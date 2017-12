Tesla vysává baterie z trhu, může za to nefunkční Gigafactory

Rekordní účetní ztrátu ve výši 619 milionu dolarů vykázala za třetí kvartál americká Tesla. Jejím problémem je váznoucí produkce dostupného Modelu 3. Za stejné období slibovala vyrobit 1500 kusů tohoto vozu, ale ve skutečnosti z linky sjelo jen 260 aut. Elonu Muskovi se ani nepovede splnit slib, že do konce roku 2017 bude schopen do světa poslat pět tisíc Modelů 3 týdně, teď by tento cíl rád zrealizoval do konce prvního čtvrtletí 2018.

Příčinou rekordní ztráty a váznoucí produkce kompaktního vozu jsou výrobní úzká hrdla. Tím největším je podle všeho nedostatečný výkon obří Gigafactory, kterou si Tesla postavila proto, aby byla nezávislá na externích dodavatelích akumulátorů pro své vozy. Jejím partnerem je v tomto směru Panasonic, jenž teď za Teslu tahá horké brambory z ohně.

Korejský server etnews přinesl zprávy o tom, že dodavatelská firma posílá všechnu svoji japonskou produkci cylindrických baterií (o ty je nouze) do USA pro potřeby Tesly. Na ostatní zákazníky se tak nedostává a konkurence v podobě Samsungu, LG Chem a Muraty není schopna jejich poptávku pokrýt. Je nutné si uvědomit, že samotná technologie určená k výrobě baterií není levná, takže továrny jedou na plné obrátky. Zákazníci, kterým odešel dodavatel, nemají šanci najít si rychle nového.

„V současné době je v Japonsku nemožné nakoupit cylindrické články a Panasonic už nás upozornil na to, že už je dále nebude nabízet,“ prohlásil pro etnews nejmenovaný zástupce japonského distributora baterií. „Nemůžeme dovézt ani články od Samsungu nebo LG z Koreje nebo Číny,“ dodal.

Nedostatek ale nemusí být způsoben jen Modelem 3. Zprávu etnews totiž zpochybňuje další server Electrek, který upozorňuje na to, že Panasonic vždy dovážel pro Teslu baterie z Japonska. Jednalo se o starší akumulátor standardu s označením 18650 pro Model S a Model X, nový Model 3 využívá novější baterie s 2170 články, které měl Panasonic vyrábět jen v Gigafactory.

Jak si objednat novou Teslu Tesla 3 vyjela letos v srpnu, ale zájemci si na ni musí počkat rok a půl Tesla 3

Příčinou nouze o baterie tak může být rostoucí poptávka po Teslách obecně (ve třetím kvartálu zaznamenala firma kromě rekordní účetní ztráty i rekordní prodej 26 137 aut) anebo dodávka článků pro další, průmyslové použití (Tesla je nabízí jako Powerpack nebo Powerwall).

O komplikovanosti výroby baterií však vypovídá i důvod, proč Gigafactory nestíhá pokrýt interní poptávku Tesly. Podle představitele Panasonicu Kazuhiro Tsugy totiž výroba akumulátorů není automatizovaná, ale jakmile bude (k čemuž by podle jeho slov mělo dojít brzy), výrazně se urychlí i tempo produkce modelu 3. To by pak možní mohlo uvolnit kapacitu Panasonicu v domovském Japonsku.

Panasonic hraje na dvě strany

Panasonic patří v oblasti elektromobility ke klíčovým hráčům. O tom ostatně hovoří i jeho nové partnerství s konkurenční Toyotou, která kdysi Tesle pomáhala, dnes je ale pohled na budoucnost pohonných jednotek rozděluje (Toyota fandí více vodíku, Elon Musk o něm nechce ani slyšet). Obě japonské společnosti nedávno podepsaly dohodu o společné studii proveditelnosti, která bude zkoumat vhodnost prizmatických článků k pohonu elektrických vozů.

Mluvčí Toyoty Scott Vazin k tomu dokonce řekl, že hlavním cílem studie „je vyvinout baterii nové generace, která bude odlišné od té, co používá Tesla.“ Japonská automobilka se totiž v budoucnu nebude chtít spoléhat jen na zmíněné vozy s vodíkovými články. V technologii čistých elektromobilů však za svými konkurenty zaostává. Dohoda s Panasonicem by to mohla změnit.