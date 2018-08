Vitara končí s atmosférou. Motor ze staré školy modernímu SUV nepasuje

Za 30 let se změnilo mnohé. Zatímco v roce 1988 zákazníkům ke štěstí stačilo spojit rámový podvozek a 4x4 s výrazným designem a výbavou na úrovni soudobého městského hatchbacku, dnešní vitara je o poznání jiným autem. Je větší, poskytuje podstatně lepší jízdní komfort, ve výbavě nechybí moderní elektronické vychytávky, včetně asistenčních systémů. Naopak chybí redukční převodovka i podvozkový rám a chytrý elektronický systém 4x4 se dodává na přání.



Vitara první generace

Co naopak zůstávalo celou dobu stejné, pouze s nezbytnými změnami danými technickým pokrokem, byl základní motor. Čtyřválec o objemu 1,6 litru nabízela vitara od premiéry v červenci 1988 celých 30 let. V posledních sezonách tento motor dokonce představoval pro konzervativní zákazníky konkurenční výhodu, protože většina soupeřů se spolehla výhradně na menší turbomotory. Tato změna nyní čeká SUV od Suzuki taky, pod tlakem na snižování tabulkové spotřeby a lepší čistotu emisí přechází též na turbo. Menší motor při měření vypustí méně emisí a k tomu Japonci zracionalizovali svůj výrobní program – motor typu M16A v posledních dvou letech dodávali už jen do vitar.

Vlastně není proč truchlit

K rozloučení s benzinovou šestnáctistovkou jsme zvolili tmavě modrou čtyřkolku ve verzi Vitara SE. Speciální edice se odlišuje vedle speciálního odstínu karoserie dalšími detaily, technicky ale nabízí to samé jako jakákoliv jiná vitara.

O pohon se tedy stará atmosférický motor, spárovaný s pětistupňovou manuální převodovkou a inteligentním pohonem všech kol. Ten se jednak stará o připojování zadní nápravy v závislosti na provozních podmínkách, zároveň však nabízí řidiči volbu čtyř jízdních režimů upravujících chování čtyřkolky (nechybí mezi nimi Lock, který aktivuje 4x4 ve schématu 50:50).

Ve vitaře se sedí zpříma a vysoko, okna jsou velká a karoserie má přehledný hranatý tvar. Díky tomu je dobrý výhled na okolní provoz, což zákazníci oceňují.

To vše zůstane i po letošní modernizaci, zmizí však motor, který si získal skvělou reputaci už v předchozím modelu SX4. Pro vitaru Suzuki ještě zapracovalo na jeho spotřebě, motoru svědčí také velmi nízká hmotnost auta – předokolka váží bez řidiče pouhých 1075 kg, verze 4x4 pak 1160 kg.

Vedle nízké spotřeby, která se podle zkušeností uživatelů v praxi pohybuje do sedmi litrů, je možné vyzdvihnout ostré reakce motoru na plyn a také příjemný, poměrně vydatný, avšak nerušivý zvuk. Zároveň ale navzdory sentimentálním touhám po jednom z posledních atmosférických motorů v SUV nelze přehlížet fakt, že šestnáctistovka pořádně jede až ve vyšších otáčkách. Zkuste auto trochu zatížit a budete muset buď z motoru v každém kopci ždímat maximum, nebo často řadit.

Turbomotory (včetně toho v odvozené Vitaře S) bývají už na první dojem suverénnější, v autě je téměř není slyšet a při běžné jízdě dovolují neustále držet nízké otáčky. Suzuki tak nelze ukončení výroby atmosférického motoru zazlívat. Vedle technických a administrativních důvodů to má své opodstatnění i ve vývoji situace na trhu. Dnes už jsme si zvykli od motorů žádat víc, než klasická „atmosféra“ může nabídnout.

Na začátku byla snaha růst

Vývoj vitary započal v době, kdy se malý off-road Jimny druhé generace (v Evropě známý jako Samurai) zabydlel na trzích po celém světě. Zároveň ale začalo být zřejmé, že potenciál tohoto rustikálně pojatého vozu už byl využitý na maximum. Padlo tedy rozhodnutí postavit nový model, který bude prostornější, komfortnější a lépe vybavený. Štěstí přeje připraveným, a tak se vitara shodou okolností trefila na samý počátek fenoménu SUV jako nejdostupnější auto tohoto typu.

V červenci 1988 spatřila světlo světa třídveřová verze, nabízená s celokovovou karoserií i jako kabriolet s plátěnou střechou nad předními sedadly a v zadní části karoserie. Vůz, který se v Japonsku jmenoval Suzuki Escudo, v Americe Suzuki Sidekick a ve zbytku světa Vitara, se zpočátku nabízel s jediným motorem – 1,6 l 8V o výkonu 60 kW. Za první rok se i tak prodalo 64 tisíc kusů, po rozšíření nabídky odbyt ještě vzrostl, až ke stotisícové metě.



Suzuki Escudo Chevrolet Tracker

Suzuki na přelomu osmdesátých a devadesátých let v rychlém sledu do nabídky přidalo 16ventilový motor o výkonu 71 kW, automatickou převodovku a především o 28 cm prodlouženou pětidveřovou verzi. Standardem se stal posilovač řízení a podvozek dostal místo listových per vhodnější vinuté pružiny.

