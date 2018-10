ČR zkusí odbočení na červenou. Inspiruje se u Němců, ti ho možná zruší

Řidiči ji milují, chodci a cyklisté nenávidí: už čtyřicet let se účastníci dopravního provozu v Německu dohadují o zelené šipce. Experti se k její existenci staví čím dál kritičtěji. Pikantní je, že Česko by jí právě po vzoru Německa mohlo zavést.



Plechovou tabulku se zelenou šipkou mířící doprava znají Němci už desítky let. Pokud je křižovatka takto označená, je možné odbočit doprava, i když svítí červená. Nápad umožnit odbočování doprava na červenou se zalíbil ministru dopravy Danu Ťokovi a rád by ho otestoval i v Česku. V Americe to platí paušálně, pokud odbočení nezakazuje extra značka. V Polsku, Francii a hlavně v Německu zase používají plechovou tabulku s šipkou. Podrobnosti čtěte zde.

Jenže zrovna v Německu se dlouho diskutuje o tom, zda ji nevyhodit do šrotu. Pokud jde o zelenou šipku, má Peter Struben, odborník ze spolku na ochranu pěších účastníků dopravního provozu Fuss, jasný názor. „Na semaforech, na nichž je umístěna, by kromě ní měla navíc viset ještě cedulka se smrtkou,“ prohlásil v rozhovoru pro německý server Spiegel Online. „Zelená šipka je nebezpečná, často je umístěna nelegálně, její existence podrývá dopravní morálku,“ rozčiluje se Struben. Spolu s předsedou spolku Arndtem Schwabem nyní zveřejnili novou studii hodnotící nebezpečnost zelené šipky, která dovoluje odbočení vpravo na červenou.

Z výsledků studie vyplývá, že na křižovatkách se zelenou šipkou panuje vyšší riziko autonehody. Do průzkumu bylo zahrnuto celkem 505 křižovatek v celém Německu, přičemž na 169 z nich je umístěna zelená šipka. Zatímco na každé ze sledovaných křižovatek bez šipek došlo během tří let průměrně ke 14 nehodám, při nichž byly způsobeny škody na zdraví, na každé křižovatce se šipkou se událo v průměru 20 nehod za tři roky. Podle Strubena je příčinou nerespektování předpisů souvisejících se zelenou šipkou. „Znám semafory, kde pravidlo pro odbočení porušuje prakticky jeden řidič za druhým,“ vysvětluje Struben.

Další problém spočívá v tom, že zelená šipka smí být umístěna pouze na křižovatkách, kde má řidič odbočující vpravo dostatečný výhled do dalších jízdních směrů a má možnost včas zaregistrovat chodce a cyklisty. Což je pravidlo, které také není dodržováno úplně všude.

Mnozí řidiči podle Strubena ignorují předpis, podle nějž musí při odbočování vpravo na semaforu se zelenou šipkou v momentě, kdy svítí červená, zastavit před přechodem pro chodce a ujistit se, že právě nepřechází chodec nebo cyklista. Řidič, který projede přes přechod bez zastavení, musí počítat s pokutou ve výši 70 eur a jedním bodem. Jsou-li navíc ohroženi nebo poškozeni další účastníci provozu, stoupá částka až na 150 eur. To se ale nikde nekontroluje, přestože právě toto pravidlo nedodržuje podle Strubena 75 procent řidičů.

Pozůstatek starých časů

Podobně vidí situaci Německá bezpečnostní rada pro dopravu (DVR): „Mnozí řidiči vůbec nevědí, že musí před přechodem zastavit, nebo toto pravidlo prostě ignorují. Což je nebezpečné,“ vysvětluje dopravní expert DVR Detlev Lippard.

Další nebezpečí spočívá v tom, že malá plechová cedulka s šipkou bývá často umístěna tak, že si jí cyklisté jen stěží všimnou. Další nebezpečí pak představují cyklisté, kteří nedodržují předpisy a přijíždějí ke křižovatce ze špatného směru – ti šipku nevidí vůbec. „V zásadě se shodujeme v názoru, že zelené šipky nejsou nezbytné. Pro řidiče představují jen minimální časovou úsporu, pokud vůbec nějakou,“ soudí Lippard. Což je podle něj v porovnání s nebezpečím pro ostatní účastníky provozu zcela nepodstatné.

Kromě toho je zelená šipka podle Lipparda spíš výsledkem politického ústupku bývalé NDR. Malá plechová cedulka se zelenou šipkou byla skutečně poprvé použita v roce 1978 ve východním Německu. Odbočování vpravo na červenou odporovalo tehdejším mezinárodním dohodám o silniční dopravě. Po sjednocení Německa se tabulka zavedla i ve starých spolkových zemích, aby se urychlilo odbočování a předešlo se zácpám.

Řidiči žádný čas neušetří

Jak ukazuje studie Výzkum nehod podle pojišťovatelů (UDV), tento efekt se vytrácí už na dalším semaforu, kde vás dojedou řidiči, kteří čekali na zelenou, místo aby využili výhody zelené šipky. „Zelená šipka je z tohoto pohledu objektivně zcela zbytečnou dopravní značkou,“ tvrdí UDV. „Je v rozporu se snahami měst podporovat pěší a cyklistickou dopravu a usilovat o ulice bez zbytečných bariér. Proto je třeba hodnotit její užívání kriticky.“

Podle odhadů UDV je v současnosti na semaforech v Německu umístěno celkem zhruba pět tisíc zelených šipek, všeobecně jsou ale na ústupu a postupně se odmontovávají. Hrozí šipce po čtyřicetileté existenci zánik? Možná. Mezitím se ale podle informací Spiegel Online zvažuje vznik nové šipky – a sice pro cyklisty. V Nizozemsku dovoluje speciální zelená šipka cyklistům odbočení vpravo i na červenou už od roku 1990. Příklad z nizozemského modelu si vzala i berlínská vláda a odsouhlasila dvouletou testovací fázi šipky pro cyklisty.