O zdražení povinného ručení a havarijního pojištění se mluví už delší dobu, ale velká konkurence na trhu stále drží ceny na uzdě. Slova ze strany pojišťoven o tom, že tato situace je dlouhodobě neudržitelná, by tak mnozí mohli brát jen jako planý poplach. Je ale pravdou, že pojišťovny na automobilovém segmentu prodělávají a hledají cestu, jak to změnit. Velké plošné zdražení nejspíš nehrozí. Ovšem ti, kdo bourají, si připlatí víc než dnes. Klidně o desítky procent.

Podle výroční zprávy České asociace pojišťoven za rok 2017 je patrný vzrůstající rozdíl mezi objemem pojistného a příslušnými náklady na vzniklé škody. Již šestý rok vychází celkový technický výsledek tohoto odvětví vyšší než pojistné. Zejména v segmentech nákladních vozidel, leasingových společností a flotilového pojištění.

Důvodů je víc, tím hlavním jsou rostoucí náklady na servis. Moderní auta jsou sice bezpečnější a nejnovější asistenční systémy dokážou účinně snížit počet nehod, ale zároveň jsou auta kvůli tomu složitější a jejich opravy nákladnější. Takže počet nehod sice klesá, ale účet za opravy těch zbylých rychle roste.

Německá společnost Car Garantier, nezávislý poskytovatel pojištění, například spočítala, že průměrná cena za opravu auta loni narostla o 12 eur na 514 eur. Zdánlivě to sice není mnoho, ale jde o největší posun za poslední roky.

Rovněž z čísel publikovaných německou pojišťovnou GDV plyne, že ceny oprav začaly v posledních letech strmě stoupat. GDV sledovala 22 vybraných modelů aut od minivozů po sporťáky a u nich ceny dvanácti nejčastěji opravovaných komponentů, a zjistila, že v roce 2013 stála průměrná oprava 2400 eur, loni to bylo už 2700 eur. Celá pětina oprav se týkala pohonného ústrojí. V počtu oprav motorům a převodovkám sice patřila až desátá příčka, ale připadla na ně celá čtvrtina vynaložených nákladů. Nejčastěji šlo o opravy palivového systému, turbodmychadla a automatických převodovek.

Čím dál dražší skla

Velmi dobrým příkladem jsou čelní skla. „Náklady na opravu vozidel rostou. Významně se to projevuje třeba u čelních skel, která za posledních dvacet let zdražila v některých případech o více než 100 procent. Důvodem jsou zejména nové technologie jako vyhřívání skel nebo instalace dešťových čidel, systémů pro sledování jízdy v pruzích a podobně,“ tvrdí Milan Káňa z pojišťovny Kooperativa.

„Můžeme tak očekávat stoupající tendenci cen povinného ručení,“ potvrzuje mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková. „A to z důvodu, aby mohly pojišťovny vzhledem k nárůstu výše plnění zejména u škod na zdraví dostát všem svým závazkům. Opomenout ale nelze ani další z efektů, které k růstu cen pojištění povedou, a tím je právě zvyšování cen náhradních dílů a práce v autoservisech.“

Ale nejde jen o čelní skla, příkladů může být mnohem více. „Nejsnáze to lze demonstrovat na rozšíření pasivních bezpečnostních prvků, kdy jestliže dříve mělo vozidlo dva nebo čtyři airbagy, dnes je standardem šest až deset airbagů,“ popisuje Milan Káňa z Kooperativy. „Aktivní systémy (udržování jízdního pruhu, bezpečnostní vzdálenosti apod.) zatím nejsou tak masivně rozšířené, aby výrazně ovlivnily celý objem oprav.“ Ale to se brzy změní, protože Evropská unie plánuje, že od roku 2021 budou muset být všechna nová auta vybavena 12 bezpečnostními prvky, například právě systémem udržování v jízdním pruhu, detekcí únavy nebo vylepšeným asistentem nouzového brzdění. O bezpečnostních systémech, které chce EU zavést jako povinné, čtěte více zde.

