V českých tunelech se má konečně začít jezdit stovkou. Valíkem už letos

Například tunelem Valík na dálnici D5 u Plzně by mohli řidiči projet stovkou už od letošního listopadu. Zvýšení rychlosti v prvním českém dálničním tunelu slibovalo Ředitelství silnic a dálnic už při otevření Valíku na podzim roku 2006. Mluvčí ŘSD Jan Rýdl Radiožurnálu potvrdil, že po rekonstrukci tunelu chtějí silničáři zvýšit rychlost na stovku.

Podle Rýdla je třeba změnit vnitřní provozní předpisy a provést rekonstrukci systému dopravního značení a osvětlení na vyšší rychlost. Úpravy tunelu mají stát asi 150 milionů korun.

Když se v roce 2011 rozhodlo, že v tunelu Valík na dálnici D5 bude z původního provizorního snížení rychlosti na osmdesátku trvalé, argumentovalo Ředitelství silnic a dálnic úsporami. Při zvýšení rychlosti by bylo třeba v tunelu intenzivněji svítit. „V tunelech ŘSD v České republice by znamenalo zvýšení maximální rychlosti na 100 kilometrů v hodině okamžitou investici až 120 milionů korun a provozní náklady by ročně vzrostly až o 15 procent,“ uvádělo tehdy Ředitelství silnic a dálnic.

Nyní bývá rychlost v tunelech obvykle snížena na 80 kilometrů v hodině. V tunelu Blanka, který vede pod Prahou, je limit 70 km/h.

Stovkou by časem řidiči mohli projet také tunelem Panenská na D8 nebo Lochkovským a Komořanským tunelem na Pražském okruhu.

Také v sousedním Rakousku a Německu jezdí řidiči v dálničních tunelech až stokilometrovou rychlostí. Silničáři by takovou rychlost chtěli postupně zavést i u všech českých dálničních tunelů.

Dopravní policisté se však obávají, že stovka v tunelech zvýší riziko vážných nehod (více čtěte zde). Konečné slovo tak bude mít ministerstvo dopravy.

„Zatím jde pouze o projekt ŘSD. Určitě budeme řešit, jestli to je bezpečné a jestli je k takovému opatření důvod,“ okomentoval pro Radiožurnál Tomáš Neřold, pověřený řízením Besipu na ministerstvu dopravy.