací už ho nebudou homologovat podle norem Euro 6c a WLTP, které vstoupí v platnost v září letošního roku.

Nahrazuje ho nový agregát 1,5 TSI Evo, který naučili motoráři německého koncernu spalovat také zemní plyn. Patnáctistovka tedy nahradí pod kapotou octavie o decilitr menší motor.

Přeplňovaný čtyřválec dostávají například modely Karoq nebo Octavia, provedení, které umí spalovat zemní plyn, nyní představuje v unikátním hybridním pohonu koncept Škoda Vision X na autosalonu v Ženevě. Při provozu na CNG podává spalovací motor maximální výkon 96 kW (130 k) a maximální točivý moment 250 Nm. V případě konceptu spočítali dojezd na 650 kilometrů.

Octavia G-TEC se tedy dočká významné přestavby. Octavia je díky dlouhému zadnímu převisu pro zástavbu plynového pohonu velmi vhodná. Díky použití zadní víceprvkové nápravy, která má vyšší nosnost, si totiž vývojáři mohli dovolit nainstalovat pod podlahu kufru dvě nádrže.

Podle informací iDNES.cz má ke stávajícím dvěma přidat ještě třetí nádrž na plyn, ta se nastěhuje před zadní nápravu na místo benzinové nádrže, která se zmenší.

Octavie navíc nově dostanou namísto původních ocelových kompozitové nádrže. Za vše mluví jediný údaj: ocelové vážily 127 kilogramů, ty nové 37 kg, to je devadesátikilová úspora hmotnosti.

Vnitřní 1,5milimetrová vrstva je z polymeru, pak jsou čtyři milimetry karbonového pláště a přes něj dalších 6 milimetrů sklolaminátu. Nádrže uchycené pod podlahou kufru zespoda samozřejmě kryje panel z tlustého plastu, je odolnější než ten pod motorem.

Místo dosavadních 15 kilogramů CNG (to odpovídá asi 46 litrům) octavia načepuje 19 litrů a místo 50 litrů benzinu nově 10,5. Výrazně se tak zvýší dojezd na plyn, zhruba někam na 600 kilometrů.

CNG pro Fabii

Úpravy na spalování zemního plynu se dočká také menší škodovka. Škála motorů u faceliftované Fabie zahrnuje pouze čtyři benzinové tříválcové motory o objemu 1,0 l. Dva MPI s nepřímým vstřikováním paliva o výkonech 44 a 55 kW a dva přeplňované TSI o výkonech 70 a 81 kW (oba už s filtry pevných částic). Vždy jde o tříválcové motory. Čtyřválce už se podle informací iDNES.cz aktuální Fabia nedočká a dieselu už vůbec ne.

Škoda se ztráty zákazníků neobává. „V České republice mají diesely podíl hluboko pod 10 procent, jak u Fabie, tak i u Rapidu,“ řekl pro iDNES.cz na autosalonu v Ženevě šéf Škoda Auto Česká republika Luboš Vlček. Zároveň však prozradil, že paletu motorizací doplní v dohledné době i verze na stlačený zemní plyn CNG: „Do modelových řad Fabia a Rapid pohon CNG přijde.“ Nejspíš tak půjde o koncernový agregát 1.0 TGI, použitý třeba v nové generaci Volkswagenu Polo.

Škoda ale chystá ještě jedno překvapení. Plynovými modely Citigo, Fabia, Rapid a Octavia by to nemuselo končit. Poprvé by se pohon CNG mohl objevit v docela nové třídě. „Rozhlížíme se, v kterých modelech by CNG našlo uplatnění. Díváme se i po jednom menším modelu SUV,“ prozradil Luboš Vlček.



Nejspíš půjde o nový crossover, jehož podobu naznačuje ženevský koncept Vision X, který Škoda představí v druhé půlce letošního roku. Půjde o sesterský model Seatu Arona, pro který španělská značka právě slíbila uvedení plynové verze TGI na konci letoška.