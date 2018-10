Mánie SUV u Volkswagenu vrcholí. Mimino od Touarega se představuje

Teď představil toho nejmenšího z rodiny, čtyřmetrový T-Cross.

Zakladatelem rodu je Touareg, letos nový a respektovaného na celém světě. T-Cross, jako by chtěl zdůraznit, že je jeho potomkem. Střídmý svalnatý design na něj jednoznačně odkazuje. Novinka není tak funky jako loni představený, větší T-Roc (příští rok dorazí ve verzi kabrio), zdůrazňuje víc dojem robustnosti.

Na počest Touaregu už budou mít asi navždycky SUV volkswagenu v Evropě jméno s T na začátku. T-Cross je ale světoobčan, premiéru si odbyl na třech místech najednou: v Šanghaji, Amsterdamu a Sao Paulu. „T-Cross bude vyráběn společně s modelem Polo ve španělském závodě Volkswagen Navarra,“ uvádí David Valenta, mluvčí českého zastoupení značky. Do roku 2019 investuje Volkswagen do výrobního závodu Navarra 1 miliardu eur s cílem uspokojit mimořádně rychle rostoucí poptávku na trhu kompaktních SUV. Kromě toho se budou specifické verze modelu T-Cross vyrábět v Jižní Americe a Číně pro tamní trhy.

Je to tedy typický městský teréňák. T-Cross s vnější délkou 4,11 metru je o dvanáct centimetrů kratší než T-Roc. Novinka německé značky je s délkou 4,1 metru vlastně VW Polo s karoserií SUV. Vypadá urostle a robustně, krátké převisy, dlouhý rozvor a hodně horizontálních linek, které auto opticky rozšiřují a protahují, mu dávají zarputilý výraz. Silueta je ale klasická, volkswagenovsky střízlivá. Zaujme hodně linek a prolisů na boku a nezaměnitelná grafika zadních lamp propojených pásem přes celou šířku zádi.

Automobilky ve své nabídce nahradily už téměř bezvýjimky malé kombíky právě takovými drobnými SUVčkovitými crossovery, jako je novinka Volkswagenu. Takže Brandstätter při své prezentaci zdůrazňuje i talent T.Crossu k rodinným disciplinám. A s až 455litrovým kufrem to nezní nereálně. Rozvor 2,56 metru protahuje kabinu na míry, do kterých se vejdou v pohodě čtyři dospělí. Čistě „od oka“ je v kabině místo jako začátkem devadesátých let v Golfu třetí generace. T-Cross se k tomu chlubí na svou velikostní kategorii nezvyklou vychytávkou v podobě zadních sedadel posuvných v rozmezí 14 centimetrů (se sedačkami co nejvíc vzadu je kufr 385litrový). A komu to je málo, sklopí opěradlo sedačky spolujezdce a odveze i dlouhý náklad... anebo se tam uloží ke spánku. Volkswagen u novinky totiž zdůrazňuje mladistvého ducha.

Se svou novinkou Volkswagen zcela jednoznačně cílí na mladé. A nejen dvanácti barvami v základní nabídce laků, ale také různými polepy karoserie nebo barevnými ozdobami do interiéru.

Jenže trh je nevyzpytatelný: podobně zaměřené malé mladistvé modely totiž k překvapení všech plánovačů v automobilkách totiž často kupují penzisté: malé rozměry karoserie jim vyhovují, na výš položená sedadla se jim dobře nastupuje a přehled z výš posazené kabiny také není k zahození.

Řidič a spolujezdec vpředu sedí 597 mm nad vozovkou, cestující vzadu 652 mm – to je o 10 centimetrů výš než v Polu.

SUV a nejenom ta malá mají pro automobilky ještě jednu obrovskou výhodu: kromě toho že jsou módní a zákazníci je kupují, na ně také mohou nasadit mnohem vyšší cenovku než na konvenčně tvarovaná auta.

T-Cross je toho potvrzením. Ceník ještě nemá, ale určitě nebude oproti polu dražší jen o patnáct tisíc, což je typický příplatek za kombíka u malých aut. Přitom technika je vlastně stejná: v tomto případě modulární platforma koncernu VW MQB ve verzi A0 pro menší modely. To znamená výhradně pohon předních kol. Ta mohou být, jak se na SUV sluší, větší než u přikrčených hatchbacků: základní jsou šestnáctipalcová, vrcholem jsou osmnáctky.

Ty roztáčí čtyři motory přeplňované turbodmychadlem: tříválce 1.0 TSI s výkonem 70 kW/95 k nebo 85 kW/115 k, čtyřválec 1.5 TSI s výkonem 110 kW/150 k dorazí později, stejně jako turbodiesel 1.6 TDI s výkonem 70 kW/95 k. Základní motor má pětistupňový manuál, všechny ostatní šestistupňovou manuální, nebo příplatkovou sedmistupňovou automatickou převodovku.

Tucet nových SUV

Značka Volkswagen v období let 2016 až 2020 chystá díky rostoucí popularitě SUV svou nabídku v této kategorii ještě více zahustit. Globální ofenziva v segmentu SUV odstartovala v roce 2016 aktuálním modelem Tiguan. V roce 2017 následovaly až sedmimístný Tiguan Allspace a kompaktnější T-Roc. Volkswagen souběžně uvedl v roce 2017 na trh v segmentu SUV také pro USA vyvinutý model Atlas a jeho čínskou verzi Teramont – v obou případech se jedná o sedmimístné vozy.



Rok 2018 byl zahájen dalšími modely na zvýšeném podvozku. Volkswagen of America představil v New Yorku dvě studie na základě modelu Atlas: Cross Sport (pětimístný vůz blízký sériové výrobě) a Tanoak (pick-up). Ve stejném měsíci oslavil v Číně světovou premiéru nový Volkswagen Touareg – vlajková loď značky. U příležitosti debutu modelu Touareg představil Volkswagen v Pekingu navíc dvě budoucí SUV pro Čínu: Powerful Family SUV (studie univerzálního automobilu, koncipovaného pro rodiny) a Advanced Midsize SUV (varianta studie Atlas Cross Sport).

Ralf Brandstätter ale odhaluje ještě další plány: V roce 2020 bude na trh uveden model I.D. CROZZ, první zcela elektricky poháněné SUV značky Volkswagen.