Na další aspekt upozorňuje Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA. Nejenže rostou ceny náhradních dílů, do nichž se promítají vyšší náklady na mzdy výrobců a na dopravu, ale rostou i mzdy mechaniků a techniků v servisech. A v neposlední řadě si lidé díky příznivé situaci častěji kupují lépe vybavené a silnější vozy s vyšším podílem elektroniky a náročných dílů. „K tomu je na silnicích vyšší škodní frekvence - aut přibývá (za posledních 5 let o 13 procent více registrovaných a pojištěných aut v ČR), roste vybavenost domácností vozidly, nicméně kapacita komunikací zůstává na relativně stejné úrovni,“ říká Eva Svobodová. „Větší provoz zákonitě generuje více nehod, více oprav, více pojistných plnění. UNIQA registruje letos meziročně růst cen oprav v servisech cca 8 až 10 procent. Přitom platí, že ceny rostou už několik let za sebou.“

Zdraží autopojištění?

Pojišťovny vesměs tvrdí, že budou muset zdražit, ale neřeknou o kolik a kdy. „I když se o tom už několik let mluví, nyní už je situace opravdu taková, že pojišťovny neunesou další zátěž,“ tvrdí Eva Svobodová.

Spíš než velké plošné zdražení se dá čekat, že pojišťovny budou své klienty tlačit do individuálních smluv, které zohlední nejen jízdní styl daného řidiče, ale i počet najetých kilometrů.

„UNIQA postupuje diferencovaně; pojistné aktuálně určujeme podle 16 parametrů každého motoristy, aby bylo co nejspravedlivější. Bezeškodním klientům bonus nárůst ceny pravděpodobně vykompenzuje, nebo alespoň z velké části. Řidičům se škodami z předchozích období pojistné poroste, a to v řádu od několika až po desítky procent. Také nabízíme možnost zvolit si pojistné podle najetých kilometrů a používaných komunikací. Motoristé s nájezdem do 20 tisíc kilometrů ročně ušetří na pojistném až 25 procent,“ říká Eva Svobodová.

„Snížit cenu povinného ručení můžete tehdy, pokud se vám sníží i počet škod,“ dodává Kateřina Ikráthová z Allianz pojišťovny. „Pak jsou spokojení motoristé, kteří platí méně, ale i pojišťovna. Toho lze docílit pouze důmyslnější segmentací klientů. Tedy jejich dělením do různě rizikových skupin.“

Co hybridy a elektromobily?

Co udělají s cenou pojištění do budoucna hybridy a elektromobily, jejichž podíl na vozovém parku bude vzrůstat? Budou jejich opravy dražší, nebo ne?

Pohledem do ceníku jednoho z dealerů Toyoty jsme zjistili, že u pravidelných servisních oprav u modelu Auris stojí hodina práce v případě motorizace 1.6 diesel 678 korun, zatímco u hybridu 956 korun.

„Havarijních oprav hrazených pojišťovnou se to ale netýká. Hodinové sazby za servis jsou stejné pro vozy se spalovacím motorem i pro vozy hybridní,“ vysvětluje mluvčí české Toyoty Jitka Kořánová a dodává: „Každá havárie vozidla je z hlediska poškození specifická a větší vliv na cenu opravy má výbava vozidla (například radar, LED světla, atd.) než typ pohonu,“ vysvětluje.

Další prodejce elektromobilů, značka BMW, zatím nemá k dispozici žádnou statistiku, ze které by se dal odhadnout nějaký trend. „Záleží na velikosti nehody. Ale dovedu si představit, že běžné ťukance by mohly být naopak levnější - elektroauta totiž nemají třeba chladiče,“ odhaduje mluvčí českého BMW David Haidinger.



„Obecné trendy, o kterých víme, nejsou ani tak o elektromobilech a hybridech, jako spíše o autonomních autech. Mají velké množství čidel a systémů, které jsou rozmístěné na citlivých místech a při haváriích se musí měnit a programovat. Například radary v náraznících vyžadují při poškození výměnu celého nárazníku. Nelze je přelakovat kvůli dodržení přesné tloušťky laku a funkci radaru. Nebo laserové světla s automatickým řízením dálkových světel jsou například násobně dražší, než běžné světlomety,“ vysvětluje David Haidinger.