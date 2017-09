Autofotka týdne: Číňané jsou největší překvapení autosalonu ve Frankfurtu

Podle čínských zákonů musí zahraniční automobilky, které tam chtějí vyrábět, spolupracovat s místní automobilkou. A naopak na dovážená auta je uvaleno vysoké clo. A tak musí světové automobilky vstupovat do partnerství s čínskými firmami.



Ještě před pár roky patřili čínští výrobci na světových autosalonech do kategorie „bizar“, dnes náskok zavedených automobilek mocně dotahují; třeba tím, že jim přetahují schopné vývojáře a talentované designéry. Ukázalo se to i ve Frankfurtu.

Expozice všech tří čínských značek, které na německý autosalon dorazily, byly na úrovni. A ani auta, která tam prezentovaly, nevypadala špatně.

Vnější design je na světové úrovni, v interiérech sem tam na nějaký přešlap ještě narazíme.

Značky WEY, Borgward a Chery měly své stánky na očích mezi ostatními výrobci; žádné krčení v koutě.

Právě značka WEY patří k těm zajímavým. Byla založena v roce 2016 jako luxusní divize čínské automobilky Great Wall Motors, jméno dostala po jejím šéfovi. Je to vlastně úplně nová značka, kterou dnes vede bývalý dlouholetý manažer Audi Jens Steingraeber.



Na stánku WEY parkovala vlastně výhradně vesměs pohledná SUV (někdo může ve vzhledu hledat inspiraci Jaguarem). Model VV7s je 4,75 metrů dlouhý, rozvor je bez pěti centimetrů třímetrový. Pod kapotou má dvoulitrový benzinový čtyřválec s přeplňováním a přímým vstřikováním o výkonu 172 kW a 360 Nm a spojený se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou.

Všechny čínské značky do Frankfurtu přivezly futuristické koncepty. Rudý Wey XEV Concept z nich byl nejvýraznější. Tak trochu odkazuje na majestátní crossover Tesla X, nejvýraznějším designovým prvkem jsou racčí křídla dveří.

XEV má minimalistický hi-tech interiér a je vybaven systémem autonomního řízení. O pohonu WEY moc neprozradil, jen to, že přední kola roztáčí spalovací a zadní elektrický motor.

Čínský Němec

Koncern Borgward platil v polovině minulého století za významnou a progresivní německou automobilku. V roce 1961 za záhadných okolností zkrachoval (čtěte více).

Nyní je zpět a pod taktovkou Číňanů. Obnovená značka měla premiéru před dvěma roky právě ve Frankfurtu. Dnes v Číně vyráběná SUV značky mají trochu nijaký design, interiéry připomínají korejská auta o generaci zpátky.

VIDEO: Německá značka Borgward na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem

Vstup do Evropy je zatím ve hvězdách. Na autosalon dovezla značka studii, která vrací do hry nejslavnější jméno značky Borgward - Isabella. Nejslavnější bylo kupé, v novodobém podání je to futuristický sedan se sportovní náturou a nekonvenčně řešenými dvěma páry dveří.

Jedenadvacetipalcová kola pohání modulární elektrický pohon, v tomto případě má Isabella elektromotor u každé nápravy. Dohromady mají výkon 220 kW a 450 Nm, což zajistí zrychlení na stovku za 4,5 sekundy a maximální rychlost 250 km/h. Akumulátory mají vystačit na pět set kilometrů jízdy. Velkou péči věnovali tvůrci aerodynamice, ozdobou je interiér, který si nezadá s kreacemi zavedených studií.

Nový projekt pro Evropu Zn. OPATRNĚ

Povedený design předvedla také třetí čínská značka ve Frankfurtu, Chery. Na frankfurtském stánku budil nejvíc pozornosti svalnatý elektrický koncept Chery Tiggo, což je jinak tradiční model značky. Představu, jak by měl vypadat v budoucnu, zhmotnil mladý francouzský designér Alan Derosier.

Ve vývojových a designérských studiích čínských značek se to nečínskými jmény dnes jen hemží, a automobilky dokonce zakládají v Evropě vývojová centra (koncem loňského roku mělo Chery na svém kontě přes devět tisíc přihlášených patentů). A to je právě případ Chery, které se spojilo se zavedeným německým partnerem, projekční kanceláří Benteler a jeho evropské designcentrum vede James Hope, který kdysi začínal u Fordu, pak působil u General Motors a v Chery působí od roku 2012.

Chery (značka založená před dvaceti lety) se před pár lety pokusilo proniknout do Evropy s nově založenou značkou Qoros, nakonec ji ovšem z trhu stáhlo. Tentokrát to chce zkusit nanovo s projektem Exeed. Pro ten vyvinuli extra platformu pojmenovanou M3X, která umožní mimo jiné zástavbu elektrického pohonu (hybridy i čistokrevné elektromobily).

Ve Frankfurtu se značka, dlouhodobě nejúspěšnější exportér čínských aut do zahraničí, prezentovala s SUV pod jednoduchým označením TX a s povedeným výrazným designem. Pod kapotou má 150koňovou benzinovou jedna-pětku spojenou s elektromotorem, celé ústrojí má sedmistupňový automat. Automobilka slibuje špičkovou konektivitu, moderní prvky výbavy, komponenty dodávané renomovanými světovými výrobci (BorgWarner, Getrag, Valeo, Bosch, Hella, Continental) a evropskou kvalitu.

Start do Evropy ovšem nebude tak žhavý, což naznačilo prohlášení zástupců automobilky, že vzhledem k chybějícím distribučním sítím jsou ve Frankfurtu hlavně proto, aby se představili. Šéf automobilky Anning Chen prohlásil, že „sondují území“.

Ray Briezinski, jeden z vrcholných představitelů automobilky prohlásil: „Evropa je jedním z nejdospělejších trhů světa a má nejnáročnější a nejsofistikovanější zákazníky. Nenecháme nic náhodě a zajistíme, že naše nabídka splní a překoná očekávání.“