Možná si vybavíte vitaru s jinou maskou chladiče a rozšiřujícími plastovými lemy karoserie ve stříbrné nebo zlaté barvě. Toto provedení obohatilo nabídku v roce 1994, pod kapotou mělo benzinový šestiválec 2,0 l/100 kW. O dva roky později také poprvé dorazil dieselový motor, od modelu V6 se odlišuje nasávacím otvorem v kapotě motoru. Tehdy se dodával dvoulitr od Mazdy o výkonu 54 kW.

Původní vitara udělala slušnou kariéru v Americe, kde se prodávala nejen jako Suzuki, ale také pod značkami Chevrolet, Geo, GMC a Pontiac. Konec kariéry první generace se obvykle klade do roku 1998, ve Španělsku ale v licenční výrobě pokračovala původní vitara s novým designem přídě a dvoulitrovým dieselem od Peugeotu ještě dalších deset let.

Dvě kapitoly s přívlastkem Grand

Druhá generace vyrazila do prodeje pod názvem Grand Vitara. Nové označení však neznačilo nárůst rozměrů – rozvor tří i pětidveřové verze zůstal zachován, oblejší design ale dodal karoserii plnější tvary a pod kapotou se zabydlely větší motory. Čtyřválec 1,6 litru Suzuki nabídlo jen pro třídveřovou Grand Vitaru, pětidveřová dostala dvoulitrový čtyřválec a šestiválec o objemu 2,5 litru. Evropští zákazníci se opět dočkali dieselu, tentokrát jím byl dvoulitr převzatý od Peugeotu.

Název Vitara zůstal v užívání na americkém kontinentu. Suzuki jím opatřilo levnější verzi vyráběnou ve spolupráci s GM v Kanadě a prodávanou též jako Chevrolet Tracker. Od Grand Vitary se tato verze lišila absencí rozšiřujících plastů na bocích karoserie a jiným designem přídě. V USA vitaru v roce 2004 nepřímo nahradilo větší SUV Chevrolet Equinox, výroba v Jižní Americe se udržela o dalších 12 let déle.

Suzuki Grand Vitara

Prodloužením Grand Vitary o půl metru vznikla sedmimístná XL-7, v další generaci nahrazená konstrukčně odlišným autem určeným jen pro severoamerické trhy.

Další Grand Vitara, představená v roce 2005, je dodnes k vidění i na českých silnicích. Se samonosnou karoserií s integrovaným podvozkovým rámem, stálým pohonem všech kol a natažením auta zhruba o čtvrt metru se Suzuki trefilo do černého. Kompromis mezi SUV a klasickým off-roadem byl ve své době velmi vyhledávanou volbou. Pestrá nabídka motorů startovala opět benzinovou šestnáctistovkou, v nabídce se postupně objevily také čtyřválce 2,0 a 2,4 l a šestiválce 2,7 a 3,2 l, kterým v Evropě sekundoval diesel 1.9 DDiS, původem od Renaultu.

Auto mnoha jmen Jedenáct jmen jednoho suzuki Málokterý automobil dostal tolik různých pojmenování jako Suzuki Vitara. Zčásti za to může japonský zvyk pojmenovávat stejné modely v různých částech světa jinak, ale především někdejší partnerství Japonců s americkým GM. Původní Suzuki Vitara tak bylo doma známé jako Suzuki Escudo (tento název si v Japonsku vitara drží dodnes) a v USA jako Suzuki Sidekick. General Motors v USA tentýž vůz prodával především jako Geo Tracker, ale také jako GMC Tracker, Chevrolet Tracker, Chevrolet Vitara a Pontiac Sunrunner. V Kanadě vitara chvíli zkoušela štěstí také jako Asüna Sunrunner, tuto umělou značku ale rychle nahradily vozy Chevrolet a GMC. Když připočteme kuriózní japonskou verzi jménem Mazda Proceed Levante a španělskou Santanu 300/350, dostaneme se na celkový počet 11 obchodním jmen pro jeden typ auta.



Na vybraných trzích je tento model k dodání dodnes, zatímco v Evropě v roce 2015 ustoupil současné vitaře – klasickému kompaktním SUV s příčně uloženým motorem, které v zájmu snížení spotřeby a zlepšení jízdního projevu na silnici opustilo složitou off-roadovou techniku.

Jako svoji hlavní novinku pro letošní rok Suzuki představuje facelift současné, v pořadí již čtvrté generace vitary. Modernizace znamená vedle decentní změny vzhledu sladění vozu se současnými trendy. Přesně po 30 letech z nabídky tedy definitivně vypadává motor o objemu 1,6 litru. Vlády se ujímají benzinové turbomotory, další novinkou je rozšíření nabídky o pokročilé asistenční systémy. K již nabízenému adaptivnímu tempomatu a nouzovému brzdění tak vitara nově přidá varování před opuštěním jízdního pruhu, sledování mrtvých úhlů, čtení dopravních značek a další novinky.